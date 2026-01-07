Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Viúvo revela causa da morte de Brigitte Bardot

Bernard d'Ormale relatou que a atriz apresentava expressão serena no momento da despedida.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:06)
Verso
Brigitte Bardot e o marido Bernard d'Ormale.
Legenda: Brigitte Bardot e o marido, Bernard d'Ormale, chegam à igreja em Saint-Tropez, em 18 de fevereiro de 2000.
Foto: Boris Horvat / AFP.

A atriz francesa Brigitte Bardot morreu em decorrência de um câncer, segundo relato do viúvo, Bernard d'Ormale. As informações foram dadas em entrevista à revista Paris Match, publicada nesta quarta-feira (7), véspera do funeral da artista.

Com 33 anos de relacionamento, Bernard d'Ormale acompanhou Brigitte Bardot até os últimos momentos, vividos em La Madrague, em Saint-Tropez. Na entrevista, ele descreve o período de luto e relembra os meses finais da atriz, marcados pelo agravamento do estado de saúde e por internações frequentes.

Veja também

teaser image
Zoeira

Saiba detalhes sobre o Cartola BBB, fantasy game que estreia para a 26ª edição do reality

teaser image
Zoeira

Entenda caso de brasileira noiva com falso Brad Pitt em Erechim, no RS

Conforme o viúvo, Bardot tinha câncer e passou por duas cirurgias. Com o avanço da doença e dores persistentes nas costas, a atriz teria demonstrado cansaço físico e emocional. Em alguns momentos, segundo o relato, ela chegou a expressar o desejo de partir, em meio ao sofrimento provocado pela enfermidade.

Últimos momentos de vida

Nas últimas semanas, Brigitte Bardot permaneceu em casa, em Saint-Tropez, cercada por animais de estimação. Bernard d'Ormale afirmou que permaneceu ao lado da esposa durante todo o período, com o apoio de enfermeiras que prestavam atendimento diário.

Ele relatou que os cuidados incluíam rotinas simples, como as refeições e o convívio doméstico, que se tornaram as últimas lembranças do casal.

A morte ocorreu no dia 28 de dezembro, pouco antes das seis da manhã, no quarto do casal. Segundo Bernard d'Ormale, Bardot estava deitada na cama, acompanhada pelos gatos.

O viúvo relatou que a atriz apresentava expressão serena no momento da despedida.

O funeral de Brigitte Bardot está marcado para esta quarta, em Saint-Tropez. A cerimônia religiosa será realizada na igreja Notre-Dame de l'Assomption. O sepultamento ocorrerá no cemitério marítimo da cidade, em área reservada à família, onde já estão enterrados os pais da atriz.

Assuntos Relacionados
Na imagem, dois atores em cena no palco, recriando a icônica pose do filme Titanic. À frente, uma mulher com uma peruca volumosa de fios vermelhos intensos e um vestido azul escuro, com os braços abertos e uma expressão de empolgação. Atrás dela, um homem com peruca loira e casaco marrom a segura pela cintura, também com a boca aberta em um semblante alegre ou de canto. O fundo é composto por cortinas em tons de azul e iluminação cênica focada nos personagens.
Verso

Temporada Cearense de Comédias exibe sete peças de teatro para você rir em Fortaleza

Exibições no Teatro da Praia celebram 20 anos de projeto de valorização do teatro cearense.

Diego Barbosa
Há 32 minutos
Brigitte Bardot e o marido Bernard d'Ormale.
Verso

Viúvo revela causa da morte de Brigitte Bardot

Bernard d'Ormale relatou que a atriz apresentava expressão serena no momento da despedida.

Redação
Há 1 hora
Na imagem, uma fotografia colorida de um casal de idosos, Edilton e Francisca, caminhando radiantes pelo corredor central de uma igreja após a cerimônia de casamento. A noiva, à esquerda, usa um vestido branco com detalhes em renda, véu e segura um buquê de flores brancas. O noivo, à direita, veste um terno cinza claro com colete e gravata prateada, usa óculos de armação escura e sorri com os braços levemente abertos. Eles caminham sobre um tapete vermelho enquanto convidados, posicionados em ambos os lados, sorriem e seguram sacolas de papel pardo (provavelmente contendo pétalas ou lembranças). Pétalas de rosas vermelhas são vistas caindo no ar ao redor do casal. O interior da igreja possui teto de madeira clara, iluminação embutida e paredes com detalhes vazados.
Diego Barbosa

Idosos realizam sonho de casar na igreja após 50 anos de união no civil

Seu Edilton e dona Francisca conheceram-se na escola e nunca mais se largaram.

Diego Barbosa
06 de Janeiro de 2026
Na imagem, fotografia colorida em plano médio capturando a alegria de foliões em um bloco de Carnaval de rua. No centro, uma mulher de cabelos curtos e escuros sorri abertamente com os olhos fechados, vestindo uma roupa estampada e colares coloridos. Ao seu redor, outras pessoas dançam e celebram, incluindo uma mulher à direita com adereço de cabeça e blusa verde de franjas, e outra à esquerda com um arco de estrelas douradas e ombro tatuado. O ambiente é ensolarado, arborizado e transmite uma atmosfera de festa e descontração.
Verso

Fortaleza terá 25 palcos no Ciclo Carnavalesco 2026, entre Pré e Carnaval

BaianaSystem divulgou agenda com show em Fortaleza no Ciclo Carnavalesco.

