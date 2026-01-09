Arte em homenagem à fotógrafa Telma Saraiva é algo de vandalismo no Crato

Uma arte urbana em homenagem à fotógrafa e artista Telma Saraiva foi alvo de um ato de vandalismo no Crato, no Interior do Estado, no último domingo (4). A obra, que estava instalada na parede do Museu da Fotografia do Cariri - Casa de Telma Saraiva, foi incendiada.

A intervenção foi destruída cinco dias após ser instalada no equipamento cultural, no último dia 30 de dezembro. De autoria da artista Cleo do Vale, integrante do Wà Coletivo, a obra de cerca de três metros unia técnicas de grafite, bordado, e lambe-lambe, e se tratava de uma homenagem à Carmem de Servilha, uma das personagens de Telma Saraiva.

Segundo Ernesto Rocha, curador do museu e filho de Telma Saraiva, esta é a segunda vez que uma intervenção no muro do museu é alvo de crime. A primeira obra, feita pela mesma artista e instalada há cerca de seis anos, foi furtada.

"Acho que alguém achou bonito e levou, por isso esse trabalho atual foi feito em um lugar mais alto. Mas agora foi algo bem mais agressivo, sem falar no risco de tocar fogo no próprio prédio. É um dano que afronta a memória da pessoa que está sendo homenageada", lamenta.

Veja também Segurança Empresa cearense suspeita de desviar verbas da merenda escolar recebeu mais de R$ 60 milhões Segurança Cabo da PM e quatro criminosos morrem em operação policial em Tianguá

Câmera de segurança

Ainda conforme Ernesto, a família registrou Boletim de Ocorrência e pretende instalar uma câmera de segurança voltada para a lateral do museu, para evitar que mais casos assim se repitam.

"Eu nunca vi uma obra de arte ser atacada com fogo. A Cléo já fez diversas intervenções na rua com bordado e a maioria o tempo acabou, e outras o pessoal levou, mas essa foi a primeira. Espero que não venha acontecer de novo", afirma.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Regional de Crato.

Maria Telma Saraiva Rocha é uma pioneira na técnica da fotopintura e ao longo do tempo se tornou referência no cenário artístico cearense. A fotógrafa morreu em 2015, aos 86 anos, e o museu em sua homenagem foi inaugurado em 2021.