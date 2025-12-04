Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja roteiro de festas para aproveitar o Réveillon em Fortaleza

Shows gratuitos reúnem grandes nomes da música nacional e festas privadas oferecem opções variadas pela cidade.

Escrito por
Ana Alice Freire* ana.freire@svm.com.br
Verso
Uma fotografia noturna mostra um grupo de pessoas em primeiro plano, de costas para a câmera, observando um grande espetáculo de fogos de artifício multicoloridos (predominantemente vermelho, azul, amarelo e dourado) no céu escuro. Os fogos explodem sobre o oceano, iluminando a linha do horizonte e se refletindo na água. As pessoas estão na praia ou em uma área próxima à costa. A atmosfera é de festa e celebração de Ano Novo (Réveillon).
Legenda: Fortaleza recebe virada histórica em comemoração aos 300 anos da capital alencarina.
Foto: Fabiane de Paula

Fortaleza se consolida como um dos principais destinos brasileiros para o Réveillon. Com opções gratuitas espalhadas pela cidade e festas particulares para os mais diversos perfis, a chegada de 2026 será cheia de festa.

Neste ano, Messejana e Conjunto Ceará passam a compor o roteiro de programação  gratuita promovida pela Prefeitura de Fortaleza junto ao Aterro da Praia de Iracema.

Haverá apresentações nos três polos na terça-feira (30) e na noite da virada (31) a concentração é no Aterro. Ao todo, a festa pública recebe 22 atrações nacionais e locais.

Dentro da diversidade de programações particulares, o Réveillon Marina Park, resort com mais de três décadas de atividade e tradição, chega em 2026 com uma proposta de celebração à beira da piscina e o céu se abrindo em fogos sobre o mar.

O Diário do Nordeste preparou um roteiro com as principais programações para celebrar a data. Confira lista:

Legenda: Giovana Bezerra, Litto Lins, DJ RB e Banda Me Siga preparam repertório para celebrar a virada do ano na beira da piscina.
Foto: Divulgação

Marina Park

A celebração será realizada em um ambiente planejado para ser acolhedor, com serviços de open bar premium e open food gourmet. Todos os convidados terão mesas reservadas. A proposta musical acompanha essa atmosfera mais aconchegante, com apresentações de Giovana Bezerra, Litto Lins, DJ RB e Banda Me Siga, que prepararam repertórios pensados para manter a energia da virada sem perder a característica exclusiva da noite.

A programação começa às 22 horas no Marina Park Hotel, localizado na avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Moura Brasil. Os ingressos têm valores a partir de R$ 1.200. As vendas e outras informações estão disponíveis pela Efolia

Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará

Dois dias de festa e 22 atrações confirmdas. O line-up reúne nomes de destaque da música nacional, entre eles Matuê, Luan Santana, Seu Jorge, Xand Avião, Wesley Safadão, Bruno e Marrone, Claudia Leitte e Os Paralamas do Sucesso. Artistas cearenses também marcam presença, reforçando a produção musical local, como Taty Girl, Marcinho Cantor, Marcos Lessa, Nayra Costa, Waldonys, Vanessa a Cantora, Vicente Nery, Natanzinho Lima, Dipas, Transacionais e outros.

No dia 30, a programação se espalha por três polos. No Aterro da Praia de Iracema, o público confere shows de Bruno & Marrone, Luan Santana, Xand Avião, Waldonys, Paulo José Benevides, Belinho e Gabi Nunes, além de apresentações de Seu Desejo e Natanzinho Lima. Em Messejana, sobem ao palco Gustavo Serpa, Paulinha Ravett e Vanessa a Cantora, Taty Girl, Vicente Nery e novamente Xand Avião. Já no Conjunto Ceará, a noite reúne Dipas & Di Ferreira, Luís Marcelo & Gabriel, Marcinho, além de Natanzinho Lima e Seu Desejo.

No dia 31, a festa se concentra no Aterro, onde Claudia Leitte, Marcos Lessa, Matuê, Nayra Costa, Paralamas do Sucesso, Seu Jorge, Taty Girl, Transacionais e Wesley Safadão comandam a chegada de 2026, em uma virada que combina diferentes estilos musicais.

