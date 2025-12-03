Margareth Menezes defende valorização da cultura como ferramenta de soberania nacional
Ministra abriu o MICBR+Ibero-América 2025, evento que ocorre entre os dias 3 e 7 de dezembro, em Fortaleza.
A ministra Margareth Menezes defendeu a valorização da cultura como ferramenta de soberania nacional durante a abertura do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR). A cerimônia foi realizada no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), na noite desta quarta-feira (3), para apresentar o evento que ocorre entre os dias 3 e 7 de dezembro, em Fortaleza.
Para Margareth, é essencial construir oportunidades para a cultura popular, a fim de manter a memória e a "cara" do Brasil. "Quem tem cara e memória sabe gestar melhor seu futuro, se defende melhor. Um país que zela pela sua soberania e identidade cresce diante do outro. Então, vamos nos valorizar. Valorizar o que é nosso", destacou.
"Devemos mudar essa forma que a gente se vê, esse sentimento de vira-lata. É assim que eles querem que a gente se sinta. O povo dominado, que não valoriza sua cultura, fica mais fácil de virar massa de manobra. A gente não quer isso. O Brasil é uma grande nação. A gente tem muito a dar e precisamos ter senso de valor".
Com programação gratuita e aberta ao público, o MICBR+Ibero-América 2025 promove o empreendedorismo criativo. Ao longo dos cinco dias, haverá apresentações artísticas, palestras, feiras, mentorias e rodadas de negócios e formação. "Nós estamos dando um passo a mais no fortalecimento do setor cultural e artístico do Brasil", disse.
MICBR+Ibero-América 2025 em Fortaleza
O Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR) tem a região Ibero-América como convidada de honra neste ano. O evento, que busca estimular o desenvolvimento de negócios na economia criativa, reúne 350 empreendedores selecionados, que representam todos os estados brasileiros e o Distrito Federal.
Dentre os 15 setores da economia que participam, estão:
- Áreas Técnicas;
- Artes Visuais;
- Artesanato;
- Audiovisual e Animação;
- Circo;
- Dança;
- Design;
- Editorial;
- Gastronomia;
- Hip-Hop;
- Jogos Eletrônicos;
- Moda;
- Museus e Patrimônio;
- Música;
- Teatro.
Em meio ao evento, diversos espaços culturais de Fortaleza serão ocupados, como o próprio CDMAC.
O MICBR é realizado pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura. Neste ano, conta com correalização da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), do Governo do Estado, por meio da Secult Ceará, e da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secultfor.