Render-CE homenageia a renda de bilro em exposição no Iguatemi Bosque

A 8ª edição do Render-CE chega ao shopping Iguatemi Bosque nesta terça-feira (2) com uma proposta que homenageia a renda de bilro — expressão artesanal reconhecida como um dos símbolos culturais do Ceará. A exposição tem orientação da artista e pesquisadora Ana Cristina Mendes e segue aberta até 4 de janeiro de 2026.

Nesta edição, idealizada pela Loja do Bem, a mostra apresentará ao público uma releitura da técnica centenária, resultado de colaboração entre rendeiras de Aracaú e Itarema, no Interior do Estado, e estudantes da Universidade de Fortaleza (Unifor).

Universo das rendeiras

Mentorado pela professora Ana Cristina, o grupo mergulhou no universo das rendeiras para compreender processos, histórias e modos de fazer e construiu uma coleção que combina sensibilidade, identidade e um olhar contemporâneo para a renda, revelando possibilidades que dialogam com o design atual sem perder o vínculo com as tradições que sustentam esse saber.

Veja também Verso Render-CE 2025: Labirintos de cultura e tradição celebram o artesanato cearense

"A mostra é aberta ao público e celebra a maestria das rendeiras, além do nosso profundo respeito e admiração pelo seu trabalho, apresentando releituras que evidenciam a força cultural e a delicadeza que tornam a renda de bilro uma arte única e essencial para a identidade do Ceará", destaca o superintendente do Iguatemi Bosque, Wellington Oliveira.

Serviço

Render-CE 2025: Exposição Renda de Bilro

Data: 2 de dezembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026

Local: Praça do Sertanejo, Piso 1 – Shopping Iguatemi Bosque

Acesso gratuito.