Veja também

teaser image
Verso

Confira agenda de shows para ver em dezembro em Fortaleza

teaser image
Verso

Guns N’ Roses inicia venda de ingressos no Brasil; Fãs de Fortaleza compram nesta terça (2)

teaser image
Silvero Pereira

O Pará vai invadir o Ceará no Festival Elos

teaser image
Verso

Ciclo Carnavalesco 2026 de Fortaleza terá 48 blocos e apoio de R$ 16 mil para cada

América do Sol

A Barraca América do Sol realiza festa de Réveillon na Praia do Futuro. A programação conta com shows de Deborah Lima, Val Xavier e DJ Greg Doninni, em uma noite com serviços de open bar e open food, além de espaço kids para as famílias. O evento começa às 22 horas e será realizado na avenida Zezé Diogo, 4265. Os ingressos têm valores a partir de R$ 500. Mais informações:  (85) 98142-6171.

Atlantidz

A Barraca Atlantidz também promove sua festa de Réveillon na Praia do Futuro com apresentações de Karenzinha, Leo Frennesy e Balanço Social. A noite oferece serviços de open bar e open food, além de espaço kids para quem vai celebrar com crianças. A programação começa às 21h, na avenida Clóvis Arrais Maia, 5695. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 450, com gratuidade para crianças de até 10 anos. Vendas: (85) 99402-9196 e (85) 3120-8717.

 

Barraca Terra do Sol

A Barraca Terra do Sol reúne apresentações de DJ Edof, Elane Araújo, Batuque Bacana, Daniel Queiroz e Solange Lima, em uma noite com buffet open food, open bar e espaço kids. A programação começa às 21h, na avenida Clóvis Arrais Maia, 5295. Os ingressos custam a partir de R$ 2.156, com acesso gratuito para crianças de até 9 anos. Informações de vendas nos instagram da barraca. 

 

Boteco do Illa

O Boteco do Illa realiza sua festa de Réveillon na avenida Beira Mar, 1800, na Praia de Iracema. A noite terá apresentações de Edivam e PW, além de uma garrafa de espumante por mesa para celebrar a virada. A programação começa às 21h. Os ingressos custam R$ 250, com entrada gratuita para crianças de 0 a 6 anos e valor reduzido de R$ 125 para crianças de 7 a 12. Vendas: (85) 98215-1834 ou presencialmente no local.

 

Crocobeach

A tradicional festa do Crocobeach começa às 21h, na avenida Clóvis Arrais Maia, 3125, na Praia do Futuro. O evento terá shows de Felipim, Davizão e Hudson, além de serviços de open bar, open food e espaço kids. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 420, com gratuidade para crianças de até 10 anos. Vendas no site oficial do complexo.

 

DOC Trattoria & Wine Bar

O DOC Trattoria & Wine Bar recebe a virada na rua Ana Bilhar, 1173, na Varjota, com apresentações de Tarcísio e Ângela Costa. A celebração tem início às 19h, com ingressos fixados em R$ 400. Vendas (85) 98104-8800 ou presencialmente no restaurante.

 

Floresta Bar

O Floresta Bar, localizado na avenida Santos Dumont, 1788, na Aldeota, promove uma festa com open bar, open food, espaço kids e estacionamento. As atrações confirmadas são Iara Pamella, Deborah Lima, Belinho da Silva, Shirley Cordeiro, Music Vice e Fliperama + Voyage. A noite começa às 20h, com ingressos a partir de R$ 624,90 e gratuidade para crianças de até 8 anos. Vendas: (85) 99186-6063.

 

Ideal Clube

O Ideal Clube realiza uma festa de Réveillon no Meireles, na avenida Monsenhor Tabosa, 1381. A noite terá shows de Os Transacionais e Carlinhos Palhano, além de open food, estacionamento e espaço kids. A programação começa às 21h. Vendas: (85) 99914-0242.

