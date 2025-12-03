Bloco do Prazer chega ao MAC-CE e celebra festas como manifestação artística

Em busca de promover e celebrar as diferentes festas e celebrações realizadas no Brasil, a exposição “Bloco do Prazer” está em cartaz no Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE), no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A mostra tem acesso gratuito e ficará disponível até maio de 2026.

Com curadoria de Marcelo Campos, Amanda Bonan e Bitu Cassundé, a exposição “Bloco do Prazer” homenageia as festas e as compreende como linguagem cultural complexa — lugar de encontro e transmissão de saberes, de afirmação de identidades, de presenças e de invenção coletiva.

A exposição “Bloco do Prazer” reúne em torno de 250 obras, de diferentes períodos, linguagens, acervos e perspectivas da história brasileira.

Originalmente apresentada no Museu de Arte do Rio (MAR), a exposição chega ao Ceará com forte presença dos artistas locais e dos demais estados do Nordeste. As obras cearenses destacam manifestações tradicionais, como a força dos tesouros vivos da cultura, dos maracatus, reisados, bois e mestres e mestras da cultura popular.

O acervo conta com obras de 33 artistas cearenses e mais de 50 artistas nordestinos; 14 trabalhos de produção recente ou comissionados que exploram corpo, som, rito, movimento, performance e ocupação da rua; e 13 coleções e acervos, aproximando contextos locais de leituras de alcance nacional.

As obras incluem pinturas, fotografias, objetos, arquivos, documentos históricos, instalações e registros de rituais e festas populares. Há forte presença de expressões afrobrasileiras, de celebrações e cortejos, revelando continuidades entre criação artística, ancestralidade e política do viver junto.

“É uma alegria acolher no MAC uma mostra que celebra a força da festa como linguagem cultural e expressão de liberdade, colocando o Ceará e o Nordeste no centro das reflexões sobre o contemporâneo no Brasil. A festa é, para nós, mais que celebração — é modo de existir, criar e resistir. O Bloco do Prazer faz ecoar no museu o ritmo das ruas, das tradições e das invenções que movem a cultura cearense e nordestina. Essa exposição convida o público a dançar junto com a arte, a reconhecer nos gestos coletivos a potência de imaginar outros futuros possíveis”, comenta Luisa Cela, Secretária da Cultura do Ceará.

O título da exposição vem da canção “Bloco do Prazer” (1978), de Fausto Nilo e Moraes Moreira, eternizada na voz de Gal Costa, que inspira a exposição como ícone afetivo e símbolo de celebração, liberdade e pertencimento.

“Festa é encontro e alegria. Nada mais oportuno do que encerrar o ano com essa celebração da cultura no Centro Dragão do Mar. Celebramos também o crescimento, afirmação e reinvenção de nossa cultura. O Instituto Dragão do Mar segue buscando espaços de criação simbólica e coletiva como a exposição Bloco do Prazer, onde o passado inspira, o presente e o futuro ganham formas, cores e memórias”, destaca Rachel Gadelha, diretora-presidente do Instituto Dragão do Mar.

SERVIÇO

Exposição: Bloco do Prazer

Abertura: 2 de dezembro

Visitação: 6 meses

Local: Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE)

Horário de funcionamento do MAC-CE: Quarta a sábado: 9h às 19h - Domingos e feriados: 10h às 20h

Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura — Fortaleza, CE

Realização: Instituto Dragão do Mar (IDM)

Patrocínio: Petrobras

Entrada gratuita