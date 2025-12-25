Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Morre aos 84 anos a atriz Teuda Bara, fundadora do Grupo Galpão

Ela atuou em filmes como 'O Menino Maluquinho' e fez novelas como 'Meu Pedacinho de Chão'.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Verso
Teuda Bara em foto feita em estúdio. Ela está de vestido longo. Tem cabelos longos e grisalhos. Na foto, ela sorrir.
Legenda: Teuda Bara fez participações em novelas e séries da TV Globo.
Foto: Divulgação/Globo/Estevam Avellar.

Morreu, em Belo Horizonte, aos 84 anos, a atriz Teuda Bara, uma das fundadoras do Grupo Galpão. A informação foi confirmada pela assessoria da companhia em publicação no Instagram, nesta quinta-feira (25).

Segundo o G1, a atriz estava internada desde o dia 14 de dezembro no Hospital Madre Teresa. A causa da morte foi septicemia com falência múltipla de órgãos, quadro caracterizado por infecção generalizada que se espalha pela corrente sanguínea.

Veja também

teaser image
Verso

Lula assina decreto sobre Cota de Tela para garantir espaço a filmes nacionais no circuito comercial

teaser image
Verso

Ana Estaregui busca relações secretas dos bichos e das coisas em novo livro de poesia

Teuda Bara integrou a maioria dos espetáculos do Grupo Galpão, companhia criada em 1982 e reconhecida nacionalmente pelo trabalho continuado no teatro de grupo.

Ao longo da carreira, também atuou no cinema, com participações em produções como "O Menino Maluquinho", "Vinho de Rosas", "O Contador de Histórias" e "O Palhaço".

Na televisão, esteve em séries e novelas, entre elas "Filhos da Pátria" (2017), "A Vila", "Meu Pedacinho de Chão" (2014) e "Toma Lá, Dá Cá" (2008).

Teuda Bara como Dona Fausta em 'A Vila'. Ao lado do ator Ataíde Arcoverde.
Legenda: Teuda Bara viveu Dona Fausta em 'A Vila'. Na produção, ela é uma mulher que vive a atormentar a vida do filho, interpretado por Lucas Salles, e do ex-marido, vivido pelo ator Ataíde Arcoverde.
Foto: Divulgação/Grupo Galpão/Facebook.

Em nota, o Grupo Galpão informou que Teuda completaria 85 anos no próximo dia 1º de janeiro. O velório será realizado no foyer do Palácio das Artes, a partir das 10h desta sexta-feira (26). A atriz deixa dois filhos, André e Admar.

“A partida de Teuda representa uma perda imensurável para o Grupo Galpão, o teatro brasileiro e todos que tiveram o privilégio de conviver com ela”, diz o comunicado, que também destaca a contribuição artística e humana da atriz ao longo de décadas de atuação.

Veja nota completa:

"É com imenso pesar que o Grupo Galpão comunica o falecimento de nossa querida Teuda Bara, atriz e fundadora do grupo, aos 84 anos. Teuda faria 85 anos no próximo dia 1º de janeiro.

O velório de Teuda Bara será realizado no foyer do Palácio das Artes, em Belo Horizonte, a partir das 10h do dia 26 de dezembro. Teuda deixa os filhos André e Admar.

A partida de Teuda representa uma perda imensurável para o Grupo Galpão, o teatro brasileiro e todos que tiveram o privilégio de conviver com ela.

Ao mesmo tempo, fica a profunda gratidão pela alegria, pela força e pela luz raríssima que Teuda espalhou ao longo de tantos anos de vida e criação. Dividir o caminho com ela foi um presente — um exercício diário de amor, generosidade e coragem artística".

Assuntos Relacionados
Teuda Bara em foto feita em estúdio. Ela está de vestido longo. Tem cabelos longos e grisalhos. Na foto, ela sorrir.
Verso

Morre aos 84 anos a atriz Teuda Bara, fundadora do Grupo Galpão

Ela atuou em filmes como 'O Menino Maluquinho' e fez novelas como 'Meu Pedacinho de Chão'.

Redação
Há 1 hora
Imagem de capa do livro fazer círculos com mãos de ave e da poeta ana estaregui.
Verso

Ana Estaregui busca relações secretas dos bichos e das coisas em novo livro de poesia

Lançamento da Editora 34 conta com 97 poemas carregados de beleza e singularidade.