 

Illa Mare

O restaurante Illa Mare celebra a virada na avenida Beira Mar, 3821, no Meireles, com início às 22h30. A noite contará com shows da Banda Paduo e da Super Banda, além de serviço completo com entradas volantes, mesa de entradas, prato principal, sobremesa e bebidas não alcoólicas. Os ingressos custam R$ 1.100, e crianças até 3 anos têm entrada gratuita. Vendas: (85) 98215-1834. 

 

Mestre Sussa

O Mestre Sussa recebe o público a partir das 21 horas, na avenida Beira Mar, 3222, no Meireles, com apresentações de Yuri Castro e Xand Félix. Os ingressos têm preço inicial de R$ 500, com parte do valor revertida em consumação. Vendas: (85) 99105-5443.

 

Náutico Atlético Cearense

O Náutico Atlético Cearense promove sua festa de Réveillon na avenida da Abolição, 2727, no Meireles. A celebração começa às 20 horas e terá shows de Naiara Ferrer, Bella Vox e DJ Felipe Cavagnac. O evento oferece serviço de buffet e espaço kids. Os ingressos custam a partir de R$ 500, com informações nas redes sociais do clube.

 

Santa Praia

A Barraca Santa Praia, na Praia do Futuro, realiza seu Réveillon na avenida Clóvis Arrais Maia, 3343, com início às 22h. A noite contará com apresentações da Banda Sousete, Grupo Deixe in Off, Arthur Bacanna e Manu Amorim, em evento com open bar, buffet e espaço kids. Os ingressos começam em R$ 210, com gratuidade para crianças de até 9 anos. Informações e vendas disponíveis nas redes sociais da barraca. 

 

Turatti

A Cervejaria Turatti promove sua festa de Réveillon na unidade da rua Ana Bilhar, 1178, na Varjota, com shows de Ingrid Sales, Rádio Blá e Sinal Verde. A noite terá open bar, open food, estacionamento gratuito e distribuição de taças personalizadas. A programação tem início às 19 horas. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 499,50, com gratuidade para crianças de até 8 anos. Vendas: (85) 98117-2829 ou presencialmente no local.

 

Vignoli

O Vignoli realiza duas festas de Réveillon no Meireles, ambas com a mesma proposta de oferecer menu completo, espaço kids e parte do valor do ingresso revertida em consumação. As celebrações começam às 20 horas e contam, respectivamente, com DJ Mariana de Castilho e Banda Pablo Ritchel na unidade da rua Silva Jatahy, 529, e com DJ Maria Tavares e Banda Tori Teixeira no endereço da avenida Senador Virgílio Távora, 10. Os ingressos custam R$ 300, com gratuidade para crianças de até 3 anos. Vendas: (85) 98902-4856.

 

Vistta Rooftop

O Vistta Rooftop, localizado na avenida Santos Dumont, 6740, na Aldeota, prepara uma celebração com show de Camila Marieta e serviços de open bar e open food. A festa começa às 21 horas e conta com ingressos a partir de R$ 800, com entrada gratuita para crianças de até 10 anos. Vendas: (85) 98508-0261.

 


*Estagiária sob supervisão da jornalista Lorena Cardoso
 
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
montagem de fotos de Wesley Safadão, Taty Girl e Luan Santana, atrações do réveillon de Fortaleza.
Verso

Veja programação completa do Réveillon de Fortaleza nos três polos

Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará recebem diversos shows gratuitos para o início das celebrações de 300 anos da Capital.

Raísa Azevedo
Há 28 minutos
Uma fotografia noturna mostra um grupo de pessoas em primeiro plano, de costas para a câmera, observando um grande espetáculo de fogos de artifício multicoloridos (predominantemente vermelho, azul, amarelo e dourado) no céu escuro. Os fogos explodem sobre o oceano, iluminando a linha do horizonte e se refletindo na água. As pessoas estão na praia ou em uma área próxima à costa. A atmosfera é de festa e celebração de Ano Novo (Réveillon).
Verso

Veja roteiro de festas para aproveitar o Réveillon em Fortaleza

Shows gratuitos reúnem grandes nomes da música nacional e festas privadas oferecem opções variadas pela cidade.

