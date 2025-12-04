Veja roteiro de festas para aproveitar o Réveillon em Fortaleza

Fortaleza se consolida como um dos principais destinos brasileiros para o Réveillon. Com opções gratuitas espalhadas pela cidade e festas particulares para os mais diversos perfis, a chegada de 2026 será cheia de festa.

Neste ano, Messejana e Conjunto Ceará passam a compor o roteiro de programação gratuita promovida pela Prefeitura de Fortaleza junto ao Aterro da Praia de Iracema.

Haverá apresentações nos três polos na terça-feira (30) e na noite da virada (31) a concentração é no Aterro. Ao todo, a festa pública recebe 22 atrações nacionais e locais.

Dentro da diversidade de programações particulares, o Réveillon Marina Park, resort com mais de três décadas de atividade e tradição, chega em 2026 com uma proposta de celebração à beira da piscina e o céu se abrindo em fogos sobre o mar.

O Diário do Nordeste preparou um roteiro com as principais programações para celebrar a data. Confira lista:

Legenda: Giovana Bezerra, Litto Lins, DJ RB e Banda Me Siga preparam repertório para celebrar a virada do ano na beira da piscina. Foto: Divulgação

Marina Park

A celebração será realizada em um ambiente planejado para ser acolhedor, com serviços de open bar premium e open food gourmet. Todos os convidados terão mesas reservadas. A proposta musical acompanha essa atmosfera mais aconchegante, com apresentações de Giovana Bezerra, Litto Lins, DJ RB e Banda Me Siga, que prepararam repertórios pensados para manter a energia da virada sem perder a característica exclusiva da noite.

A programação começa às 22 horas no Marina Park Hotel, localizado na avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Moura Brasil. Os ingressos têm valores a partir de R$ 1.200. As vendas e outras informações estão disponíveis pela Efolia.