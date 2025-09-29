Leonardo DiCaprio cita convite para filme de Paul Thomas Anderson: 'Aceita e depois olha o script'

Qualquer novo filme de Paul Thomas Anderson seria motivo suficiente para levar aficionados pela sétima arte aos cinemas. "Uma Batalha Após a Outra", em cartaz nos cinemas mundiais desde a última semana, tem esse trunfo e ainda mais, traz nomes como Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro e Sean Penn no elenco, por exemplo. Os dois primeiros, inclusive, citaram o assunto durante uma coletiva de imprensa antes mesmo da estreia, da qual esta coluna do Diário do Nordeste teve o prazer de estar entre os convidados.

"Primeiro de tudo: Paul Thomas Anderson liga para você, então você aceita e só depois você olha o script", contou DiCaprio ao ser questionado sobre o motivo para ter aceitado o papel de protagonista no novo longa no cineasta. Na história, ele vive Bob Fergunson, um revolucionário "aposentado", que precisa ser retirado da inércia para a missão de resgatar a própria filha, lidando com a urgência da tarefa, assim como com as frustrações que a vida lhe causou após abandonar as guerrilhas.

Veja o trailer do filme:

"Eu adoro filmes imprevisíveis em sua natureza. Esses personagens, por exemplo, possuem uma humanidade tão grande dentro deles e adoro que Paul consegue trazer isso no filme. É como se ele estivesse colocando um espelho diante da nossa sociedade", expôs o ator, vencedor de um Oscar por "O Regresso", durante a conversa.

Veja também Mylena Gadelha Parte 2 da 2ª temporada de 'Wandinha' complementa acerto com tramas divertidas e atuações perfeitas Mylena Gadelha Novos episódios de 'Turma da Mônica' serão lançados até o fim de 2025; veja detalhes

Não à toa é exatamente disso que "Uma Batalha Após a Outra" está repleto. O longa se constrói como uma crítica — apesar de não se resumir a isso — da sociedade em que vivemos, então nada mais justo do que abordar sem receios essa tal humanidade de que tanto se fala.

Esse pode até ser o primeiro blockbuster de Paul, com orçamento gigantesco e cenas de ação completamente grandiosas, além de uma comédia bem aberta. Nada, entretanto, foge muito do trabalho pelo qual ele se tornou tão famoso em conduzir.

"Esses personagens tratam de fazer seu caminho em um mundo de extremos. Bob, por exemplo, é o reflexo de uma sociedade que tenta unir seu povo por meio dessa humanidade para ajudá-los", completou Leo ainda citando o que torna o lançamento tão especial.

Nomes de peso na obra

Benicio Del Toro, que também esteve presente na coletiva, fez coro às afirmações de DiCaprio: essa chamada "comédia de ação" é capaz de buscar referência em questões não muito distantes de nenhum de nós.

Legenda: O longa se constrói como uma crítica — apesar de não se resumir a isso — da sociedade em que vivemos, então nada mais justo do que abordar sem receios essa tal humanidade de que tanto se fala. Foto: Divulgação.

Ele, inclusive, também foi questionado sobre o aceite à participação no elenco, aqui como intérprete do personagem Sensei Sergio. "Paul faz isso, ele cria uma história original, cheia de humanidade, humor, com personagens tridimensionais, até mesmo os vilões. Além disso, claro, sempre quis fazer algo com Leo e Sean Penn, sem dúvidas.

Mas se os elogios estão aí, reforçando o talento e a maestria de Paul Thomas Anderson, o diretor também fez questão de ressaltar, ainda durante a mesma coletiva, que o tema abordado no longa lhe é muito caro: trata a relação entre um pai e uma filha.

"Foi muito fácil me importar com Willa (Chase Infiniti) e me conectar com Bob (Leonardo DiCaprio", garantiu o diretor, que também é pai. "Não fui muito longe da minha própria vida. Claro, não sou igual a Bob, mas acredito que todo pai já se sentiu uma falha como ele se sente. O coração do filme, sem dúvidas, está onde meu coração está, que é na relação entre esse pai e essa filha.

Até agora, muitos elogios circulam sobre a nova obra de Paul, sem dúvidas. Entre eles, um que aponta o filme como "uma montanha russa". A forma disso, ele disse acreditar durante a coletiva com veículos da América Latina, é bastante positiva.

"Não se pode escapar do carinho que alguns desses personagens transmitem mesmo em situações tão absurdas e de como eles reagem diante disso", finalizou ele sobre como espera que o filme chegue, por fim, aos que o assistirem.