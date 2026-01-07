Quer ler mais em 2026? Confira dicas para desenvolver o hábito da leitura

Ler mais costuma aparecer entre os objetivos para o novo ano, mas nem sempre se transforma em hábito. Neste Dia do Leitor, celebrado em 7 de janeiro, o Verso conversou com escritores, artista visual e psicóloga sobre como desenvolver a leitura em 2026.

"Todo mundo pode gostar de ler, só precisa encontrar o seu tipo de leitura", é o que acredita a escritora Sofia Osório. Ela reforça que o primeiro passo de aproximação com a leitura é começar pelo que desperta interesse.

Criar o hábito da leitura não exige metas rígidas, grandes desempenhos ou títulos específicos, explica a psicóloga Carina Gois, pós-graduada em Gestalt-Terapia. Pelo contrário, pode ser mais eficaz se a pessoa começar aos poucos, com a escolha de livros curtos, que fazem sentido para cada leitor.

A leitura não deve ser vista como uma obrigação. Vejo muitas pessoas interessadas em ler mais e isso é muito bacana, mas é importante que seja reconhecida como um momento de lazer, de descontração e abstração de outras atividades obrigatórias do nosso cotidiano, como o trabalho ou o estudo. Carina Gois Psicóloga

Para a psicóloga, a dificuldade nesse objetivo não está ligada ao desinteresse ou falta disciplina, mas se relaciona à forma como a rotina e os estímulos do dia a dia são organizados.

O uso excessivo do celular e das redes sociais, por exemplo, contribui para a perda de concentração em textos mais longos e para a busca constante por informações rápidas, o que torna a leitura um desafio maior.

Veja também Verso Fortaleza terá 25 palcos no Ciclo Carnavalesco 2026, entre Pré e Carnaval Verso BaianaSystem será atração do Pré-Carnaval de Fortaleza, diz Billboard Brasil Verso 'O Agente Secreto' avança para próxima fase na disputa por indicação ao Oscar 2026

'Ouvir pessoas falando sobre leitura desperta o interesse pelo hábito'

Legenda: Para Charles Lessa, ser leitor o faz perceber que vem construindo, com mais afinco, uma capacidade de narrar através de imagens. Foto: Arquivo Pessoal.

As redes sociais, no entanto, não são vilãs em si e podem funcionar como um atrativo, um contato que começa antes mesmo da escolha de um livro. O artista visual Charles Lessa relata que acompanhar pessoas que falam sobre literatura em vídeos, podcasts ou redes sociais pode ser uma forma eficaz de despertar a curiosidade e criar proximidade com o hábito.

"Ouvir alguém falar sobre leitura ajuda a tomar gosto por esse universo".

Nessa aproximação, a escritora Sofia Osório destaca que dispositivos digitais podem ser aliados, especialmente por facilitar o acesso aos livros. Plataformas como bibliotecas virtuais ampliam as possibilidades e ajudam quem quer retomar o contato com a leitura sem, necessariamente, investir em exemplares físicos logo de início.

Apesar de reconhecer que o acesso a livros digitais pode democratizar a leitura, Charles diz que, no seu caso, a relação com o texto passa necessariamente pelo livro físico. “Sou apaixonado pelo livro como objeto”, resume. Para ele, a leitura exige um tipo de atenção que nem sempre se mantém em aparelhos conectados à internet.

A leitura é um tempo seu, não uma performance para as redes

Legenda: Para Talles Azigon, a leitura é, além da vida cotidiana, um grande estímulo para a escrita. Foto: Ribamar Queiroz.

Para o escritor Talles Azigon, a leitura não deve ser encarada como performance ou validação social, mas como um tempo individual. “É uma diversão só sua, algo para ser interessante, intrigante, emocionante”, diz. Por isso, defende que vale mais passar uma tarde em uma biblioteca ou livraria do que esse tempo na internet.

Segundo ele, um dos obstáculos para quem quer ler mais hoje está na forma como a leitura é exibida nas redes sociais. Embora reconheça que esses espaços possam ajudar a conhecer o que circula no mundo literário, ele alerta para a criação de padrões irreais.

"Você não precisa ter prateleiras imensas e quartos decorados, você não precisa ler para pessoas te acharem legal nas redes socias".

Dicas para estimular o hábito da leitura

Estipular metas de leituras razoáveis na sua rotina; Escolher um título da sua preferência; Não se comparar com outros leitores nem desejar ler a mesma quantidade de livros que outras pessoas; Reservar um momento da sua rotina para a leitura; Entrar em um clube do livro; Aproveitar deslocamentos entre escola, trabalho, faculdade para ler.