Atriz que interpretou Marina Alves em filme está com câncer

A atriz Dani Gondim, responsável por interpretar a jornalista Marina Alves no filme 'Milagre do Destino', anunciou nas redes sociais que está com câncer. Dani publicou um texto nas redes sociais falando que 'a vida imita a arte'.

Neste sábado (29), a atriz surgiu em um vídeo raspando os cabelos e dizendo estar emocionada: "alguns meses depois, a batalha que na arte retratei, começou a fazer parte da minha vida".

"Hoje, eu tenho um câncer para chamar de meu... Me pegou de surpresa", contou. Dani disse que teve como sintomas tosses e falta de ar, mas que acreditou ser uma crise alérgica.

Veja também Zoeira Atrizes que interpretarão Marina Alves e irmã em filme da Rede Globo são reveladas; veja quem são Hamlet Oliveira Pré-estreia de “Milagre do Destino” integra celebração dos 55 anos da TV Verdes Mares Verso ‘Milagre do Destino’, filme inspirado na história da jornalista Marina Alves, estreia na TV aberta e deve emocionar

O primeiro exame que indicou a chance de um câncer foi um Raio-X. Dani também é conhecida nas redes sociais por ter uma vida com hábitos saudáveis.

"Tomo doses cavalares de quimioterapia... Ontem eu tava bem e hoje eu tô careca" Dani Gondim Atriz

Dani disse ainda que a família e os amigos têm a amparado neste momento e que o tratamento é difícil "mas sou grata pela vida que tenho".

O QUE É UM LINFOMA NO MEDIASTINO

O câncer da atriz se trata de um 'Linfoma no Mediastino'. Dani explica que o tratamento da doença, diferente do caso de Marina Alves, não requer um transplante.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), são estimados cerca de 15.120 novos casos de linfomas (de 2023 a 2025).

Os pacientes tendem a apresentar como sintomas primários a rouquidão, febre e sudorese.

Veja também Verso Marina Alves visita SVM anos após transplante de medula óssea: 'Além das minhas expectativas'

"O Linfoma Primário de Mediastino (LPM) é definido como linfoma de grandes células B maduras, com origem nos linfócitos B tímicos", conforme especialistas.

HISTÓRIA DE MARINA ALVES

A história da jornalista Marina Alves foi retratada no filme "Milagre do Destino", produzido pela TV Verdes Mares e lançado em fevereiro deste ano.

Marina lutou contra um câncer e o filme aborda parte da trajetória, além de abordar um tema importante como a campanha de doação de medula óssea.

“Sei que a descoberta de uma doença como essa é cheia de altos e baixos, mas acredito que o objetivo principal é mostrar que milagres existem. Que com fé, resiliência e, principalmente, muito amor, é possível enfrentar tudo de forma mais leve”, disse a jornalista.

Marina foi diagnosticada com linfoma, tipo raro de câncer, em agosto de 2021. Durante a campanha para encontrar um doador compatível, descobriu a existência de uma irmã, Lumara Sousa, que doou o material genético.