Margareth Menezes defende valorização da cultura como ferramenta de soberania nacional

A ministra Margareth Menezes defendeu a valorização da cultura como ferramenta de soberania nacional durante a abertura do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR). A cerimônia foi realizada no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), na noite desta quarta-feira (3), para apresentar o evento que ocorre entre os dias 3 e 7 de dezembro, em Fortaleza.

Para Margareth, é essencial construir oportunidades para a cultura popular, a fim de manter a memória e a "cara" do Brasil. "Quem tem cara e memória sabe gestar melhor seu futuro, se defende melhor. Um país que zela pela sua soberania e identidade cresce diante do outro. Então, vamos nos valorizar. Valorizar o que é nosso", destacou.

"Devemos mudar essa forma que a gente se vê, esse sentimento de vira-lata. É assim que eles querem que a gente se sinta. O povo dominado, que não valoriza sua cultura, fica mais fácil de virar massa de manobra. A gente não quer isso. O Brasil é uma grande nação. A gente tem muito a dar e precisamos ter senso de valor". Margareth Menezes Ministra da Cultura

Com programação gratuita e aberta ao público, o MICBR+Ibero-América 2025 promove o empreendedorismo criativo. Ao longo dos cinco dias, haverá apresentações artísticas, palestras, feiras, mentorias e rodadas de negócios e formação. "Nós estamos dando um passo a mais no fortalecimento do setor cultural e artístico do Brasil", disse.

MICBR+Ibero-América 2025 em Fortaleza

O Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR) tem a região Ibero-América como convidada de honra neste ano. O evento, que busca estimular o desenvolvimento de negócios na economia criativa, reúne 350 empreendedores selecionados, que representam todos os estados brasileiros e o Distrito Federal.

Veja também Verso Servidores da Cultura do Ceará terão Plano de Cargos, Carreiras e Salários Verso Bloco do Prazer chega ao MAC-CE e celebra festas como manifestação artística

Dentre os 15 setores da economia que participam, estão:

Áreas Técnicas;

Artes Visuais;

Artesanato;

Audiovisual e Animação;

Circo;

Dança;

Design;

Editorial;

Gastronomia;

Hip-Hop;

Jogos Eletrônicos;

Moda;

Museus e Patrimônio;

Música;

Teatro.

Em meio ao evento, diversos espaços culturais de Fortaleza serão ocupados, como o próprio CDMAC.

Legenda: Segundo dados do Ministério, a edição passada contou com 2,5 mil rodadas de negociação Foto: Vitor Vasconcelos / Divulgação

O MICBR é realizado pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura. Neste ano, conta com correalização da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), do Governo do Estado, por meio da Secult Ceará, e da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secultfor.