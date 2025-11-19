Diário do Nordeste
Roteiro para celebrar o Dia da Consciência Negra em Fortaleza

Maior parte da programação é gratuita e acontece nesta quinta-feira (20).

Escrito por
Diego Barbosa diego.barbosa@svm.com.br
Verso
Na imagem, uma colagem verticalmente dividida em três partes, cada uma com o retrato de uma personalidade negra brasileira, representando o Dia da Consciência Negra; esquerda (Preto e Branco): Retrato de corpo cortado de um homem negro mais velho, usando um terno escuro e um chapéu fedora. Ele está olhando ligeiramente para a frente com uma expressão séria. (Provavelmente é o jurista e abolicionista Luiz Gama ou outro líder histórico); centro (Colorido): Uma mulher negra, sorridente, com cabelo encaracolado preso e adornado com um acessório prateado. Ela usa maquiagem marcante e uma peça de roupa roxa. Um grande relógio de pulso dourado está visível em seu braço direito. (Provavelmente é a cantora e rapper Drik Barbosa); direita (Colorido): Retrato de um jovem homem negro, sorrindo e cantando em um microfone. Ele usa um boné verde e um agasalho branco com um logotipo
Legenda: Oscar Micheaux, Luiza Nobel e Dipas são alguns dos destaques da programação.
Foto: Divulgação/Jorge Silvestre/Thiago Matine.

Mostra especial, shows, oficinas e feiras são algumas das atividades para você celebrar o Dia da Consciência Negra em Fortaleza com a importância que a data merece. As diferentes ações permitem modos possíveis de viver a ancestralidade afro em nosso meio, e dialogam com a necessidade de preservar a cultura e a resistência negra no cotidiano.

A maioria dos momentos acontece nesta quinta-feira (20), exato dia da efeméride. Cineteatro São Luiz, Museu da Imagem e do Som, Pinacoteca do Ceará, Caixa Cultural, Dragão do Mar, entre outros equipamentos, preparam roteiros gratuitos pensados especialmente para o instante, com convidados que vivenciam a temática central.

A seguir, você confere as atividades e pode se programar para conferi-las de perto. Elas envolvem públicos de diferentes idades e gostos, e certamente trarão ainda mais peso a um dia tão relevante no calendário.

Vivências na Caixa Cultural

Na imagem, mãos de um músico tocando dois atabaques de madeira durante uma roda de Capoeira ou apresentação cultural. A pele de um dos tambores é de cor clara, enquanto a outra é mais escura. O músico veste uma camiseta branca simples.
Legenda: Universo da capoeira ganha foco na Caixa Cultural Fortaleza.
Foto: Fred S. Pinheiro/Shutterstock.

“Toques do Berimbau e Roda de Capoeira”, atividade que compreende roda de diálogo e imersão musical e corporal no universo da capoeira, é a ação proposta pela Caixa Cultural nesta quinta-feira (20). A condução será feita por Ernesto Cavalcante, mestre de Capoeira, educador, teólogo e produtor cultural. Além disso, ainda haverá outras atividades referentes à data, nos dias 22 e 23 de novembro, também em caráter de oficina e vivência.

Serviço
Endereço: Avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema. Inscrições pelo site da Caixa Cultural. Programação gratuita. Mais informações pelas redes sociais do equipamento


Mostra especial no Cineteatro São Luiz

Na imagem, uma fotografia em preto e branco com granulação, que se assemelha a um frame de um filme mudo antigo, apresenta um close-up de três homens em um cenário escuro. No primeiro plano, à direita, está Oscar Micheaux, um homem negro vestindo um terno escuro, colete e gravata, e um chapéu fedora escuro. Ele está olhando diretamente para a câmera com uma expressão séria. Atrás dele, ao centro, há um homem branco de terno, olhando levemente para a direita. À esquerda, em grande parte obscurecido, há outro homem olhando para uma câmera de filme antiga montada em um tripé, apontada para a cena. O fundo é composto por cortinas escuras ou adereços.
Legenda: Oscar Micheaux é considerado o primeiro grande cineasta afro-americano.
Foto: Divulgação.

O equipamento realiza uma edição da faixa de programação Sessão Polytheama inteiramente dedicada a Oscar Micheaux, considerado o primeiro grande cineasta afro-americano e descrito como “o realizador negro de maior sucesso da primeira metade do século XX”. A exibição faz parte da programação do III Festival Afrocearensidades, e contará com filmes nos horários de 14h, 15h30 e 17h15. Tudo gratuito.

Serviço
Endereço: Rua Major Facundo, 500 - Centro. Sessões às 14h, 15h30 e 17h15 nesta quinta-feira (20). Gratuito. Mais informações nas redes sociais do equipamento


Pedal e festival na Sabiaguaba

Na imagem, vista ensolarada de um restaurante à beira-rio ou beira-mar, com um deck de madeira marrom claro. Mesas e cadeiras de madeira escura estão dispostas sob uma área de cobertura. No primeiro plano, uma mesa para quatro pessoas é vista. O deck é separado da água por uma cerca de madeira. Em frente ao deck, há uma ampla faixa de água calma que se encontra com a vegetação verdejante em ambas as margens. Uma ponte pode ser vista à distância sobre o rio, sob um céu azul claro. Um homem com uma camisa azul clara e shorts está em pé na parte direita do deck.
Legenda: Ancestralidade e justiça socioambiental são pautas no Complexo da Sabiaguaba.
Foto: Ismael Soares.

