Veja roteiro de festas para aproveitar o Réveillon em Fortaleza
Shows gratuitos reúnem grandes nomes da música nacional e festas privadas oferecem opções variadas pela cidade.
Fortaleza se consolida como um dos principais destinos brasileiros para o Réveillon. Com opções gratuitas espalhadas pela cidade e festas particulares para os mais diversos perfis, a chegada de 2026 será cheia de festa.
Neste ano, Messejana e Conjunto Ceará passam a compor o roteiro de programação gratuita promovida pela Prefeitura de Fortaleza junto ao Aterro da Praia de Iracema.
Haverá apresentações nos três polos na terça-feira (30) e na noite da virada (31) a concentração é no Aterro. Ao todo, a festa pública recebe 22 atrações nacionais e locais.
Dentro da diversidade de programações particulares, o Réveillon Marina Park, resort com mais de três décadas de atividade e tradição, chega em 2026 com uma proposta de celebração à beira da piscina e o céu se abrindo em fogos sobre o mar.
O Diário do Nordeste preparou um roteiro com as principais programações para celebrar a data. Confira lista:
Marina Park
A celebração será realizada em um ambiente planejado para ser acolhedor, com serviços de open bar premium e open food gourmet. Todos os convidados terão mesas reservadas. A proposta musical acompanha essa atmosfera mais aconchegante, com apresentações de Giovana Bezerra, Litto Lins, DJ RB e Banda Me Siga, que prepararam repertórios pensados para manter a energia da virada sem perder a característica exclusiva da noite.
A programação começa às 22 horas no Marina Park Hotel, localizado na avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Moura Brasil. Os ingressos têm valores a partir de R$ 1.200. As vendas e outras informações estão disponíveis pela Efolia.
Praia de Iracema, Messejana e Conjunto Ceará
Dois dias de festa e 22 atrações confirmdas. O line-up reúne nomes de destaque da música nacional, entre eles Matuê, Luan Santana, Seu Jorge, Xand Avião, Wesley Safadão, Bruno e Marrone, Claudia Leitte e Os Paralamas do Sucesso. Artistas cearenses também marcam presença, reforçando a produção musical local, como Taty Girl, Marcinho Cantor, Marcos Lessa, Nayra Costa, Waldonys, Vanessa a Cantora, Vicente Nery, Natanzinho Lima, Dipas, Transacionais e outros.
No dia 30, a programação se espalha por três polos. No Aterro da Praia de Iracema, o público confere shows de Bruno & Marrone, Luan Santana, Xand Avião, Waldonys, Paulo José Benevides, Belinho e Gabi Nunes, além de apresentações de Seu Desejo e Natanzinho Lima. Em Messejana, sobem ao palco Gustavo Serpa, Paulinha Ravett e Vanessa a Cantora, Taty Girl, Vicente Nery e novamente Xand Avião. Já no Conjunto Ceará, a noite reúne Dipas & Di Ferreira, Luís Marcelo & Gabriel, Marcinho, além de Natanzinho Lima e Seu Desejo.
No dia 31, a festa se concentra no Aterro, onde Claudia Leitte, Marcos Lessa, Matuê, Nayra Costa, Paralamas do Sucesso, Seu Jorge, Taty Girl, Transacionais e Wesley Safadão comandam a chegada de 2026, em uma virada que combina diferentes estilos musicais.
Veja também
América do Sol
A Barraca América do Sol realiza festa de Réveillon na Praia do Futuro. A programação conta com shows de Deborah Lima, Val Xavier e DJ Greg Doninni, em uma noite com serviços de open bar e open food, além de espaço kids para as famílias. O evento começa às 22 horas e será realizado na avenida Zezé Diogo, 4265. Os ingressos têm valores a partir de R$ 500. Mais informações: (85) 98142-6171.
Atlantidz
A Barraca Atlantidz também promove sua festa de Réveillon na Praia do Futuro com apresentações de Karenzinha, Leo Frennesy e Balanço Social. A noite oferece serviços de open bar e open food, além de espaço kids para quem vai celebrar com crianças. A programação começa às 21h, na avenida Clóvis Arrais Maia, 5695. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 450, com gratuidade para crianças de até 10 anos. Vendas: (85) 99402-9196 e (85) 3120-8717.
Barraca Terra do Sol
A Barraca Terra do Sol reúne apresentações de DJ Edof, Elane Araújo, Batuque Bacana, Daniel Queiroz e Solange Lima, em uma noite com buffet open food, open bar e espaço kids. A programação começa às 21h, na avenida Clóvis Arrais Maia, 5295. Os ingressos custam a partir de R$ 2.156, com acesso gratuito para crianças de até 9 anos. Informações de vendas nos instagram da barraca.
