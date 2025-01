Pré-estreia de “Milagre do Destino” integra celebração dos 55 anos da TV Verdes Mares

Em uma noite marcada pela emoção, a TV Verdes Mares, que celebra 55 anos de atuação no Ceará nesta sexta-feira (31), lançou o filme “Milagre do Destino”, que conta a história da jornalista Marina Alves e a luta pelo transplante de medula óssea.

A cerimônia de pré-estreia foi realizada no Shopping Iguatemi Bosque na quarta-feira (29) e contou com a presença da própria Marina, familiares, da equipe do filme e convidados.

O lançamento de “Milagre do Destino” será em fevereiro, na Tela Quente, para todo o Brasil.

"Nem nos meus melhores sonhos, eu imaginei um dia ver esse momento tão importante da minha vida eternizado em um filme. E eu espero, do fundo do coração, que essa história possa tocar, inspirar pessoas”, disse a jornalista durante o evento.

De acordo com Fábio Ambrósio, Diretor de Programação e Entretenimento do Sistema Verdes Mares, o projeto nasceu a partir de uma visita de Marina à redação após o tratamento. No mesmo período, a Rede Globo iniciou processo para que as afiliadas realizassem a produção de telefilmes regionais para serem exibidos na Tela Quente.

“Nada melhor do que ter uma história inspiradora de uma profissional da TV Verdes Mares para a gente contar a história dela. O filme é todo inspirado na história da Marina e tem uma grande mensagem dentro disso, principalmente da solidariedade, de você doar sangue, doar medula, doar órgãos.”

Além dos 55 anos da TV Verdes, este ano também marca os 60 anos da TV Globo, o que motivou a solicitação por projetos que estivessem ligados ao meio televisivo. Dessa forma, a história inspiradora de Marina atendia a todos os requisitos.

“Acho que o público, tanto cearense quanto nacional, vai receber o nosso filme da melhor forma possível, porque a gente tem uma grande história de superação, fé e de que milagres acontecem, e a Marina é a prova viva disso”, afirma o Diretor.