Pedal da Gentileza – passeio ciclístico que reforça valores de convivência e cuidado coletivo – e o III Festival Afrocearensidades, com atividades que ampliam o debate sobre ancestralidade, resistência, sustentabilidade e justiça socioambiental, são destaque na programação em alusão ao Dia da Consciência Negra. A primeira ação ocorre neste domingo (23); a segunda, já nesta sexta-feira (21), a partir das 14h.

Serviço
Endereço: Rua Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba. Programação gratuita. Mais informações pelas redes sociais do equipamento


Espetáculos no Dragão do Mar 

Na imagem, um artista de dança de rua, com o rosto escondido pelo capuz, é iluminado por luzes azuis e roxas em um palco. O dançarino está em uma postura dinâmica, curvado, com as pernas afastadas e os braços estendidos, vestido com roupas escuras largas. O cenário é um mural de graffiti estilizado, que se assemelha à lateral de um trem, com janelas escuras e a palavra
Legenda: Companhia Loly Pop Urban Art apresenta “Um ponto de vista do concreto”.
Foto: Joel Sousa/Divulgação.

Nesta quinta-feira (20), no Teatro Dragão do Mar, Sarah Bastos apresenta o solo “DISCOpensada”. No espetáculo, a artista explora a possibilidade de simbiose entre o glamour e o desajuste. Logo em sequência, a Companhia Loly Pop Urban Art apresenta “Um ponto de vista do concreto”. Com aspecto intimista, a obra aborda as fronteiras da linguagem e do corpo urbano. No fim de semana, haverá ainda Expo Favela 2025, trajeto por pontos simbólicos, Feira Fuxico e show “Baile da Praça”, com Mano Brown e convidados.

Serviço
Endereço: Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema. Ingressos para espetáculos desta quinta-feira (20): R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira), à venda no site Sympla Boleto e bilheterias físicas. Mais informações pelas redes sociais do equipamento


Multiavidades nos equipamentos da Secultfor

Na imagem, vista externa em ângulo aberto e sob a luz do dia do histórico Teatro São José em Fortaleza. O edifício é característico, pintado em uma cor amarela viva, com detalhes arquitetônicos e caixilhos de janelas brancos. A fachada apresenta uma série de portas de madeira escura e janelas redondas em estilo olho de boi. A platibanda superior é decorada com relevos em massa branca e uma estátua branca de Nossa Senhora ou uma figura clássica. O centro do edifício possui uma placa redonda no topo das portas centrais com o nome do teatro. O chão em frente ao teatro é pavimentado com blocos de concreto branco. À esquerda e à direita superior, há folhagem verde de árvores, e o céu é de um azul profundo e claro com poucas nuvens.
Legenda: Teatro São José é um dos equipamentos com programação especial.
Foto: Helene Santos/Divulgação.

Vila das Artes, Ponto de Cultura Viva Capoeira Viva, Casa do Barão de Camocim, Centro Cultural Belchior, bibliotecas públicas da Prefeitura e Teatro São José, todos geridos pela Secretaria da Cultura de Fortaleza, serão ativados ao longo de toda a semana em celebração ao Dia da Consciência Negra. Entre as ações, oficinas, workshops, roda de conversa, sessões de cinema, exposição e shows compõem o roteiro de ações.

Serviço
Programação até 22 de novembro nos diferentes equipamentos da Secretaria da Cultura de Fortaleza. Mais informações pelas redes sociais do equipamento


Da música à dança na Estação das Artes

Na imagem, uma fotografia externa e bem iluminada capta um músico em primeiro plano tocando um cavaquinho e sorrindo. O homem, que tem barba e bigode ralos, veste uma camiseta cor de tijolo com estampas brancas e óculos de sol escuros. Ele tem tatuagens visíveis no braço direito, que segura o instrumento. À sua esquerda, fora de foco, outros dois músicos, ambos de óculos de sol, tocam violões. Um microfone está posicionado em frente a eles. O fundo sugere um ambiente de show ao ar livre, com troncos de palmeiras, luz do sol filtrada e o que parece ser um banner colorido ou arte.
Legenda: Grupo DTF é uma das atrações confirmadas no Complexo Estação das Artes.
Foto: Reprodução/Instagram.

A programação em alusão ao Dia da Consciência Negra na Estação das Artes acontece a partir desta sexta-feira (21). Discotecagem, show, Festival Feira Negra do Ceará, oficina e espetáculo infantil integram o roteiro, tudo seguindo até domingo (23). Grupo DTF, Dipas, Batuque de Mulher e Macumaxé: Somos Maracatu são algumas atrações confirmadas.

