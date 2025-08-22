Novos episódios de 'Turma da Mônica' serão lançados até o fim de 2025; veja detalhes

Quatro anos de hiato se passaram para os lançamentos de episódios inéditos de "Turma da Mônica", que estrearam com uma 4ª temporada da série animada no último dia 11 de agosto, tanto no streaming HBO Max como na Discovery Kids. Presente no imaginário dos brasileiros, Mônica, Cebolinha, Magali e tantos outros parecem estar em uma busca pela reinvenção constante.

Talvez, justamente por isso, a quarta temporada da série prometa protagonismo para todos os personagens de Mauricio de Sousa, já tão queridos do público.

Em entrevista sobre o lançamento da nova temporada, foi ressaltada a importância de trazer novos conteúdos de uma obra com extrema relevância entre o público brasileiro.

Veja também Mylena Gadelha 'Dias Perfeitos' estreia com diferença crucial em adaptação da obra literária: 'Uma extensão' Mylena Gadelha 'Wandinha', da Netflix, chega com 2ª temporada madura e muito mais da Família Addams; veja resenha

"Nós temos uma propriedade de 60 anos, que é muito conhecida. A gente precisa manter essa relevância, manter esse interesse do público, mas trazer novidades do ponto de vista narrativo. Então, a gente precisa que o conteúdo siga sendo interessante para as novas gerações", explicou Lívia Ghelli, diretora sênior de Estratégia de Kids & Animation da WBD Brasil.

Episódios em dezembro

Ao todo, 26 episódios, de 7 minutos cada, foram planejados para o lançamento. Ainda que a primeira parte já tenha sido disponibilizada, uma nova leva da produção tem previsão de estrear ainda no final neste ano. Isso significa, inclusive, mais repercussão para a série.

Segundo Lívia Ghelli, manter essa identificação do desenho com as novas gerações é o mais essencial, o que não deixa de ser um grande desafio. "A busca é pegar o que já existe, ser fiel, mas trazer novas camadas que façam com que novas gerações consigam se identificar. Isso a gente já fez na terceira temporada e na quarta temporada a gente deu um passo além", explicou ela.

No fim do ano, a série volta para continuar nesse caminho. "A ideia é poder manter essa construção dessa propriedade durante o ano todo", garante Lívia. Os episódios futuros, inclusive, já trazem a promessa de mais "magia e diversão" para encantar todas as gerações.