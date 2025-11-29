Exposição imersiva gratuita na Beira Mar explora o oceano

Uma instalação gratuita na Praia de Iracema que une diversão e educação ambiental é uma nova opção de passeio para as férias em Fortaleza. Localizada nas proximidades da Feirinha da Beira Mar, em frente a rua Joaquim Nabuco, a mostra "O Oceano Começa Aqui" une uma experiência imersiva 360º e jogos interativos que têm como foco a conscientização sobre a importância dos oceanos.

Ao adentrar o hall da instalação, é possível começar a aprender de forma lúdica com três jogos interativos: um jogo da memória, um caça-palavras e um quiz, todos com temas relacionados à sustentabilidade.

Já o corredor imersivo conta com imagens impressionantes da fauna marinha e de diversos animais, como tartarugas, peixes e baleias, num lembrete da importância da preservação dos oceanos.

Legenda: Iniciativa é opção de passeio para crianças e adultos. Foto: Ismael Soares.

Além das belezas naturais, quem visita à instalação também pode conferir alguns dos principais impactos da ação humana e entender a importância da mudança de hábitos cotidianos, a exemplo da destinação correta de resíduos sólidos.

Idealizada pelo Diário do Nordeste e com patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), a atração funciona todos os dias, das 16h às 21h, até o dia 16 de dezembro.

Legenda: Jogos interativos abrem experiência imersiva. Foto: Ismael Soares.

Serviço

Onde: Próximo à Feirinha da Beira Mar, em frente à rua Joaquim Nabuco - Praia de Iracema

Quando: Todos os dias, até 16 de dezembro de 2025

Horário: 16h às 21h

Acesso gratuito