Serviço
Endereço: Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro. Acesso gratuito, entrada por ordem de chegada e sujeita à capacidade máxima do espaço. Mais informações pelas redes sociais do equipamento


Reflexões no Museu da Imagem e do Som

Na imagem, uma fotografia da fachada de um prédio histórico de cor cinza-clara, que abriga o Museu da Imagem e do Som (MIS) do Ceará. O edifício tem um telhado de telhas de barro alaranjadas e uma varanda de entrada sustentada por colunas brancas, com um frontão triangular. Dois pequenos ornamentos de leão de pedra estão sobre os parapeitos laterais da varanda. Uma bicicleta está estacionada perto da porta de entrada. O piso externo é de concreto claro e liso. No fundo, elevando-se sobre o prédio baixo e tradicional, está a paisagem urbana de Fortaleza, com vários edifícios modernos e altos de vidro e concreto. O céu é azul claro.
Legenda: MIS sediará diversos eventos e ações em alusão ao Dia da Consciência Negra.
Foto: Silas de Paula.

Nesta quinta-feira (20), a programação acontecerá das 14h às 21h por meio do evento “Sons da Ancestralidade: artes e potências negras no MIS”. Na música, discotecagem MarÉSESSIONS, do coletivo MarÉHouse; e shows do grupo Samba Kanjerê, de Luiza Nobel e de Cabulosa. Por sua vez, as oficinas abordarão gastronomia, fotografia e reggae. Já as feiras serão Feira Casa de Xicas, Mercado Alimenta CE, Feira Negra de Fortaleza e Feira de Design autoral da Kuya.

Serviço
Endereço: Av. Barão de Studart, 410 - Meireles. Entrada gratuita. Mais informações pelas redes sociais do equipamento


Apresentações na Pinacoteca do Ceará

Na imagem, vista interna de uma galeria de arte ou museu, provavelmente a Pinacoteca do Ceará, onde várias fotografias estão penduradas em uma parede branca. As fotografias estão emolduradas em preto e a maioria é em preto e branco com alto contraste, retratando pessoas e cenas. No primeiro plano, à esquerda, um homem e uma mulher estão sentados em um banco, de costas para o observador, olhando para o celular. A mulher veste uma regata branca e shorts escuros; o homem veste uma camisa estampada com folhas de palmeira em fundo branco e shorts claros. À direita, um terceiro visitante, vestindo uma camiseta azul escura e shorts claros, está caminhando ao longo da parede, olhando para as obras.
Legenda: Diferentes expressões negras estarão presentes na Pinacoteca do Ceará.
Foto: Marília Camelo/Divulgação.

Às 17h, o museu traz o projeto de extensão Uniculturas, da Unilab, com os grupos Afrisamé, Kabaz di Terra, Toques da Banda e UbuntuDance para a apresentação cultural “Arte, cultura e identidade:  a diversidade na Unilab”. Em seguida, às 18h, haverá a aula aberta “Lélia Gonzalez - a teórica da Amefricanidade”, com a curadora-chefe do MAM-Rio, Raquel Barreto. No fim de semana, acontecem visitas mediadas por todas as exposições em cartaz; no domingo, terá Ateliê Criança Cria, com “Rastros que dançam”, às 10h e às 15h.

Serviço
Endereço: Rua 24 de Maio, 34 - Centro. Programação gratuita. Mais informações pelas redes sociais do equipamento


Espetáculo-homenagem no Theatro José de Alencar

Na imagem, um close-up de um ator em um palco escuro, iluminado por uma luz intensa e quente que destaca sua figura. O ator, um homem negro com longos dreadlocks amarrados e barba cheia, está em perfil, olhando para fora da cena com uma expressão concentrada. Ele veste uma camisa branca de mangas compridas e calças ou um tecido envolvente de cor clara com um padrão geométrico escuro. Ele segura uma tigela ou cuia de madeira e um utensílio, como se estivesse executando um ritual ou preparando algo. O fundo é predominantemente preto, com uma cortina escura visível atrás e um tapete ou tecido vermelho no chão na parte inferior esquerda.
Legenda: Espetáculo sobre Abdias Nascimento é apresentado no palco principal do TJA.
Foto: Divulgação.

No exato Dia da Consciência Negra, a grande atração do Theatro José de Alencar é o espetáculo “Abdias do Nascimento”, às 20h. A montagem, apresentada no palco principal, homenageia o escritor, senador e ativista, fundador do Teatro Experimental do Negro, um dos maiores símbolos da luta racial do país. O convite é para que o público as raízes da cultura afro-brasileira e refletir sobre a importância da representatividade.

Serviço
Endereço: R. Liberato Barroso, 525 - Centro. Ingressos: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia), à venda no Sympla. Sessões às 18h e às 20h. Mais informações pelas redes sociais do equipamento

Verso

Roteiro para celebrar o Dia da Consciência Negra em Fortaleza

Maior parte da programação é gratuita e acontece nesta quinta-feira (20).

Diego Barbosa
Há 1 hora
