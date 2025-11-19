Ciclo Carnavalesco 2026 de Fortaleza terá 48 blocos e apoio de R$ 16 mil para cada
Anuncio foi feito pelo prefeito Evandro e secretária Helena Barbosa.
O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), e a secretaria de Cultura, Helena Barbosa, anunciaram nesta quarta-feira (19) os planos para o Carnaval de Fortaleza 2026. O Ciclo Carnavalesco contará com 48 blocos e apoio de R$ 16 mil para cada. Serão 36 blocos adultos e 12 infantis.
“Para 2026, os recursos do Ciclo Carnavalesco crescerão 36,27%. Entre as novidades, estão o fortalecimento do Edital de Blocos da Avenida Domingos Olímpio, novas categorias e a criação dos Blocos Infantis”, publicaram os gestores no Instagram.
Evandro afirmou que o Carnaval de Fortaleza 2026 será construído de forma coletiva, após a avaliação do último ciclo e oito encontros de diálogo com artistas e representantes da sociedade civil.
“A gente conseguiu construir avanços no carnaval. A gente tem aí pelo menos 10% de aumento para todas as agremiações da Avenida Domingos Olímpio, um aumento de quase 30% para os artistas locais e tem muita coisa boa chegando”, anunciou secretária.
TEMPO PARA EDITAIS
Em março deste ano, ao Verso, Helena Babosa informou que alguns pontos prioritários para o próximo Ciclo Carnavalesco de Fortaleza são: avaliação de editais junto à classe artística, fortalecimento da institucionalidade da Secretaria da Cultura de Fortaleza e “mais tranquilidade” e tempo para a execução da festa.