Beatriz Rabelo
25 de Dezembro de 2025
Montagem de duas fotos: à esquerda, imagem de quatro mulheres (Geórgia Costa Araújo, Natália Maia, Joana Mariani e Socorro Acioli) dentro da parte interna da cabeça oca e gigante de uma estátua inacabada de Santo Antônio; à direita, fotografia da parte externa da cabeça.
Verso

História do Santo Antônio sem cabeça em Caridade, no Ceará, inspira filme

Futura adaptação para o cinema do livro "A Cabeça do Santo", de Socorro Acioli, deve ser gravada em 2026.

João Gabriel Tréz
25 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma fotografia em plano médio, estilo selfie, tirada em um corredor de hospital. Em primeiro plano, uma mulher loira de óculos sorri para a câmera, vestindo uma camiseta branca e um gorro de Papai Noel. Ao fundo, o corredor está repleto de voluntários também usando gorros de Natal e, em sua maioria, camisetas vermelhas. Alguns usam máscaras de proteção facial. À esquerda, uma mulher de vermelho segura sacolas com o que parecem ser presentes ou suprimentos. Mais ao fundo, o grupo se organiza em fila; um homem segura um violão, sugerindo uma apresentação musical ou visita de caridade. O ambiente possui iluminação hospitalar branca, paredes claras e, à direita, é possível ver uma maca metálica estacionada. O clima é de solidariedade e celebração natalina em um ambiente de saúde.
Verso

Cearense passa o Natal em hospitais há 20 anos para levar alegria a internados

Rosane Azevedo é uma das 500 voluntárias do projeto Natal de Amor, em Fortaleza.

Diego Barbosa
25 de Dezembro de 2025
Silhueta em close-up de duas pessoas sentadas em uma sala escura, possivelmente um cinema ou auditório. À esquerda, vê-se o perfil de uma criança e, à direita, o perfil de um adulto com o cabelo preso em um coque, que parece gesticular com a mão enquanto conversa com a criança. Ao fundo, uma tela de projeção brilhante exibe uma imagem colorida e levemente desfocada, criando um contraste acentuado com as figuras em primeiro plano.
Verso

Lula assina decreto sobre Cota de Tela para garantir espaço a filmes nacionais no circuito comercial

A norma considera o porte dos complexos exibidores e a quantidade de salas em funcionamento.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma selfie em ângulo levemente inclinado captura um grupo alegre de sete mulheres de diversas idades dentro de um vagão de metrô. Elas estão sorridentes, algumas sentadas e outras em pé, transmitindo um clima de amizade e descontração. Ao fundo, através da janela do trem, vê-se o movimento do lado de fora e outros passageiros. A iluminação é natural, vinda das janelas do vagão.
Verso

Amigas de metrô trocam presentes de Natal após se conhecerem durante viagens

Encontro natalino aconteceu na última semana de novembro e renovou a inusitada amizade.

Diego Barbosa
24 de Dezembro de 2025
Uma fotografia colorida, capturada de um ângulo levemente elevado, mostra uma mesa de jantar redonda de madeira clara decorada com temática natalina. A cena transmite uma atmosfera aconchegante e acolhedora, com iluminação quente vinda de pendentes rústicos.
Ana Karenyna

Mesa de Natal sem excessos e com beleza

Montar uma mesa natalina pode ser um exercício de afeto, criatividade e escolhas conscientes.

Ana Karenyna
24 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma foto noturna em ambiente externo. Em primeiro plano e sentada, está Dona Marilene, uma mulher idosa de pele clara e cabelo grisalho, sorrindo gentilmente para a câmera. Ela usa uma blusa escura de manga curta. Atrás dela, em pé, está Ana Emilly, uma jovem de pele morena, cabelo cacheado e óculos, com um sorriso aberto e a mão na cintura. Ela veste um traje de Natal composto por uma bata branca e um xale vermelho e dourado, além de um gorro de Papai Noel vermelho e branco. Elas estão abraçadas, com o braço de Dona Marilene no ombro de Ana Emilly. O fundo está desfocado (bokeh), com luzes de Natal amarelas e vermelhas e a silhueta de outras pessoas e uma barraca iluminada.
Diego Barbosa

Avó enfrenta desafios de locomoção para ver a neta cantar na janela do Natal de Luz

Dona Marilene da Costa acompanha Emilly há pelo menos 12 anos e reacende gosto pela magia natalina.

Diego Barbosa
23 de Dezembro de 2025
Há 30 anos, Mamonas Assassinas animou multidão na Arena Castelão; veja vídeo
Verso

Há 30 anos, Mamonas Assassinas animou multidão na Arena Castelão; veja vídeo

Busca por ingressos fez quadrilha falsificar bilhetes.

