Saiba onde acompanhar o Critics Choice Awards, que tem brasileiros indicados
“O Agente Secreto”, Wagner Moura e diretor de fotografia Adolpho Veloso disputam prêmios.
Neste domingo (4), a temporada de premiações de 2026 terá início com a realização da cerimônia do Critics Choice Awards. Produções e profissionais brasileiros estão indicados a diferentes categorias.
Wagner Moura foi duplamente indicado, tanto como Melhor Ator no longa “O Agente Secreto” — que também recebeu indicação na categoria de Melhor Filme Estrangeiro — quanto como ator coadjuvante em minissérie por "Ladrões de Drogas".
Além de “O Agente Secreto” e Moura, outro brasileiro pode levar um troféu para casa: Adolpho Veloso, indicado a Melhor Fotografia pelo trabalho no drama "Sonhos de Trem".
A lista de indicados inclui ainda longas como "Uma Batalha Após a Outra", de Paul Thomas Anderson; "Pecadores", de Ryan Coogler; e "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet", de Chloé Zhao.
No Brasil, o Critics Choice Awards será transmitido ao vivo tanto na TV a cabo quanto no streaming. A partir de 21 horas, será possível assistir ao evento pelo canal TNT ou pela plataforma HBO Max.
Veja quem concorre com os brasileiros no Critics’ Choice Awards
Melhor Ator
- Wagner Moura, "O agente secreto"
- Timothee Chalamet, "Marty Supreme"
- Leonardo DiCaprio, “Uma batalha após a outra”
- Joel Edgerton, "Sonhos de trem"
- Ethan Hawke, "Blue moon"
- Michael B. Jordan, "Pecadores"
Melhor Filme Internacional
- "Foi apenas um acidente"
- "A garota canhota"
- "No other choice"
- "O agente secreto"
- "Sirāt"
- "Belén"
Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada ou Filme Feito para a TV
- Owen Cooper, "Adolescência" (Netflix)
- Wagner Moura, "Ladrões de drogas" (Apple TV)
- Nick Offerman, "Morte por raio" (Netflix)
- Michael Peña, "All her fault" (Peacock)
- Ashley Walters, "Adolescência" (Netflix)
- Ramy Youssef, "Mountainhead" (HBO Max)
Melhor Fotografia
- "F1: O Filme", Claudio Miranda
- "Frankenstein", Dan Laustsen
- "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet", Lukasz Zal
- "Uma Batalha Após a Outra", Michael Bauman
- "Pecadores", Autumn Durald Arkapaw
- "Sonhos de Trem", Adolpho Veloso