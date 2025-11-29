Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Exposição imersiva gratuita na Beira Mar explora o oceano

Experiência 360º idealizada pelo Diário do Nordeste funciona diariamente e é indicada para todas as idades.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Corredor imersivo é destaque da experiência 360º.
Legenda: Corredor imersivo é destaque da experiência 360º.
Foto: Ismael Soares.

Uma instalação gratuita na Praia de Iracema que une diversão e educação ambiental é uma nova opção de passeio para as férias em Fortaleza. Localizada nas proximidades da Feirinha da Beira Mar, em frente a rua Joaquim Nabuco, a mostra "O Oceano Começa Aqui" une uma experiência imersiva 360º e jogos interativos que têm como foco a conscientização sobre a importância dos oceanos.

Ao adentrar o hall da instalação, é possível começar a aprender de forma lúdica com três jogos interativos: um jogo da memória, um caça-palavras e um quiz, todos com temas relacionados à sustentabilidade.

Já o corredor imersivo conta com imagens impressionantes da fauna marinha e de diversos animais, como tartarugas, peixes e baleias, num lembrete da importância da preservação dos oceanos.

Iniciativa é opção de passeio para crianças e adultos.
Legenda: Iniciativa é opção de passeio para crianças e adultos.
Foto: Ismael Soares.

Além das belezas naturais, quem visita à instalação também pode conferir alguns dos principais impactos da ação humana e entender a importância da mudança de hábitos cotidianos, a exemplo da destinação correta de resíduos sólidos.

Idealizada pelo Diário do Nordeste e com patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), a atração funciona todos os dias, das 16h às 21h, até o dia 16 de dezembro.

Jogos interativos abrem experiência imersiva.
Legenda: Jogos interativos abrem experiência imersiva.
Foto: Ismael Soares.

Serviço
Onde: Próximo à Feirinha da Beira Mar, em frente à rua Joaquim Nabuco - Praia de Iracema
Quando: Todos os dias, até 16 de dezembro de 2025
Horário: 16h às 21h
Acesso gratuito

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Corredor imersivo é destaque da experiência 360º.
Verso

Exposição imersiva gratuita na Beira Mar explora o oceano

Experiência 360º idealizada pelo Diário do Nordeste funciona diariamente e é indicada para todas as idades.

Redação
Há 13 minutos
Um bebê de olhos verdes/azulados e cabelo castanho, vestindo um body vermelho com detalhes brancos de Natal, sentado no chão e segurando uma grande bola de Natal vermelha e brilhante perto da boca. O bebê olha diretamente para a câmera com uma expressão curiosa. Ao fundo, um ambiente decorado para o Natal, com um Papai Noel de pano grande, uma almofada vermelha com a palavra
Ana Karenyna

5 Tradições natalinas para criar as melhores memórias afetivas

O Natal começa em casa. Confira algumas tradições para envolver sua família.

Ana Karenyna
Há 1 hora
Imagem de Annie Ernaux e do jornalista Marc Marie, para matéria sobre o livro O Uso da Foto.
Verso

Annie Ernaux mescla escrita e imagem para criar prosa íntima sobre relação amorosa e câncer

Livro "O Uso da Foto" surgiu na busca de criar um "testemunho tangível" do romance com o jornalista Marc Marie.

Beatriz Rabelo
28 de Novembro de 2025
Na imagem, uma bandeira retangular, predominantemente verde-escura. No centro, há um losango vermelho que contém um círculo preto. A borda superior do círculo preto tem um semicírculo branco com o texto em vermelho
Verso

Artista denuncia ter obra removida de exposição em Fortaleza: ‘Censura’

Trabalho “KilomboAldeya”, de Matheus Ribs, estava na Galeria Liberdade, no Palácio da Abolição.

Diego Barbosa
28 de Novembro de 2025
Praça do Ferreira no Centro de Fortaleza. Imagem mostra a fonta interativa, com pessoas se molhando e outras ao redor olhando e fotografando.
Maria Camila Moura

Por que fonte interativa é 'pobrice' no Centro e patrimônio em outros lugares?

Praça do Ferreira revela banho de água e banho de classe.

Maria Camila Moura
28 de Novembro de 2025
Na imagem, três pessoas estão em uma exposição de arte olhando para pinturas emolduradas penduradas em uma parede azul-escura. A pintura central é um retrato estilizado e colorido de uma figura de pele clara e cabelo verde, emoldurado em madeira. As duas pessoas em primeiro plano estão em silhueta, e a terceira pessoa à direita, de óculos e camisa branca, está mais iluminada, olhando para cima, para a pintura. O título da exposição visível na legenda da imagem é
Verso

Exposição sobre Nise da Silveira em Fortaleza une arte, afeto e saúde mental

Mostra tem visitação gratuita e está em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza até março de 2026.

Diego Barbosa
28 de Novembro de 2025
Guns N’ Roses. Imagem usada em matéria sobre valores dos ingressos do show em Fortaleza.
Verso

Veja valores dos ingressos do show de Guns N’ Roses em Fortaleza

Valores variam entre R$ 295,00 e R$ 595,00.

