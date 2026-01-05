Maneira de premiar 'O Agente Secreto' vai além de 'gafe' ou 'desatenção'

Além das cifras milionárias e do soft power envolvidos, uma das motivações para que exista a temporada de premiações — que culmina na cerimônia do Oscar, neste ano marcada para o dia 15 de março — é o reconhecimento a produções de cinema e trabalhadores da área.

Por isso, é de se estranhar como o longa pernambucano “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, foi premiado neste domingo (4) na categoria de Melhor Filme em Língua Estrangeira no Critics Choice Awards: no tapete vermelho durante entrevista prévia à cerimônia, sem palco, discurso ou aplausos.

Uma falta de respeito com a produção e os artistas que não passou despercebida nas redes sociais por milhares de brasileiros, que se sentiram também desrespeitados pela premiação — ainda que outros vencedores, inclusive estadunidenses, também tenham recebido os troféus da mesma forma.

Apesar disso, é possível analisar o fato em um contexto maior, que vai além da mera “gafe” ou “desatenção” geral: em um ano em que diversas produções em língua não-inglesa chegam com força nas premiações, o fato simboliza a ainda presente barreira da indústria audiovisual dos Estados Unidos com o cinema feito no restante do mundo.

Seis anos depois, o conselho do sul-coreano Bong Joon-ho ao ganhar em 2020 o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro por “Parasita” — que viria a ser o grande vencedor do Oscar — ainda ressoa: “Uma vez superada a barreira de 2,5 cm das legendas, você será apresentado a muitos outros filmes incríveis”.

Questão de linguagem

Historicamente, o Oscar também nomeava a categoria como “Melhor Filme em Língua Estrangeira” ou “Melhor Filme Estrangeiro”. Uma troca de vocabulário, que foi posteriormente refletida em diferentes premiações, a renomeou como “Melhor Filme Internacional” — num aceno à globalização da indústria e da própria premiação.

O nome antigo ficou válido até 2020, justamente o ano em que “Parasita” se tornou o primeiro filme em língua não-inglesa a vencer o principal troféu do evento. Ainda antes, porém, diferentes filmes em outras línguas que não o inglês já haviam sido indicados na categoria principal do Oscar.

Em anos recentes, a presença global se fortaleceu, com exemplos que incluem “Drive My Car” em 2022, “Triângulo da Tristeza” e “Nada de Novo no Front” em 2023, “Anatomia de uma Queda” e “Zona de Interesse” em 2024, e “Emília Pérez” e “Ainda Estou Aqui” em 2025.

Em 2026, no entanto, há tendência para que essa presença seja ainda maior, o que acentua o estranhamento com a maneira de premiar “O Agente Secreto” no Critics Choice Awards. Pelo menos cinco longas em língua não-inglesa, incluindo o brasileiro, têm se mostrado fortes para disputar o Oscar de Melhor Filme.

“Ou, como chamamos no meu país, Melhor Filme Estrangeiro”, brincou Wagner Moura ao anunciar, com Kleber, o vencedor da categoria principal do prêmio deste domingo (4), em alusão ao fato óbvio, mas necessário de ser dito, que produções dos EUA e/ou em inglês são "estrangeiras" em relação ao restante do mundo.

Presença global no Oscar

Não ajuda a imagem do evento que uma nova regra válida a partir deste ano tenha impedido que um dos principais concorrentes de “O Agente Secreto” em Melhor Filme Internacional no Oscar, o norueguês “Valor Sentimental”, não tenha sequer disputado a categoria análoga no Critics Choice.

Pelo regramento recente, uma obra em língua não-inglesa indicada a Melhor Filme deixa de ser elegível para a categoria de Melhor Filme em Língua Estrangeira, numa decisão que parece relegar a última a um segundo patamar.

Fato é que tanto “Valor Sentimental” e “O Agente Secreto” chegam com fortes chances a várias categorias no Oscar quanto o iraniano “Foi Apenas um Acidente” (que na premiação representa a França), o espanhol “Sirât” e o sul-coreano “A Única Saída”, todos também indicados ao Critics.

Na principal premiação da temporada, são 10 os indicados finais. Portanto, é improvável que metade delas seja ocupada por produções em línguas diferentes do inglês. Apesar disso, pelo menos três — "O Agente Secreto", "Valor Sentimental" e "Foi Apenas Um Acidente" — têm sido mais frequentas nas apostas.

O fato ganha relevo ainda maior pelo momento político dos Estados Unidos, como pontuou o próprio cineasta Kleber Mendonça Filho em fala após a premiação, no qual "o elemento estrangeiro tem sido muito debatido".

Tais reconhecimentos e, até, os desafios desse processo provam que, por mais barreiras que sigam insistindo em manter erguidas, o audiovisual se espraia globalmente cada vez mais por qualidades próprias, independentemente das fronteiras concretas ou simbólicas.