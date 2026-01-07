Viúvo revela causa da morte de Brigitte Bardot

A atriz francesa Brigitte Bardot morreu em decorrência de um câncer, segundo relato do viúvo, Bernard d'Ormale. As informações foram dadas em entrevista à revista Paris Match, publicada nesta quarta-feira (7), véspera do funeral da artista.

Com 33 anos de relacionamento, Bernard d'Ormale acompanhou Brigitte Bardot até os últimos momentos, vividos em La Madrague, em Saint-Tropez. Na entrevista, ele descreve o período de luto e relembra os meses finais da atriz, marcados pelo agravamento do estado de saúde e por internações frequentes.

Conforme o viúvo, Bardot tinha câncer e passou por duas cirurgias. Com o avanço da doença e dores persistentes nas costas, a atriz teria demonstrado cansaço físico e emocional. Em alguns momentos, segundo o relato, ela chegou a expressar o desejo de partir, em meio ao sofrimento provocado pela enfermidade.

Últimos momentos de vida

Nas últimas semanas, Brigitte Bardot permaneceu em casa, em Saint-Tropez, cercada por animais de estimação. Bernard d'Ormale afirmou que permaneceu ao lado da esposa durante todo o período, com o apoio de enfermeiras que prestavam atendimento diário.

Ele relatou que os cuidados incluíam rotinas simples, como as refeições e o convívio doméstico, que se tornaram as últimas lembranças do casal.

A morte ocorreu no dia 28 de dezembro, pouco antes das seis da manhã, no quarto do casal. Segundo Bernard d'Ormale, Bardot estava deitada na cama, acompanhada pelos gatos.

O viúvo relatou que a atriz apresentava expressão serena no momento da despedida.

O funeral de Brigitte Bardot está marcado para esta quarta, em Saint-Tropez. A cerimônia religiosa será realizada na igreja Notre-Dame de l'Assomption. O sepultamento ocorrerá no cemitério marítimo da cidade, em área reservada à família, onde já estão enterrados os pais da atriz.