Wagner Moura, com 'O Agente Secreto', fica fora de lista do The Actor Awards
Premiação é um dos indicadores para o Oscar.
O prêmio do Sindicato dos Atores de Hollywood, também conhecido como SAG Awards, anunciou a lista de indicados nesta quarta-feira (7). Apesar das últimas indicações que "O Agente Secreto" e Wagner Moura concentraram, o ator ficou de fora dos selecionados.
Na categoria de "Melhor Ator", foram escolhidos Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Leonardo DiCaprio ("Uma batalha após a outra"), Ethan Hawke ("Blue Moon"), Michael B. Jordan ("Pecadores") e Jesse Plemons ("Bugonia").
Esse prêmio é um dos indicadores para o Oscar, uma vez que os votantes do SAG Awards também são da Academia.
No ano passado, com "Ainda Estou Aqui", a atriz Fernanda Torres também não foi indicada. Porém, ela conseguiu ser indicada ao Oscar.
Confira lista de indicados em categorias de cinema
Melhor elenco
- Frankenstein
- Hamnet: A vida vida antes de Hamlet
- Marty Supreme
- Uma batalha após a outra
- Pecadores
Melhor ator
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Leonardo DiCaprio (Uma batalha após a outra)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
- Michael B. Jordan (Pecadores)
- Jesse Plemons (Bugonia)
Melhor atriz
- Jessie Buckley (Hamnet: A vida antes de Hamlet)
- Rose Byrne (Se eu tivesse pernas, eu te chutaria)
- Kate Hudson (Song Sung Blue - Um sonho a dois)
- Chase Infinity (Uma batalha após a outra)
- Emma Stone (Bugonia)
Melhor ator coadjuvante
- Miles Caton (Pecadores)
- Benecio Del Toro (Uma batalha após a outra)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Paul Mescal (Hamnet: A vida antes de Hamlet)
- Sean Penn (Uma batalha após a outra)
Melhor atriz coadjuvante
- Odessa A'zion (Marty Supreme)
- Ariana Grande (Wicked: Parte 2)
- Amy Madigan (A hora do mal)
- Wunmi Mosaku (Pecadores)
- Teyana Taylor (Uma batalha após a outra)
Melhor equipe de dublês
- F1
- Frankenstein
- Missão: Impossível - O Acerto Final
- Uma batalha após a outra
- Pecadores