Governo do Estado cria Empresa Cearense de Audiovisual; saiba impactos

Após quase uma década desde que o então governador Camilo Santana anunciou um projeto dedicado ao desenvolvimento do audiovisual no Estado, a Empresa Cearense de Audiovisual está entre nós. O momento é oportuno, sobretudo diante do alcance crescente de nossas produções Brasil e mundo afora, e inúmeras demandas da classe ligada ao setor.

O passo foi compartilhado nesta quinta-feira (04) pelo governador Elmano de Freitas nas redes sociais – o qual apontou como "conquista para a Cultura do Ceará". "Uma ferramenta estratégica para fomentar a produção e o consumo de conteúdos no interior do Ceará", publicou.

O projeto de lei foi assinado ao lado ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes, da secretária da Cultura do Ceará, Luisa Cela, e de outras autoridades e profissionais do audiovisual. As propostas seguem para apreciação e votação na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Veja também Verso Wagner Moura vence categoria de Melhor Ator em prêmio de críticos de Nova York Verso Margareth Menezes defende valorização da cultura como ferramenta de soberania nacional

Informações sobre a empresa foram noticiadas pelo Verso em diversas reportagens. À coluna do repórter João Gabriel Tréz, a secretária da Cultura do Ceará, Luisa Cela, adiantou, em agosto do ano passado, que a previsão de ter a Ceará Filmes – como a empresa popularmente é conhecida – “operando”, em formato ainda a ser determinado, era 2026.

A consultoria de implantação do projeto, por sua vez, foi efetivada com Alfredo Manevy, outrora integrante da Agência Nacional do Cinema (Ancine) e colaborador da criação das empresas públicas Spcine (SP) e Bahia Filmes (BA) – referências para a experiência cearense.

Legenda: Curso Extensivo em Audiovisual do CCBJ é destaque na cena cearense. Foto: JPROL e Beatriz Souza/Divulgação.

Paralelo a isso, conforme a coluna, houve um seminário de escuta das demandas do campo no Estado, das experiências exitosas do tipo no Brasil e na América Latina e, ainda, da estrutura interna do Governo.

Aprofundamento de uma pesquisa sobre o aspecto econômico do setor também ocorreu, com resultados quantificados neste ano. Entre os dados, está que a cada R$ 1 investido no setor audiovisual cearense, em média R$ 3,10 retornam à economia.

A estatística foi apresentada durante audiência pública que debateu a criação da futura Empresa Pública de Audiovisual do Estado do Ceará, no último mês de setembro.

Produções cearenses no mundo

Também em entrevista à coluna de João Gabriel Tréz, o já citado Alfredo Manevy explicou que a Empresa Cearense de Audiovisual poderá ter um papel importante na distribuição e promoção do cinema, criando melhores condições de filmes cearenses para circular no Brasil e no mundo.

"Hoje temos centenas de filmes produzidos no Brasil por ano com dificuldades de chegar à sociedade, seja em salas, seja via TV ou streaming. Na formação me parece que trata-se de ver quais os eventuais gargalos do mercado e, para tanto, ela pode atuar diretamente ou fortalecer o que já existe, apoiando ou parceirizando com as instituições que já fazem um excelente trabalho" Alfredo Manevy Cineasta, professor e pesquisador

Ele também disse que podemos esperar uma política mais robusta para o audiovisual cearense, haja vista que uma organização assim dará apoio especializado e terá informações precisas sobre a dinâmica econômica e social.