Ana Alice Freire*
Há 32 minutos
Imagem da ministra Margareth Menezes para abertura do evento MICBR+Ibero-América 2025.
Verso

Margareth Menezes defende valorização da cultura como ferramenta de soberania nacional

Ministra abriu o MICBR+Ibero-América 2025, evento que ocorre entre os dias 3 e 7 de dezembro, em Fortaleza.

Ana Beatriz Caldas e Beatriz Rabelo
03 de Dezembro de 2025
Na imagem, uma fotografia externa de um edifício branco imponente de dois andares com arquitetura clássica, possivelmente uma construção histórica reformada. Apresenta uma varanda principal (sacada) com grades de balaústres brancos rendilhados e duas portas-janelas em arco, ambas com venezianas brancas fechadas. Uma segunda varanda menor, central, acima da entrada principal, também possui balaústres semelhantes, e uma pessoa está olhando para fora.
Verso

Servidores da Cultura do Ceará terão Plano de Cargos, Carreiras e Salários

Pioneira no Brasil, conquista será implantada em março de 2026.

Diego Barbosa
03 de Dezembro de 2025
Verso

Bloco do Prazer chega ao MAC-CE e celebra festas como manifestação artística

O acesso é gratuito e fica em cartaz no equipamento até maio de 2026.

Agência de Conteúdo DN
03 de Dezembro de 2025
Uma foto em palco, com iluminação dramática, mostra três músicos sentados, executando instrumentos sob luzes focadas em um fundo completamente escuro. À esquerda, um homem mais velho, de barba grisalha e óculos, está sentado tocando um saxofone; ele veste uma camisa de manga comprida de cor clara. Ao centro, um homem sorridente está tocando um acordeão (sanfona), vestindo uma camisa escura; ele está intensamente iluminado por um foco de luz superior. À direita, um homem de cabelo curto e grisalho está sentado tocando um violão, vestindo uma camisa escura e calças claras. A iluminação é de palco, com focos de luz criando um forte contraste entre os artistas e o fundo escuro, sugerindo uma apresentação noturna ou em teatro do trio musical, conforme indicado pelo nome do arquivo: Choro Jazz Jeri - Swami Jr, Teco Cardoso e Bebê Kramer.
Verso

Choro Jazz volta a Jericoacoara com maratona musical e mestres da cena brasileira

Apresentações musicais e oficinas acontecem gratuitamente nesta semana

Ana Alice Freire*
02 de Dezembro de 2025
Cena do filme O Agente Secreto, com Wagner Moura vestindo camisa azul e com bigode.
Verso

Wagner Moura vence categoria de Melhor Ator em prêmio de críticos de Nova York

Mais de 50 jornalistas participaram da votação do prêmio.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Gabi Nunes comanda roda de samba na última edição do 'Gabi no Quintal'.
Verso

Fortaleza se torna novo polo de samba do Nordeste

No Dia Nacional do Samba, sambistas cearenses avaliam expansão do ritmo na Capital e no País.

Ana Beatriz Caldas
02 de Dezembro de 2025
Pátio do Iguatemi Bosque.
Verso

Render-CE homenageia a renda de bilro em exposição no Iguatemi Bosque

A mostra apresenta ao público uma releitura da técnica, resultado de colaboração entre universitários e rendeiras do Interior do Ceará.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Guns N’ Roses. Imagem usada em matéria sobre valores dos ingressos do show em Fortaleza.
Verso

Guns N’ Roses inicia venda de ingressos no Brasil; Fãs de Fortaleza compram nesta terça (2)

Em Fortaleza, vendas começam nesta terça-feira (2); fã-clube já tem acesso antecipado.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Djavan irá apresentar a turnê Djavanear 50 anos – Só Sucessos.
Verso

Djavan celebra 50 anos de carreira em nova turnê nacional

Fortaleza recebe o show no dia 30 de maio de 2026.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Vanessa da Mata, Gaby Amarantos, Matuê, Jorge & Mateus, Matheus Fernandes, João Gomes, Nação Zumbi, Kátia Freitas, Luh Lívia, Falcão e Raça Negra se apresentam neste mês.
Verso

Confira agenda de shows para ver em dezembro em Fortaleza

Entre atrações gratuitas e eventos pagos, capital cearense terá apresentações musicais para todos os gostos.

