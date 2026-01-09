Artista visual cearense Zé Tarcísio morre aos 84 anos
Natural de Fortaleza, artista se destacou pelo trabalho de pintura e celebrava 65 anos de carreira com exposição atualmente em cartaz na Caixa Cultural.
Morreu na madrugada desta sexta-feira (9) o artista visual cearense Zé Tarcísio, aos 84 anos. Nascido em Fortaleza, ele tinha domínio de múltiplas linguagens no fazer artístico, indo da pintura à escultura e instalações.
Em 2025, Zé Tarcísio celebrou 65 anos de carreira nas artes. No dia 8 de fevereiro deste ano, ele completaria 85 anos. As duas datas são celebradas em exposição atualmente em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza.
Zé Tarcísio começou na arte aos 19 anos, em 1960. Na época, Fortaleza passava pelo que o artista chegou a definir como um “boom cultural”, ligado a ações artísticas da Universidade Federal do Ceará, como a inauguração do Museu de Arte da UFC e da Concha Acústica.
Ao longo das décadas de 1960 e 1970, o artista visual desenvolveu um caminho na arte que passou não somente por Fortaleza, mas também por locais como São Paulo, onde participou da 9ª Bienal de São Paulo em 1967; o Rio de Janeiro, onde foi estudar e expôs; e Paris, para onde foi em 1971 representar o Brasil na Bienal de artes da cidade.
Obras do cearense foram expostas ou compõem acervos de importantes espaços museais do Brasil, como o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu de Arte Contemporânea do Ceará, o Museu Histórico Nacional e o Museu Afro Brasil, entre outros.
O artista estava internado no Hospital de Messejana. O velório de Zé Tarcísio será realizado a partir de 10 horas do sábado (10) no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. O cortejo para sepultamento sai do centro cultural às 15 horas em direção ao Cemitério São João Batista.
“Grande professor”
Em 2018, Zé Tarcísio ganhou uma grande mostra individual no Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE), a exposição "Zé Acervo de Experiências Vitais".
O curador e pesquisador Bitu Cassundé, que mergulhou na obra de Zé Tarcísio por três anos para construir a mostra — tornando-se grande amigo do artista no processo —, destacou a relevância do cearense para várias gerações.
"Zé foi um grande professor, formou várias gerações de artistas e muitos pesquisadores passaram pelo seu ateliê, um lugar de formação que abraçava todo o Centro Dragão do Mar", lembra o curador.
À época da mostra do MAC-CE, Cassundé lembra que Zé Tarcísio se emocionou ao ver a obra "Regador" sendo montada novamente no Ceará e contemplar o resultado de uma grande mostra individual dedicada a seus trabalhos.
"Zé foi um artista multidisciplinar, que transitou por várias linguagens, inquieto, com uma obra de natureza política que discutiu corpo, memória e vida. Nos deixa hoje com muita saudade, mas a potência da sua poética reverbera com força na arte brasileira", conclui.
Arte, política e espiritualidade
Curador e sócio da Associação Internacional de Crítica de Arte, Lucas Dilacerda relembra que Zé Tarcísio foi um artista que enxergou o Ceará com profundidade, transformando seus elementos formadores — a religiosidade, a natureza e a história — em objetos poéticos e políticos.
"A obra de Zé Tarcísio é uma conversa profunda entre o chão do Ceará e o infinito do universo. Ele transforma matérias simples (como pedras, madeira e objetos de fé como os ex-votos) em potentes mensageiras da história: desde o grito silencioso contra a opressão política nos anos de chumbo, até a denúncia urgente da destruição ambiental das nossas paisagens por cercas e loteamentos", destaca Lucas.
"Zé Tarcísio nos ensinou que não existe paisagem inocente, matéria neutra ou imagem descompromissada. Ao longo de mais de seis décadas de produção contínua, ele construiu uma obra que articula território, religiosidade, ecologia e imaginação política como partes inseparáveis de um mesmo sistema sensível", completa o curador.
Dilacerda destaca que, dentre as grandes contribuições do artista para a cultura cearense está justamente essa demarcação da importância dessas paisagens, festas e objetos populares, mostrando que é possível abordá-las sem perder "densidade conceitual ou potência experimental".
"No âmbito da arte brasileira, Zé Tarcísio deixa como herança uma das formulações mais consistentes de articulação entre arte, política e espiritualidade fora dos grandes centros hegemônicos", ressalta Lucas.
"Ele atravessou o período da ditadura militar, a censura, o exílio simbólico, o retorno e a reinvenção, sem nunca abandonar a convicção de que a arte é um lugar de resistência sensível, isto é, como ferramenta de construção de novos olhares e imaginários sobre o mundo", completa.