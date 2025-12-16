'O Agente Secreto' entra na shortlist do Oscar 2026; veja lista

O filme brasileiro "O Agente Secreto" entrou nesta terça-feira (16) na shortlist do Oscar 2026, e está a um passo de ser oficialmente indicado à maior premiação do cinema internacional. O longa tem chamado a atenção da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, e já é indicado ao Globo de Ouro.

"O Agente Secreto" entrou na lista de possíveis indicações nas categorias Melhor Filme Internacional e Melhor Direção de Elenco. No total, a Academia divulgou a shortlist de 12 categorias.

A produção de Kleber Mendonça Filho tem Wagner Moura como protagonista que, inclusive, também é cotado para a categoria de Melhor Ator.

De acordo com a revista Variety, veículo especializado em entretenimento, aponta as indicações de "O Agente Secreto" e de Wagner Moura como certeiras. A produção cinematográfica foi escolhida pelo crítico de cinema Richard Brody, que escreve para a revista The New Yorker, como o terceiro melhor filme de 2025.

O termo shortlist não significa uma indicação, mas sim uma "pré-lista", com fortes concorrentes. A lista servirá para reduzir a competição entre os filmes inscritos para somente 15. Desse rol, sairão os indicados finais.

Thriller político

O longa se passa em Recife, no ano de 1977, e é definido como um thriller político. A história mostra o personagem Marcelo, protagonizado por Wagner Moura, um foragido que volta à cidade pernambucana em busca de reencontrar o filho.

A história também perpassa a lenda da "perna cabeluda", que assustou a população pernambucana. A lenda começou em Recife, na década de 1970. Os relatos davam conta que uma perna humana coberta de pelos projetava sombras nas paredes e atacava pessoas na rua.