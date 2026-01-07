Diário do Nordeste
Quer ler mais em 2026? Confira dicas para desenvolver o hábito da leitura

Entre as dicas estão clubes de leitura, escolhas alinhadas ao interesse pessoal e não se comparar com outros leitores.

Nathália Paula Braga* producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:00)
Mulher segurando um livro sob meia luz.
Legenda: Psicóloga indica escolher um livro curto e temáticas com que você tenha mais afinidade para inserir a leitura na rotina em 2026.
Foto: Ismael Soares.

Ler mais costuma aparecer entre os objetivos para o novo ano, mas nem sempre se transforma em hábito. Neste Dia do Leitor, celebrado em 7 de janeiro, o Verso conversou com escritores, artista visual e psicóloga sobre como desenvolver a leitura em 2026.

"Todo mundo pode gostar de ler, só precisa encontrar o seu tipo de leitura", é o que acredita a escritora Sofia Osório. Ela reforça que o primeiro passo de aproximação com a leitura é começar pelo que desperta interesse

Criar o hábito da leitura não exige metas rígidas, grandes desempenhos ou títulos específicos, explica a psicóloga Carina Gois, pós-graduada em Gestalt-Terapia. Pelo contrário, pode ser mais eficaz se a pessoa começar aos poucos, com a escolha de livros curtos, que fazem sentido para cada leitor. 

A leitura não deve ser vista como uma obrigação. Vejo muitas pessoas interessadas em ler mais e isso é muito bacana, mas é importante que seja reconhecida como um momento de lazer, de descontração e abstração de outras atividades obrigatórias do nosso cotidiano, como o trabalho ou o estudo.
Carina Gois
Psicóloga

Para a psicóloga, a dificuldade nesse objetivo não está ligada ao desinteresse ou falta disciplina, mas se relaciona à forma como a rotina e os estímulos do dia a dia são organizados.

O uso excessivo do celular e das redes sociais, por exemplo, contribui para a perda de concentração em textos mais longos e para a busca constante por informações rápidas, o que torna a leitura um desafio maior.

 'Ouvir pessoas falando sobre leitura desperta o interesse pelo hábito'

Charles Lessa segurando um livro e posando para a foto com expressão séria.
Legenda: Para Charles Lessa, ser leitor o faz perceber que vem construindo, com mais afinco, uma capacidade de narrar através de imagens.
Foto: Arquivo Pessoal.

As redes sociais, no entanto, não são vilãs em si e podem funcionar como um atrativo, um contato que começa antes mesmo da escolha de um livro. O artista visual Charles Lessa relata que acompanhar pessoas que falam sobre literatura em vídeos, podcasts ou redes sociais pode ser uma forma eficaz de despertar a curiosidade e criar proximidade com o hábito.

"Ouvir alguém falar sobre leitura ajuda a tomar gosto por esse universo".

Nessa aproximação, a escritora Sofia Osório destaca que dispositivos digitais podem ser aliados, especialmente por facilitar o acesso aos livros. Plataformas como bibliotecas virtuais ampliam as possibilidades e ajudam quem quer retomar o contato com a leitura sem, necessariamente, investir em exemplares físicos logo de início.

Apesar de reconhecer que o acesso a livros digitais pode democratizar a leitura, Charles diz que, no seu caso, a relação com o texto passa necessariamente pelo livro físico. “Sou apaixonado pelo livro como objeto”, resume. Para ele, a leitura exige um tipo de atenção que nem sempre se mantém em aparelhos conectados à internet.

A leitura é um tempo seu, não uma performance para as redes

Talles Azigon com um livro e microfone na mão no Festival de Poesia de Fortaleza.
Legenda: Para Talles Azigon, a leitura é, além da vida cotidiana, um grande estímulo para a escrita.
Foto: Ribamar Queiroz.

Para o escritor Talles Azigon, a leitura não deve ser encarada como performance ou validação social, mas como um tempo individual. “É uma diversão só sua, algo para ser interessante, intrigante, emocionante”, diz. Por isso, defende que vale mais passar uma tarde em uma biblioteca ou livraria do que esse tempo na internet.

Segundo ele, um dos obstáculos para quem quer ler mais hoje está na forma como a leitura é exibida nas redes sociais. Embora reconheça que esses espaços possam ajudar a conhecer o que circula no mundo literário, ele alerta para a criação de padrões irreais.

"Você não precisa ter prateleiras imensas e quartos decorados, você não precisa ler para pessoas te acharem legal nas redes socias".

Dicas para estimular o hábito da leitura

  1. Estipular metas de leituras razoáveis na sua rotina;
  2. Escolher um título da sua preferência;
  3. Não se comparar com outros leitores nem desejar ler a mesma quantidade de livros que outras pessoas;
  4. Reservar um momento da sua rotina para a leitura;
  5. Entrar em um clube do livro; 
  6. Aproveitar deslocamentos entre escola, trabalho, faculdade para ler.  

Clube do Livro como estímulo

Uma forma simples de manter a leitura é se inserir em clubes de livros. Formados entre amigos, com desconhecidos na internet ou até mesmo alguma instituição bibliotecária, os clubes têm como regra um livro em comum, uma data de início, e uma data de término.

O formato ajuda a manter constância na prática da leitura e pode ser o empurrãozinho que faltava.

Não há um formato ideal de leitura, como reforça a psicóloga Carina Gois. Livros físicos, e-books ou leituras pelo celular podem funcionar, desde que a pessoa se sinta confortável.

O mais importante é reduzir a autocobrança e reconhecer pequenos avanços, entendendo a leitura como um espaço de prazer, reflexão e cuidado com a saúde emocional.

Indicações de leitura para começar 2026

As fontes ouvidas pela reportagem indicam livros para quem quer começar a ler em 2026.

Sofia Osório

  • Medos Rabiscados — Sofia Osório;
  • Celeste e a Princesa Lazúli — Sofia Osório. 

Charles Lessa

  • O beijo no asfalto — Nelson Rodrigues;
  • Meu pé de laranja lima  — José Mauro de Vasconcelos 

    Talles Azigon

  • Olhos D’água — Conceição Evaristo.

Veja lista de bibliotecas gratuitas em Fortaleza

Para quem deseja mergulhar no universo literário, a capital cearense conta com bibliotecas que oferecem aos leitores a oportunidade de uma imersão mais profunda na leitura. Abaixo, confira as opções:

  • Biblioteca Pública Estadual do Ceará (BECE);
  • Biblioteca Municipal Dolor Barreira;
  • Plebeu Gabinete de Leitura;
  • Biblioteca Cristina Poeta;
  • Biblioteca Infantil Herbênia Gurgel;
  • Biblioteca Vila das Artes.

*Estagiária sob supervisão da editora Lorena Cardoso.

