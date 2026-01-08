Diário do Nordeste
CAPTEI: Bloquinho da Théa e a arte de celebrar

Maria Théa Costa Moreira assina a abertura do ano com festa animada

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Théa Moreira
Foto: LC Moreira

O calendário social de 2026 abriu janeiro em tom de celebração bem-coreografada com o aniversário da advogada Maria Théa Costa Moreira, festejado no dia 3, com o tema “Bloquinho da Théa” no Colosso Lake Lounge.

Legenda: Théa Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Niver da Théa Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Niver da Théa Moreira
Foto: LC Moreira

O bolo, assinado por Fernanda Lessa, foi ponto de convergência entre estética e sabor.

Legenda: LC Moreira, Lolô Aguiar, Théa Moreira, Henrique Catunda, Lirís e Ibsen Moreira, Larisse Catunda e Geissa Braga
Foto: LC Moreira

Na trilha sonora, um casting afinado manteve a pista em ebulição contínua: Léo Frennezy, Karol do Axé, Pedrinho Paixão, DJ Kadu e Verônica da Pimenta Malagueta.

Legenda: Léo Frennezy
Foto: LC Moreira

Legenda: Niver da Théa Moreira
Foto: LC Moreira

A cenografia, de Neuremberg Costa, imprimiu sofisticação visual ao cenário.

A aniversariante, em total sintonia com o clima de folia, vestiu modelo do Marriage Atelier e recebeu muitas homenagens.

Legenda: Ibsen, Lirís, Théa e LC Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: LC Moreira e Lolô Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Netinha Gomes
Foto: LC Moreira

Veja nas fotos os momentos captados por LC Moreira:

Legenda: Lirís e Théa Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Théa Moreira e Netinha Gomes
Foto: LC Moreira

Legenda: Lolô Aguiar, Lirís Moreira e Renata Costa
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio e Giana Studart
Foto: LC Moreira

Legenda: Vilma e Geissa Braga e Lirís Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Victor e Raquel Ferreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Pinto e Cláudia Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Lídice Carneiro, Théa Moreira e Deda Carneiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Antônio e Cristiane Caminha, Théa Moreira, Samantha Rae e Lúcia Caminha
Foto: LC Moreira

Legenda: Brito Neto, Théa Moreira e Roberta Brito
Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Capelo e Danielle Linhares
Foto: LC Moreira

Legenda: Bruno Noronha e Cynthia Andrade
Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudio Ary, Théa Moreira e Patrícia Evangelista
Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Gondim e Júlio Santos
Foto: LC Moreira

Legenda: Cristiano Nobre, Danielly Mapurunga, Théa Moreira, Bianca Mapurunga e Kirra Barreto
Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Mendonça e Carlos Ribeiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel e Elise Magalhães e Cláudia Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Carpegiane Bandeira e Yuri Tomé
Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Sanford, Théa Moreira Ana Cláudia Cavalcante e Silvinha Carneiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Simão e Renata Freitas
Foto: LC Moreira

Legenda: Lívia Leite, Théa Moreira, Marcela Fontenele e Jamille Tigre
Foto: LC Moreira

Legenda: Eveline Maia e Rafael Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Larisse Catunda, Théa Moreira e Henrique Catunda
Foto: LC Moreira

Legenda: Fábio Santos e Patrol Máximo
Foto: LC Moreira

Legenda: João Gradvohl e Raquel Costa
Foto: LC Moreira

Legenda: Giuliano Lima, Jéssyca Montenegro, Léo Ribeiro e Marcela Fontenele
Foto: LC Moreira

Legenda: George Menezes e Grace Melo
Foto: LC Moreira

Legenda: Ieda Pinheiro, Théa Moreira e Victor Hugo
Foto: LC Moreira

Legenda: Georgia Cysne e Magno Toy
Foto: LC Moreira

Legenda: Jacqueline Alves, Théa Moreira e Harley Alves
Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Costa
Foto: LC Moreira

Legenda: Magno e Vagna Muniz
Foto: LC Moreira

Legenda: Marissa Barroso, Théa Moreira e Ilca Piaia
Foto: LC Moreira

Legenda: Márjorie Mora, Giana Studart, Théa Moreira, Vânia Pereira e Nila Siqueira
Foto: LC Moreira

Legenda: Nekita Romy, Théa Moreira e Roberto Romcy
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Mauro Costa
Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Plutarcho, Théa Moreira e Zé Plutarcho
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafael e Conceição Abrantes e Andréa Carla
Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto e Juliana Cheker
Foto: LC Moreira

Legenda: Théa Moreira e Marcela Fontenele
Foto: LC Moreira

Legenda: Théa Moreira e Áurea Boneca
Foto: LC Moreira

Legenda: Sandra Bezerra e Théa Moreira
Foto: LC Moreira

Legenda: Zé Neto e Carol Ciarlini
Foto: LC Moreira

Legenda: Suzanne Accioly, Karina Saboya e Adriana Bezerra
Foto: LC Moreira

Legenda: Rozane Gurgel e Germana Franco
Foto: LC Moreira

Legenda: Niver da Théa Moreira
Foto: LC Moreira

 