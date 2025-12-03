Diário do Nordeste
Margareth Menezes defende valorização da cultura como ferramenta de soberania nacional

Ministra abriu o MICBR+Ibero-América 2025, evento que ocorre entre os dias 3 e 7 de dezembro, em Fortaleza.

Escrito por
e
Verso
Imagem da ministra Margareth Menezes para abertura do evento MICBR+Ibero-América 2025.
Legenda: A cerimônia de abertura foi realizada no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC).
Foto: Victor Vec/ MinC.

A ministra Margareth Menezes defendeu a valorização da cultura como ferramenta de soberania nacional durante a abertura do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR). A cerimônia foi realizada no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), na noite desta quarta-feira (3), para apresentar o evento que ocorre entre os dias 3 e 7 de dezembro, em Fortaleza. 

Para Margareth, é essencial construir oportunidades para a cultura popular, a fim de manter a memória e a "cara" do Brasil. "Quem tem cara e memória sabe gestar melhor seu futuro, se defende melhor. Um país que zela pela sua soberania e identidade cresce diante do outro. Então, vamos nos valorizar. Valorizar o que é nosso", destacou. 

"Devemos mudar essa forma que a gente se vê, esse sentimento de vira-lata. É assim que eles querem que a gente se sinta. O povo dominado, que não valoriza sua cultura, fica mais fácil de virar massa de manobra. A gente não quer isso. O Brasil é uma grande nação. A gente tem muito a dar e precisamos ter senso de valor".
Margareth Menezes
Ministra da Cultura

Com programação gratuita e aberta ao público, o MICBR+Ibero-América 2025 promove o empreendedorismo criativo. Ao longo dos cinco dias, haverá apresentações artísticas, palestras, feiras, mentorias e rodadas de negócios e formação. "Nós estamos dando um passo a mais no fortalecimento do setor cultural e artístico do Brasil", disse.

MICBR+Ibero-América 2025 em Fortaleza

O Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR)  tem a região Ibero-América como convidada de honra neste ano. O evento, que busca estimular o desenvolvimento de negócios na economia criativa, reúne 350 empreendedores selecionados, que representam todos os estados brasileiros e o Distrito Federal.

Dentre os 15 setores da economia que participam, estão: 

  • Áreas Técnicas; 
  • Artes Visuais;
  • Artesanato;
  • Audiovisual e Animação;
  • Circo;
  • Dança;
  • Design;
  • Editorial;
  • Gastronomia;
  • Hip-Hop;
  • Jogos Eletrônicos;
  • Moda;
  • Museus e Patrimônio;
  • Música;
  • Teatro.

Em meio ao evento, diversos espaços culturais de Fortaleza serão ocupados, como o próprio CDMAC.

Segundo dados do Ministério, a edição passada contou com 2,5 mil rodadas de negociação
Legenda: Segundo dados do Ministério, a edição passada contou com 2,5 mil rodadas de negociação
Foto: Vitor Vasconcelos / Divulgação

O MICBR é realizado pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura. Neste ano, conta com correalização da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), do Governo do Estado, por meio da Secult Ceará, e da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secultfor.

