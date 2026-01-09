Artista visual cearense Zé Tarcísio morre aos 84 anos

Morreu na madrugada desta sexta-feira (9) o artista visual cearense Zé Tarcísio, aos 84 anos. Nascido em Fortaleza, ele tinha domínio de múltiplas linguagens no fazer artístico, indo da pintura à escultura e instalações.

Em 2025, Zé Tarcísio celebrou 65 anos de carreira nas artes. No dia 8 de fevereiro deste ano, ele completaria 85 anos. As duas datas são celebradas em exposição atualmente em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza.

Zé Tarcísio começou na arte aos 19 anos, em 1960. Na época, Fortaleza passava pelo que o artista chegou a definir como um “boom cultural”, ligado a ações artísticas da Universidade Federal do Ceará, como a inauguração do Museu de Arte da UFC e da Concha Acústica.

Ao longo das décadas de 1960 e 1970, o artista visual desenvolveu um caminho na arte que passou não somente por Fortaleza, mas também por locais como São Paulo, onde participou da 9ª Bienal de São Paulo em 1967; o Rio de Janeiro, onde foi estudar e expôs; e Paris, para onde foi em 1971 representar o Brasil na Bienal de artes da cidade.

Obras do cearense foram expostas ou compõem acervos de importantes espaços museais do Brasil, como o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu de Arte Contemporânea do Ceará, o Museu Histórico Nacional e o Museu Afro Brasil, entre outros.

O artista estava internado no Hospital de Messejana. O velório de Zé Tarcísio será realizado a partir de 10 horas do sábado (10) no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. O cortejo para sepultamento sai do centro cultural às 15 horas em direção ao Cemitério São João Batista.

“Grande professor”