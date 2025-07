Fortaleza sediará evento nacional de economia criativa promovido pelo Ministério da Cultura

A 4ª edição do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR), evento promovido pelo Ministério da Cultura, será realizada em Fortaleza entre os dias 3 e 7 de dezembro. Ao Verso, a pasta federal adiantou informações referentes às inscrições, com recorde de participação e destaque do Ceará.

Segundo o MinC, foram 1.541 empreendedores culturais e criativos inscritos no evento. Para efeito de comparação, a edição deste ano superou em 62,7% o número de inscrições da anterior, ocorrida em 2023 em Belém, que foi de 947.

Do total de inscritos, o Ceará é destaque pela participação expressiva: o Estado tem o 3º maior número de proponentes, com 131. Ele fica abaixo apenas de São Paulo (com 271) e do Rio de Janeiro (177). Há inscritos de todos os estados do Brasil e também do Distrito Federal.

Segundo dados divulgados pelo Observatório Itaú Cultural em 2023, empresas criativas cearenses geraram mais de R$ 11,2 bilhões em receita e cerca de R$ 2 bilhões em lucros (informações referentes a 2020), o que reforça a importância do fomento aos setores criativos.

Espaço de negócios para a economia criativa, o MICBR é descrito pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, como “uma vitrine dessa força diversa que transforma cultura em desenvolvimento social e econômico”.

O evento prevê selecionar 350 empreendedores entre os inscritos para participarem do evento. O resultado deve ser publicado em agosto. Além de rodadas de negócios, o MICBR traz programações culturais e artísticas.

Entre as informações adiantadas ao Verso, é possível destacar o volume de inscritos no segmento de Audiovisual e Animação como o maior, com 277 empreendedores da área cadastrados.

Legenda: Segundo dados do Ministério, a edição passada contou com 2,5 mil rodadas de negociação Foto: Vitor Vasconcelos / Divulgação

Top 5 de segmentos com maior número de inscritos:

Audiovisual e Animação: 277

Música: 199

Artesanato: 149

Teatro: 131

Artes Visuais: 126

Os demais segmentos previstos do MICBR incluem Áreas Técnicas, Circo, Dança, Design, Editorial, Hip Hop, Jogos Eletrônicos, Moda e Museus e Patrimônio.

Impactos financeiros e de alcance

De acordo com o cearense Henilton Menezes, que é secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural do MinC, a edição passada teve 2,5 mil rodadas de negócios.

R$ 70 milhões é o potencial projetado em negócios para os participantes do MICBR 2023

“Em 2025, queremos superar ainda mais e o volume de inscrições nos coloca em grandes expectativas”, antevê o gestor.

Na última edição do MICBR, por exemplo, oito selecionados ao evento eram cearenses, incluindo grupos de teatro, produtoras e quadrilhas juninas, por exemplo. Segundo Andrea Guimarães, diretora de Desenvolvimento Econômico da Cultura do MinC, o evento oportuniza intercâmbios e aumento de alcance.

“O Mercado possibilita que profissionais e empreendedores apresentem seus produtos e serviços a potenciais parceiros, fortalecendo a profissionalização do setor e ampliando a circulação de bens e serviços criativos do Brasil nos mercados nacional e internacional”, considera.

Legenda: Oito selecionados no MICBR 2023 foram cearenses, incluindo grupos de teatro, produtoras e quadrilhas juninas Foto: Vitor Vasconcelos / Divulgação

Entre outras ações do MinC voltadas aos segmentos criativos, a pasta está promovendo o Mapeamento de Eventos Criativos de Economia Criativa do Brasil.

Festivais, feiras, exposições, mostras e outros formatos ligados ao setor podem preencher formulário on-line e, assim, será possível identificar e fortalecer as iniciativas. É possível responder a pesquisa até 30 de julho neste link.

Pelo formato do MICBR, as vagas deste ano serão divididas entre 70 para demandantes/compradores, 210 para ofertantes/vendedores sêniores (com mais de três anos de atuação) e outras 70 para ofertantes/vendedores novatos (com até três anos de experiência).

Cada segmento contemplado terá cinco compradores, 15 vendedores sêniores e cinco vendedores novatos selecionadas, levando em conta ainda distribuição regional igualitária no caso dos vendedores.

MICBR - Mercado das Indústrias Criativas do Brasil 2025