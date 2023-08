Mônica completa 60 anos e ganha projetos para cinema, TV e planos de uma 'Turma da Mônica Idosa'

Mônica está no coração dos brasileiros. A menina dentuça, de vestido vermelho e seu amado coelhinho de pelúcia comemora 60 anos de criação. Inspirado no nome da filha, Mauricio de Sousa criou uma personagem reconhecida internacionalmente. Um sucesso sem igual que nasceu nas tirinhas e ganhou espaço em diferentes tipos de mídia.

Para celebrar a data, o criador da Turma da Mônica divulgou uma série de projetos com a marca. Em entrevista para O Globo, Maurício e o filho, Mauro Sousa, falaram de novas produções voltadas para o cinema, streaming e quadrinhos. Tem cinebiografia, filme do Cascão e uma série de TV engatilhada.

No momento, a Mauricio de Sousa Produções (MSP) planeja a criação da “Turma da Mônica Idosa”. A dupla entregou poucos detalhes de como será essa versão, mas podemos ver em breve um Mônica contadora de histórias.

"A Mônica merece uma grande festa de aniversário. Merece teatros lotados, filmes e tudo mais. Trabalhamos para que nossas criações estejam no cinema, no gibi e no coração das pessoas", falou Maurício de Sousa.

A dois meses de completar 88 anos, o pai da Mônica nem pensa em se aposentar. A seguir, detalhamos o que Maurício anunciou para o ano de comemoração desta estrela dos gibis no Brasil.

Como surgiu a Mônica?

Mônica estreou nas tirinhas do Cebolinha, em 1963. Naquele começo, ela não era a protagonista das história. Sete anos depois, Maurício cria a primeira edição da revista “Mônica e a sua turma”, que foi posteriormente para “Turma da Mônica”. Tornou-se um sucesso sem igual.

Legenda: Evolução da Mônica Foto: Divulgação

Todo um rico universo surgiu. Hoje, toda a turma tem produções audiovisuais em andamento. As filmagens de “Turma da Mônica Jovem: reflexos do medo” já terminaram. O filme chegará aos cinemas em 28 de dezembro.

Na última sexta-feira, Fernando Fraiha encerrou, no interior de São Paulo, as gravações do longa “Chico Bento e a goiabeira maraviósa”, com previsão de chegar às telonas em 2024. A MSP também negocia uma segunda temporada de “Turma da Mônica — A série”, de Daniel Rezende, no Globoplay.

Legenda: Filmagens de "Chico Bento e a goiabeira maraviósa" Foto: Divulgação / Fábio Braga

Maurício de Sousa no cinema

Até Maurício de Sousa será imortalizado no cinema. Uma cinebiografia do artista deve entrar em cartaz nos próximos meses. Um detalhe especial. No longa-metragem, Mauro Sousa interpretará o pai. Ainda sem título definido, o filme traz a vida do criador da “Turma da Mônica” desde a infância até o sucesso.

Elizabeth Savalla, Thaty Lopes, Natalia Lage, Emílio Orciollo Neto, Zezé Motta e Othon Bastos também estão no elenco.

Em abril deste ano, Maurício de Sousa, concorreu à cadeira número 8 da Academia Brasileira de Letras. Contudo, o escolhido foi o filólogo e linguista Ricardo Cavaliere. "Não significa que não voltarei a concorrer. Se houver possibilidade, pode ser que volte a falar sobre isso. No momento, estou fora", disse ao O Globo.

Legenda: Mauro Sousa interpreta o pai em cinebiografia Foto: Divulgação

"Gosto tanto do que faço e do que fiz, que só quero continuar assistindo ao espetáculo enquanto puder", explicou o mestre que há 60 anos presenteou os brasileiros com a querida Mônica. .