Ana Beatriz Caldas
01 de Dezembro de 2025
Gaby Amarantos na foto. Ela é uma mulher negra com cabelo afro volumoso, óculos de sol retangulares escuros e lábios levemente entreabertos, fazendo uma pose com as mãos unidas à frente do corpo. Ela veste uma camiseta esportiva preta com detalhes em branco e dourado, que inclui a palavra
Silvero Pereira

O Pará vai invadir o Ceará no Festival Elos

Programação gratuita acontece de 4 a 7 de dezembro em Fortaleza.

Silvero Pereira
30 de Novembro de 2025
foto de dani gondim atriz interpretando marina alves reporter da tv verdes mares
Verso

Atriz que interpretou Marina Alves em filme está com câncer

Dani Gondim anunciou o diagnóstico nas redes sociais.

Redação
29 de Novembro de 2025
Corredor imersivo é destaque da experiência 360º.
Verso

Exposição imersiva gratuita na Beira Mar explora o oceano

Experiência 360º idealizada pelo Diário do Nordeste funciona diariamente e é indicada para todas as idades.

Redação
29 de Novembro de 2025
Um bebê de olhos verdes/azulados e cabelo castanho, vestindo um body vermelho com detalhes brancos de Natal, sentado no chão e segurando uma grande bola de Natal vermelha e brilhante perto da boca. O bebê olha diretamente para a câmera com uma expressão curiosa. Ao fundo, um ambiente decorado para o Natal, com um Papai Noel de pano grande, uma almofada vermelha com a palavra
Ana Karenyna

5 Tradições natalinas para criar as melhores memórias afetivas

O Natal começa em casa. Confira algumas tradições para envolver sua família.

Ana Karenyna
29 de Novembro de 2025
Imagem de Annie Ernaux e do jornalista Marc Marie, para matéria sobre o livro O Uso da Foto.
Verso

Annie Ernaux mescla escrita e imagem para criar prosa íntima sobre relação amorosa e câncer

Livro "O Uso da Foto" surgiu na busca de criar um "testemunho tangível" do romance com o jornalista Marc Marie.

Beatriz Rabelo
28 de Novembro de 2025
Na imagem, uma bandeira retangular, predominantemente verde-escura. No centro, há um losango vermelho que contém um círculo preto. A borda superior do círculo preto tem um semicírculo branco com o texto em vermelho
Verso

Artista denuncia ter obra removida de exposição em Fortaleza: ‘Censura’

Trabalho “KilomboAldeya”, de Matheus Ribs, estava na Galeria Liberdade, no Palácio da Abolição.

Diego Barbosa
28 de Novembro de 2025
Praça do Ferreira no Centro de Fortaleza. Imagem mostra a fonta interativa, com pessoas se molhando e outras ao redor olhando e fotografando.
Maria Camila Moura

Por que fonte interativa é 'pobrice' no Centro e patrimônio em outros lugares?

Praça do Ferreira revela banho de água e banho de classe.

Maria Camila Moura
28 de Novembro de 2025
Na imagem, três pessoas estão em uma exposição de arte olhando para pinturas emolduradas penduradas em uma parede azul-escura. A pintura central é um retrato estilizado e colorido de uma figura de pele clara e cabelo verde, emoldurado em madeira. As duas pessoas em primeiro plano estão em silhueta, e a terceira pessoa à direita, de óculos e camisa branca, está mais iluminada, olhando para cima, para a pintura. O título da exposição visível na legenda da imagem é
Verso

Exposição sobre Nise da Silveira em Fortaleza une arte, afeto e saúde mental

Mostra tem visitação gratuita e está em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza até março de 2026.

Diego Barbosa
28 de Novembro de 2025