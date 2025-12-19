Empresa Cearense de Audiovisual é criada com recurso de R$ 15 milhões

A criação da Empresa Cearense de Audiovisual (Ecav) foi oficializada nesta sexta-feira (19), após assinatura da lei pelo governador Elmano de Freitas (PT).

O objetivo do equipamento é promover políticas públicas que beneficiem o setor audiovisual do Estado, com recursos iniciais de R$ 15 milhões, sob a gerência da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult).

Com a assinatura, a Ecav passa a existir legalmente e inicia agora a fase de implantação, com previsão de início efetivo das atividades no próximo ano.

Qual o papel da Ecav e o impacto econômico?

Conforme aprovado na lei, a empresa deve atuar como agente articulador entre o setor e os mercados nacional e internacional, com a possibilidade de distribuir e realizar a promoção de produções em âmbito cearense.

A aprovação, inclusive, veio da mobilização de profissionais do setor audiovisual cearense, o que, segundo a Secult, possibilitou ações e interlocuções nos últimos anos.

Segundo detalhes de pesquisa recente da pasta, apresentada no último mês de setembro, a cada real investido em produções de audiovisual cearenses, o retorno é de R$ 3,10 à economia do estado.

Como será a atuação da Ecav?

A Empresa Cearense do Audiovisual deve atuar diretamente nas seguintes frentes:

Atração de novas produções audiovisuais;

Gestão de salas públicas de cinema;

Apoio a festivais;

Mostras de interiorização do audiovisual

Setor mobilizado

O diretor de Programação e Entretenimento do Sistema Verdes Mares (SVM), Fabio Ambrósio, ressaltou a importância do projeto para todo o setor.

"A criação da empresa é um marco para o desenvolvimento cultural e econômico do Estado", reforçou. Fabio Ambrósio Diretor de Programação e Entretenimento do Sistema Verdes Mares (SVM)

Para Ambrósio, as ações que devem resultar da empresa apontam para um caminho bastante positivo do audiovisual cearense.

"Ela fortalece a cadeia produtiva, gera oportunidades, valoriza nossos talentos e amplia a produção de conteúdos que contam as histórias do Ceará. Para nós, do Sistema Verdes Mares, que vivemos de programação e conteúdo, o audiovisual é essencial; ele é o presente e o futuro da comunicação", disse.

A secretária da Cultura, Luísa Cela, também recordou a relevância da assinatura da lei para a criação da Ecav.

"É uma luta histórica, de décadas, que hoje transformamos em realidade, para que, no próximo ano, possamos implantar a empresa e finalizar a gestão já a todo vapor", garantiu a titular da pasta.

Também participaram da solenidade Tânia Mara Coelho, secretária estadual da Saúde; os cineastas Rosemberg Cariry e Glaber Filho; o presidente do Instituto Mirante, o fotógrafo Tiago Santana; e outras autoridades.