João Lima Neto
22 de Dezembro de 2025
A imagem mostra o ator Wagner Moura em atuação no filme O Agente Secreto, ao lado de um fusca amarelo, em uma paisagem no sertão nordestino.
Verso

Wagner Moura é um dos favoritos ao Oscar 2026, diz site

A publicação também coloca o filme brasileiro 'O Agente Secreto' como favorito.

Redação
21 de Dezembro de 2025
Fotografia em close-back de uma mesa de madeira em primeiro plano, onde se vê uma caneca cinza e um pequeno cesto de corda contendo um smartphone, um smartwatch e fones de ouvido. Ao fundo, de forma desfocada, uma mulher está sentada confortavelmente lendo um livro físico.
Verso

Como detox digital e fim do ano estimulam autoconhecimento

Período de intensa demanda por cumprimento de metas, encontros sociais e consumo é propício para refletir sobre a presença digital.

João Gabriel Tréz
21 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma colagem de muitos despertadores analógicos de estilo clássico, com caixas pretas e mostradores brancos, preenchendo o quadro contra um fundo escuro. O relógio em destaque no centro está marcando aproximadamente 7h00. A imagem evoca a sensação de tempo, pressa, ou multiplicidade.
Elaine Quinderé

Quando eu parei, o tempo me encontrou

Minha vida pediu pausa e o que eu aprendi sobre o tempo e os recomeços possíveis.

Elaine Quinderé
21 de Dezembro de 2025
Lindomar Castilho, em registro de 1973, e Eliane de Grammont.
Verso

Lindomar Castilho cometeu feminicídio que entrou para a história da luta feminista brasileira

Cantor de bolero, que faleceu neste sábado (20), matou a ex-esposa a tiros em 1981; na época, Eliane de Grammont tinha 26 anos.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Após se aposentar, cantor participou do documentário 'Vou Rifar Meu Coração' (2011), sobre a música brega brasileira.
Verso

Morre Lindomar Castilho, 'Rei do Bolero' e autor do hit 'Você é Doida Demais'

Além do sucesso na música brega nos anos 70, Castilho se tornou nacionalmente conhecido por assassinar brutalmente a ex-esposa, Eliane de Grammont, em 1981.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Na imagem, um homem jovem, com barba curta, veste camiseta regata branca, bermuda bege e boné preto, posando de pé no centro de um amplo gramado verde. Ele está à frente de uma casa de campo de um único pavimento, com arquitetura rústica, telhado de telhas de barro, colunas de madeira e base revestida em pedras naturais. O céu está nublado com nuvens claras e acinzentadas. Ao fundo e nas laterais da casa, veem-se palmeiras e coqueiros sob uma luz diurna suave.
Verso

Bráulio Bessa sai em defesa de João Gomes por casas com cara de casa; veja vídeo

Cantor se recusou a ter uma ‘casa quadrada’ e abriu debate sobre o lugar da arquitetura nordestina.

Diego Barbosa
20 de Dezembro de 2025
Quando o bar é de família, o petisco é homofobia?
Silvero Pereira

Quando o bar é de família, o petisco é homofobia?

É revoltante que em 2025, ainda que amparados pela legislação, soframos com a homofobia de sempre.

Silvero Pereira
19 de Dezembro de 2025
Elmano de Freitas, em camisa azul clara, assina um documento em um pódio durante cerimônia, cercado por um grupo diverso de pessoas em um salão com painéis de madeira e brasão oficial.
Verso

Empresa Cearense de Audiovisual é criada com recurso de R$ 15 milhões

Oficialização ocorreu nesta sexta (19).

Redação
19 de Dezembro de 2025
Vilazinha de Belém fica aberta até 6 de janeiro.
Verso

Eventos natalinos gratuitos movimentam programação cultural em Fortaleza; veja opções

Apresentações musicais, visitas guiadas a espaços natalinos e outras atrações para toda a família ocupam a Capital.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Imagem de divulgação do filme O Agente Secreto.
Verso

Filme 'O Agente Secreto' vence prêmio de 'Melhor Filme Internacional' nos Estados Unidos

Longa foi eleito no Austin Film Critics Awards 2025.

Redação
18 de Dezembro de 2025
Imagem de Walter Benjamin, para matéria sobre literatura.
Verso

Obra de Walter Benjamin oferece caminhos para enfrentar mundo em crise

Escritor alemão construiu obras na fronteira da filosofia e da literatura.

Beatriz Rabelo
18 de Dezembro de 2025