Boteco do Illa
O Boteco do Illa realiza sua festa de Réveillon na avenida Beira Mar, 1800, na Praia de Iracema. A noite terá apresentações de Edivam e PW, além de uma garrafa de espumante por mesa para celebrar a virada. A programação começa às 21h. Os ingressos custam R$ 250, com entrada gratuita para crianças de 0 a 6 anos e valor reduzido de R$ 125 para crianças de 7 a 12. Vendas: (85) 98215-1834 ou presencialmente no local.
Crocobeach
A tradicional festa do Crocobeach começa às 21h, na avenida Clóvis Arrais Maia, 3125, na Praia do Futuro. O evento terá shows de Felipim, Davizão e Hudson, além de serviços de open bar, open food e espaço kids. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 420, com gratuidade para crianças de até 10 anos. Vendas no site oficial do complexo.
DOC Trattoria & Wine Bar
O DOC Trattoria & Wine Bar recebe a virada na rua Ana Bilhar, 1173, na Varjota, com apresentações de Tarcísio e Ângela Costa. A celebração tem início às 19h, com ingressos fixados em R$ 400. Vendas (85) 98104-8800 ou presencialmente no restaurante.
Floresta Bar
O Floresta Bar, localizado na avenida Santos Dumont, 1788, na Aldeota, promove uma festa com open bar, open food, espaço kids e estacionamento. As atrações confirmadas são Iara Pamella, Deborah Lima, Belinho da Silva, Shirley Cordeiro, Music Vice e Fliperama + Voyage. A noite começa às 20h, com ingressos a partir de R$ 624,90 e gratuidade para crianças de até 8 anos. Vendas: (85) 99186-6063.
Ideal Clube
O Ideal Clube realiza uma festa de Réveillon no Meireles, na avenida Monsenhor Tabosa, 1381. A noite terá shows de Os Transacionais e Carlinhos Palhano, além de open food, estacionamento e espaço kids. A programação começa às 21h. Vendas: (85) 99914-0242.
Illa Mare
O restaurante Illa Mare celebra a virada na avenida Beira Mar, 3821, no Meireles, com início às 22h30. A noite contará com shows da Banda Paduo e da Super Banda, além de serviço completo com entradas volantes, mesa de entradas, prato principal, sobremesa e bebidas não alcoólicas. Os ingressos custam R$ 1.100, e crianças até 3 anos têm entrada gratuita. Vendas: (85) 98215-1834.
Mestre Sussa
O Mestre Sussa recebe o público a partir das 21 horas, na avenida Beira Mar, 3222, no Meireles, com apresentações de Yuri Castro e Xand Félix. Os ingressos têm preço inicial de R$ 500, com parte do valor revertida em consumação. Vendas: (85) 99105-5443.
Náutico Atlético Cearense
O Náutico Atlético Cearense promove sua festa de Réveillon na avenida da Abolição, 2727, no Meireles. A celebração começa às 20 horas e terá shows de Naiara Ferrer, Bella Vox e DJ Felipe Cavagnac. O evento oferece serviço de buffet e espaço kids. Os ingressos custam a partir de R$ 500, com informações nas redes sociais do clube.
Santa Praia
A Barraca Santa Praia, na Praia do Futuro, realiza seu Réveillon na avenida Clóvis Arrais Maia, 3343, com início às 22h. A noite contará com apresentações da Banda Sousete, Grupo Deixe in Off, Arthur Bacanna e Manu Amorim, em evento com open bar, buffet e espaço kids. Os ingressos começam em R$ 210, com gratuidade para crianças de até 9 anos. Informações e vendas disponíveis nas redes sociais da barraca.
Turatti
A Cervejaria Turatti promove sua festa de Réveillon na unidade da rua Ana Bilhar, 1178, na Varjota, com shows de Ingrid Sales, Rádio Blá e Sinal Verde. A noite terá open bar, open food, estacionamento gratuito e distribuição de taças personalizadas. A programação tem início às 19 horas. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 499,50, com gratuidade para crianças de até 8 anos. Vendas: (85) 98117-2829 ou presencialmente no local.
Vignoli
O Vignoli realiza duas festas de Réveillon no Meireles, ambas com a mesma proposta de oferecer menu completo, espaço kids e parte do valor do ingresso revertida em consumação. As celebrações começam às 20 horas e contam, respectivamente, com DJ Mariana de Castilho e Banda Pablo Ritchel na unidade da rua Silva Jatahy, 529, e com DJ Maria Tavares e Banda Tori Teixeira no endereço da avenida Senador Virgílio Távora, 10. Os ingressos custam R$ 300, com gratuidade para crianças de até 3 anos. Vendas: (85) 98902-4856.
Vistta Rooftop
O Vistta Rooftop, localizado na avenida Santos Dumont, 6740, na Aldeota, prepara uma celebração com show de Camila Marieta e serviços de open bar e open food. A festa começa às 21 horas e conta com ingressos a partir de R$ 800, com entrada gratuita para crianças de até 10 anos. Vendas: (85) 98508-0261.
*Estagiária sob supervisão da jornalista Lorena Cardoso