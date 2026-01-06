Saiba detalhes sobre o Cartola BBB, fantasy game que estreia para a 26ª edição do reality

Uma nova edição do Cartola BBB, fantasy game inspirado no programa, começa no dia 12 de janeiro, estreia da 26ª edição do reality show. A versão está disponível no app do Cartola, o fantasy de futebol, e permitirá a formação de times com os participantes do confinamento.

Os usuários poderão acumular pontos conforme o desempenho dos participantes do programa, além de fazer palpites sobre a competição. Quem somar a maior pontuação ao final da temporada vence o jogo.

No Cartola BBB, as regras são semelhantes ao modelo de fantasy game já praticado no Campeonato Brasileiro. As escalações, então, ocorrem com "mercado aberto", quando as equipes podem ser montadas, e com "mercado fechado".

A criação dos times ocorrerá às quartas, sendo finalizada um dia depois, na quinta-feira, antes mesmo de o programa ir ao ar para exibir a prova do Líder da semana.

O período de um dia será usado pelos jogadores para investir nos jogadores que devem se destacar ao longo da semana. Os pontos, inclusive, devem ser somados ou subtraídos considerando ações positivas e negativas dentro do confinamento.

Confira abaixo as dinâmicas que darão pontos:

Aumentam a pontuação:

Liderança;

Anjo;

Imunidade por alguma dinâmica da casa;

Ser salvo do paredão;

Atender o Big Fone;

Não receber votos da casa;

Não ser emparedado;

Não ser eliminado no paredão;

VIP.

Reduzem a pontuação:

Ser emparedado;

Eliminação;

Receber o monstro;

Desclassificação;

Desistência.

Além disso, os usuários poderão palpitar sobre quem ganhará o líder, quem será indicado e até quem será o anjo da semana. Esses temas serão considerados como palpites extras, também integrados a enquetes do portal gshow.

Outro detalhe específico estará no dia da estreia. Nesse caso, o mercado do jogo abrirá excepcionalmente na segunda-feira (12), dia em que o programa estreia em todo o Brasil.

O número de integrantes dos grupos a serem montados também muda ao longo da edição. "Da estreia até o Top 16, será possível formar equipes de cinco brothers. Do Top 15 ao Top 11, os times terão quatro confinados. Por fim, do Top 10 até a semifinal, contarão com três", explica a divulgação da TV Globo.