Redação
27 de Novembro de 2025
Na imagem, uma foto em close-up, com profundidade de campo rasa, mostra vários pedaços de rapadura de cor verde, embalados individualmente em plástico transparente, empilhados sobre uma superfície. Um rótulo parcialmente visível nas embalagens diz
Verso

Rapadura foge do óbvio em sabores como cachaça, pistache e até afrodisíaco

Iguaria ganha novas versões e tem em Pindoretama o epicentro mundial de produção.

Diego Barbosa
27 de Novembro de 2025
Na imagem, pilhas de rapadura em formato de tijolo de cor âmbar dourado estão empilhadas sobre uma toalha vermelha escura. No fundo, fora de foco, uma pessoa vestindo uma camiseta vermelha e amarela e um avental escuro está de pé em uma sala de processamento ou loja.
Verso

Como Pindoretama se tornou a capital mundial da rapadura

Cidade da Região Metropolitana de Fortaleza tem corredor de engenhos e bate recordes.

Diego Barbosa
26 de Novembro de 2025
Estúdio de dublagem da Crunchyroll no México.
Mylena Gadelha

Estúdio de dublagem de animes será aberto para fãs na CCXP; veja detalhes

Espaço estará no stand do Crunchyroll, streaming mundial de animes.

Mylena Gadelha
25 de Novembro de 2025
Tapumes na Praça Dragão do Mar para obras de revitalização.
Verso

Praça no entorno do Dragão do Mar tem nova previsão de entrega para janeiro de 2026

Praça Almirante Saldanha passa por obras desde julho de 2024. Acessos parciais foram liberados em novembro.

Redação
25 de Novembro de 2025
Grupo se apresentará com formação clássica. Na foto, o baixista Duff McKagan, o vocalista Axl Rose e o guitarrista Slash.
Verso

Guns N’ Roses será o primeiro grande show internacional em Fortaleza em quase 10 anos

Capital cearense recebeu diversas apresentações internacionais entre 2010 e 2016, mas ficou fora de megaturnês nos últimos anos.

Ana Beatriz Caldas
25 de Novembro de 2025
Festa em clube noturno com pista de dança cheia, pessoas aproveitando música eletrônica, DJ tocando em mesa com laptop e equipamentos, iluminação baixa e ambiente vibrante.
Verso

Após 1 ano, Fuzuê Club fecha e dá lugar ao retorno do Gandaia Club no entorno do Dragão do Mar

Casa de shows recebeu diversas festas da música eletrônica em Fortaleza.

Redação
24 de Novembro de 2025
Restaurante com decoração criativa, guarda-chuvas coloridos pendurados no teto, plantas suspensas e mesas ocupadas por clientes. Ambiente iluminado e acolhedor.
Verso

Consulado Café, em Fortaleza, é vendido e vai encerrar atividades em dezembro

Estabelecimento funcionou durante sete anos, e era também bistrô e Casa de Chás, na av. Bezerra de Menezes.

Redação
24 de Novembro de 2025
Foto em preto e branco de Jimmy Cliff e Gilberto Gil quando jovens.
Verso

Gilberto Gil presta homenagem a Jimmy Cliff nas redes sociais: 'Obrigado por tanto'

Os dois artistas saíram em turnê juntos pelo Brasil nos anos 1980.

Redação
24 de Novembro de 2025
Formação original de Guns N' Roses banda está confirmada em show na capital cearense.
Verso

Guns N' Roses retorna a Fortaleza em 2026; saiba data

Evento acontece em abril.

João Lima Neto
24 de Novembro de 2025
Pessoas em torno de uma mesa branca, fazendo artesanato com carretéis de linha coloridos e fios, como parte de uma atividade cultural em um equipamento de arte.
Verso

Espaços do Centro oferecem arte na hora do almoço para atrair trabalhadores

De oficinas a espetáculos, equipamentos realizam programações em horário alternativo buscando expandir oferta cultural.

João Gabriel Tréz
24 de Novembro de 2025
Imagem do lendário músico Jimmy Cliff sorrindo e fazendo o sinal de paz com as duas mãos, usando um boné e jaqueta de couro preta.
Verso

Lenda do reggae, Jimmy Cliff morre aos 81 anos

Artista foi um dos principais nomes a popularizar a música jamaicana.

Carol Melo
24 de Novembro de 2025
Artista visual e educadora, Rosana Paulino é um dos principais nomes da arte contemporânea brasileira.
Verso

Rosana Paulino analisa questões raciais nas artes visuais: ‘O Brasil é um país que não se enxerga’

Referência na arte contemporânea, a artista e educadora paulista tem obra exposta na Pinacoteca do Ceará e outras espalhadas pelo mundo.

Ana Beatriz Caldas
23 de Novembro de 2025
Ornella Vanoni era uma mulher idosa de cabelo loiro. Na foto, ela está sorrindo e usa óculos escuros.
Verso

Morre a cantora italiana Ornella Vanoni, aos 91 anos

A artista é conhecida no Brasil por suas parcerias com Vinicius de Moraes.

Redação
22 de Novembro de 2025