Diego Barbosa
06 de Janeiro de 2026
Dois artistas se apresentam em um palco envolto por luzes e fumaça. Um deles veste uma roupa longa preta com detalhes brancos, enquanto o outro usa camiseta branca, boné claro e calça jeans rasgada, movimentando-se de forma enérgica.
Verso

BaianaSystem será atração do Pré-Carnaval de Fortaleza, diz Billboard Brasil

Atrações do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza ainda não foram confirmadas pela Prefeitura.

Mylena Gadelha
06 de Janeiro de 2026
Imagem de Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura no Critics Choice Awards.
Verso

Kleber Mendonça Filho se pronuncia após polêmica com prêmio no Critics Choice Awards

Diretor de "O Agente Secreto" lamenta entrega de prêmio no tapete vermelho.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Cena do filme O Agente Secreto.
Verso

'O Agente Secreto' avança para próxima fase na disputa por indicação ao Oscar 2026

O filme é dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura.

Redação
05 de Janeiro de 2026
O ator Wagner Moura e o cineasta Kleber Mendonça Filho posam no palco do Critics Choice Awards, com Kleber segurando um envelope enquanto Wagner sorri ao seu lado. Ambos vestem ternos pretos elegantes em uma composição solene sobre um fundo avermelhado e azulado com luzes desfocadas.
João Gabriel Tréz

Maneira de premiar 'O Agente Secreto' vai além de 'gafe' ou 'desatenção'

Longa brasileiro saiu vencedor do Critics Choice Awards, mas não teve momento de celebração no palco.

João Gabriel Tréz
05 de Janeiro de 2026
Wagner Moura à esquerda e Klebler Mendonça Filho à direita.
Verso

Wagner Moura ironiza categoria de 'Melhor Filme Internacional' no Critics Choice Awards

O ator apresentou a principal categoria da noite ao lado do diretor Klebler Mendonça Filho.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Jimmy Kimmel, o apresentador de talk show, sorrindo e sentado em sua mesa, com um cenário noturno de arranha-céus ao fundo.
Verso

Jimmy Kimmel ironiza e 'agradece' Trump em premiação

Apresentador venceu categoria no Critics Choice Awards.

Redação
05 de Janeiro de 2026
ator Timothée Chalamet levantando o troféu do prêmio de melhor ator por Marty Supreme, no Critics Choice Awards. ele fala ao microfone.
Verso

Timothée Chalamet leva prêmio de melhor ator no Critics Choice Awards

Ator desbancou o brasileiro Wagner Moura, que concorria na mesma categoria.

AFP e Redação
05 de Janeiro de 2026
Wagner Moura.
Verso

'O Agente Secreto' vence como melhor filme internacional do Critics Choice Awards

O diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso também foi premiado.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Capa do álbum 'Sons de Fortal - O Fino da Cidade'.
Verso

'Sons de Fortal': álbum reúne faixas inéditas de artistas da cena musical cearense

Coletânea é o primeiro lançamento do selo Iracema Sounds, do Centro Cultural Belchior, e reúne material produzido durante a primeira edição do projeto 'O Sonho e o Som'.

Ana Beatriz Caldas
04 de Janeiro de 2026
Foto de Wagner Moura em O Agente Secreto.
Verso

Saiba onde acompanhar o Critics Choice Awards, que tem brasileiros indicados

“O Agente Secreto”, Wagner Moura e diretor de fotografia Adolpho Veloso disputam prêmios.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Colagem mostrando os cantores Rosalía e The Weeknd
Verso

Veja os shows internacionais confirmados no Brasil em 2026

Do rock ao k-pop, passando pelo pop e pela música latina, o calendário de grandes apresentações no Brasil em 2026 está movimentado.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Wagner Moura foi um dos destaques de janeiro do The Hollywood Reporter.
Verso

Wagner Moura critica pressão para perder sotaque em Hollywood

Ator falou à imprensa dos EUA sobre identidade e carreira internacional.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Uma montagem de três imagens de divulgação de filmes brasileiros: o curta 'Amarela' à esquerda, que mostra uma jovem nipobrasileira em close; no meio o longa 'O Agente Secreto', com Wagner Moura falando em um orelhão amarelo; e à direita o documentário 'Yanuni', cuja imagem mostra uma mulher indígena olhando para cima em meio à folhagem. Pequenas silhuetas da estatueta do Oscar decoram as extremidades e o centro da imagem, sugerindo uma temática de premiação cinematográfica.
Verso

Sete filmes e profissionais brasileiros que podem ser indicados ao Oscar em 2026

Brasil pode ter destaque em várias categorias na premiação mundial do cinema além do favorito “O Agente Secreto”

João Gabriel Tréz
03 de Janeiro de 2026
Foto de Wagner Moura em O Agente Secreto.
Verso

'O Agente Secreto' e Wagner Moura podem ser premiados no Critics Choice Awards, neste domingo (4)

Longa de Kleber Mendonça Filho concorre em duas categorias, e baiano disputa mais uma por papel em série estadunidense.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Diogo Nogueira, Alceu Valença, Catto, Ajuliacosta, Anitta, Chico Chico, Céu, Plastique Noir, Larissa Luz, Macy Gray, Djavan, Glue Trip, Cleiton Rasta, Cidade Negra, BK', Macy Gray e Pedro Sampaio se apresentam na Capital.
Verso

Confira agenda de shows confirmados em Fortaleza em 2026

De turnê internacional a diversos nomes de destaque da música cearense e nacional, mercado de shows promete movimentar a capital cearense no novo ano.

Ana Beatriz Caldas
01 de Janeiro de 2026
Praia de Iracema.
Verso

Multidão celebra chegada de 2026 com Seu Jorge e queima de fogos em Fortaleza; veja imagens

Neste ano, as apresentações no Aterro começaram às 17h.

Redação
01 de Janeiro de 2026