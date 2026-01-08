CAPTEI: Bloquinho da Théa e a arte de celebrar

O calendário social de 2026 abriu janeiro em tom de celebração bem-coreografada com o aniversário da advogada Maria Théa Costa Moreira, festejado no dia 3, com o tema “Bloquinho da Théa” no Colosso Lake Lounge.
Legenda:
Théa Moreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Niver da Théa Moreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Niver da Théa Moreira
Foto:
LC Moreira
O bolo, assinado por Fernanda Lessa, foi ponto de convergência entre estética e sabor.
Legenda:
LC Moreira, Lolô Aguiar, Théa Moreira, Henrique Catunda, Lirís e Ibsen Moreira, Larisse Catunda e Geissa Braga
Foto:
LC Moreira
Na trilha sonora, um casting afinado manteve a pista em ebulição contínua: Léo Frennezy, Karol do Axé, Pedrinho Paixão, DJ Kadu e Verônica da Pimenta Malagueta.
Legenda:
Léo Frennezy
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Niver da Théa Moreira
Foto:
LC Moreira
A cenografia, de Neuremberg Costa, imprimiu sofisticação visual ao cenário.
A aniversariante, em total sintonia com o clima de folia, vestiu modelo do Marriage Atelier e recebeu muitas homenagens.
Legenda:
Ibsen, Lirís, Théa e LC Moreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
LC Moreira e Lolô Aguiar
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Netinha Gomes
Foto:
LC Moreira
Veja nas fotos os momentos captados por LC Moreira:
Legenda:
Lirís e Théa Moreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Théa Moreira e Netinha Gomes
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lolô Aguiar, Lirís Moreira e Renata Costa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cláudio e Giana Studart
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Vilma e Geissa Braga e Lirís Moreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Victor e Raquel Ferreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Cristina Pinto e Cláudia Bezerra
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ana Lídice Carneiro, Théa Moreira e Deda Carneiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Antônio e Cristiane Caminha, Théa Moreira, Samantha Rae e Lúcia Caminha
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Brito Neto, Théa Moreira e Roberta Brito
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Edson Capelo e Danielle Linhares
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Bruno Noronha e Cynthia Andrade
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cláudio Ary, Théa Moreira e Patrícia Evangelista
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carol Gondim e Júlio Santos
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Cristiano Nobre, Danielly Mapurunga, Théa Moreira, Bianca Mapurunga e Kirra Barreto
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carol Mendonça e Carlos Ribeiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Daniel e Elise Magalhães e Cláudia Bezerra
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Carpegiane Bandeira e Yuri Tomé
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Denise Sanford, Théa Moreira Ana Cláudia Cavalcante e Silvinha Carneiro
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Eduardo Simão e Renata Freitas
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Lívia Leite, Théa Moreira, Marcela Fontenele e Jamille Tigre
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Eveline Maia e Rafael Aguiar
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Larisse Catunda, Théa Moreira e Henrique Catunda
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Fábio Santos e Patrol Máximo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
João Gradvohl e Raquel Costa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Giuliano Lima, Jéssyca Montenegro, Léo Ribeiro e Marcela Fontenele
Foto:
LC Moreira
Legenda:
George Menezes e Grace Melo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Ieda Pinheiro, Théa Moreira e Victor Hugo
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Georgia Cysne e Magno Toy
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Jacqueline Alves, Théa Moreira e Harley Alves
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Luciana Costa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Magno e Vagna Muniz
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Marissa Barroso, Théa Moreira e Ilca Piaia
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Márjorie Mora, Giana Studart, Théa Moreira, Vânia Pereira e Nila Siqueira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Nekita Romy, Théa Moreira e Roberto Romcy
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Renata e Mauro Costa
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Patrícia Plutarcho, Théa Moreira e Zé Plutarcho
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rafael e Conceição Abrantes e Andréa Carla
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Roberto e Juliana Cheker
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Théa Moreira e Marcela Fontenele
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Théa Moreira e Áurea Boneca
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Sandra Bezerra e Théa Moreira
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Zé Neto e Carol Ciarlini
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Suzanne Accioly, Karina Saboya e Adriana Bezerra
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Rozane Gurgel e Germana Franco
Foto:
LC Moreira
Legenda:
Niver da Théa Moreira
Foto:
LC Moreira