Servidores da Cultura do Ceará terão Plano de Cargos, Carreiras e Salários

Pioneira no Brasil, conquista será implantada em março de 2026.

Diego Barbosa diego.barbosa@svm.com.br
(Atualizado às 07:06)
Verso
Na imagem, uma fotografia externa de um edifício branco imponente de dois andares com arquitetura clássica, possivelmente uma construção histórica reformada. Apresenta uma varanda principal (sacada) com grades de balaústres brancos rendilhados e duas portas-janelas em arco, ambas com venezianas brancas fechadas. Uma segunda varanda menor, central, acima da entrada principal, também possui balaústres semelhantes, e uma pessoa está olhando para fora.
Legenda: Sede da Secretaria da Cultura do Ceará, pasta pioneira da implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários.
Foto: Ismael Soares.

Com a proximidade do aniversário de 60 anos da pasta, em agosto do próximo ano, a Secretaria da Cultura do Ceará deu um passo importante na última quinta-feira (27). O Governo do Estado assinou o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da Cultura – iniciativa pioneira por ser a primeira e ainda única no segmento em todo o Brasil.

Em termos práticos, a ação deve qualificar a política pública cultural e trazer mais estabilidade para 125 servidores ativos no ramo a partir de melhor remuneração – haverá aumento de pouco mais de 33% no salário-base – gratificações e perspectiva de promoção, tanto por titulação quanto por tempo de serviço. A possibilidade, portanto, é de que os profissionais possam construir carreira mais sólida no setor.

“Se você é servidor de uma carreira que não tem Plano, a tendência é buscar outra alternativa de trabalho. Quando o contrário acontece, à medida que você se especializa ou devido ao tempo de duração do trabalho, ganhará mais por isso. Essa dinâmica cria uma perspectiva de futuro para trabalhadores e trabalhadoras, e acreditamos estar muito vinculado também à possibilidade de ampliar a eficiência”, explica a secretária da Cultura, Luísa Cela.

É via de mão dupla, portanto: ao mesmo tempo que a determinação valoriza o profissional, também confere maiores condições de o Estado cobrar por rendimento, pactuação de metas, entre outros pontos. Não à toa, segundo Luísa, o PCCS fecha um ciclo do Plano Estadual de Cultura – com quatro metas estipuladas para o fortalecimento institucional da Secretaria.

A primeira delas era realização de concurso público, ocorrido em 2018; a segunda, reorganização do organograma da pasta. Em seguida, mudança de sede – outrora no Centro de Fortaleza e, desde julho de 2024, no Complexo Cultural Estação das Artes –; e, agora, o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, com implantação em março de 2026.

As transformações limitam-se ao Ceará, mas, para a titular da pasta, não deixa de inspirar outros panoramas no Brasil. “Torna–se referência política, a fim de fortalecer e criar modelos e argumentos para lutas em outros Estados. Sinaliza que é possível e importante”.

Lutas e desafios para concretização do Plano

O Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Cultura é fruto de incansável mobilização e da atuação segura tanto do Sindicato Mova-se quanto da Associação dos Servidores da Secretaria da Cultura (Assecult). As duas instâncias lideraram ampla articulação institucional e política em defesa da valorização da categoria.

A reportagem buscou representantes das entidades e, embora não tenha conseguido retorno, é possível vislumbrar, nas redes sociais de ambas, a comemoração pela conquista e os inúmeros desafios vencidos para chegar até ela. “Um dia histórico”, frisou Pádua Araújo, professor e coordenador-geral do Mova-se.

“Vencemos uma grande batalha que durou 10 anos de luta. Os trabalhadores da Cultura do Estado do Ceará estão em festa, pois a luta pelo PCCS chega ao fim”. Ao mesmo tempo, também destacou: “Mas não é o fim da guerra, é o fim de uma batalha. Termina a aprovação do PCCS e continuam outras lutas por melhorias para a condição de trabalho de todas as trabalhadoras e trabalhadores da Cultura”.

Luísa Cela também contextualiza o passo a passo até a consolidação do Plano. De acordo com ela, após o primeiro concurso público próprio da Secult-CE, em 2018, e desde a posse dos novos servidores, em 2020, havia reivindicação para a implantação do PCCS.

A Cultura tem especificidades de atuação – engenheiros e arquitetos ligados ao patrimônio, museólogos, arqueólogos, restauradores, arquivistas – profissões muito especializadas e extremamente necessárias às especificidades das linguagens artísticas. A necessidade da existência dessas carreiras serve para qualificar a política pública”, diz.

Na imagem, vista panorâmica da plateia e do palco do Cineteatro São Luiz. O interior é ricamente decorado em estilo Art Déco com poltronas de veludo vermelho e detalhes arquitetônicos dourados e verde-água nas paredes, emoldurados por um teto trabalhado. Luzes fortes e centralizadas emanam do palco, realçando o contraste escuro da plateia.
Legenda: Plano deve qualificar a política pública cultural e trazer mais estabilidade para 125 servidores ativos no ramo.
Foto: Divulgação/Secult-CE.

Igualmente conta que, já na gestão passada, comandada pelo secretário Fabiano Piúba, começou-se um diálogo e o trabalho numa minuta de Plano. “A segunda gestão do governador Camilo Santana foi muito desafiadora devido ao enfrentamento da pandemia, das dificuldades com o Governo Federal… Mesmo assim, em 2021, foi enviada para a Assembleia Legislativa e sancionada uma lei complementar que já melhorou a condição dos servidores”. Ainda não era o Plano, mas benefícios foram sinalizados.

Entre eles, estavam aumento do salário-base e algumas gratificações. “Era uma resposta possível a ser dada naquele momento”, pontua Luísa. “Desde que assumi a Secretaria, os servidores apresentavam o PCCS como reivindicação, e ainda na campanha, o Governador Elmano de Freitas fez essa sinalização de compromisso que iria viabilizar o Plano”.

“Foi questão de tempo mesmo, de construir um documento, dialogar internamente com os servidores, com as instâncias internas do Governo, e, assim, chegar a hora da Secretaria. Uma vez que o próximo ano será de eleição ao Governo Estadual e não se pode aprovar benefícios, se o Plano não fosse aprovado agora, só seria numa próxima gestão. A gente celebra isso”.

Próximos passos

Ainda nesta semana ou na próxima, de acordo com Luísa Cela, o Plano será encaminhado para a Assembleia Legislativa, a fim de ser aprovado pela Casa. Depois, o Governador Elmano de Freitas fará a sanção para implementação em março de 2026, conforme já mencionado, abarcando novos e antigos servidores da Secretaria.

“É importante destacar que, caso a data-base dos servidores seja implantada antes de março, a implementação do Plano acumulará o valor. Isso fará com que o aumento na data-base de 33% se aproxime de 37, 38%, ganho significativo para os servidores”, detalha a Secretária.

“Estamos dizendo que essa é a abertura da comemoração dos 60 anos da Secretaria, em agosto do próximo ano. Abrimos a celebração com esse presente, algo muito importante para todos nós”.

