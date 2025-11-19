Roteiro para celebrar o Dia da Consciência Negra em Fortaleza
Maior parte da programação é gratuita e acontece nesta quinta-feira (20).
Mostra especial, shows, oficinas e feiras são algumas das atividades para você celebrar o Dia da Consciência Negra em Fortaleza com a importância que a data merece. As diferentes ações permitem modos possíveis de viver a ancestralidade afro em nosso meio, e dialogam com a necessidade de preservar a cultura e a resistência negra no cotidiano.
A maioria dos momentos acontece nesta quinta-feira (20), exato dia da efeméride. Cineteatro São Luiz, Museu da Imagem e do Som, Pinacoteca do Ceará, Caixa Cultural, Dragão do Mar, entre outros equipamentos, preparam roteiros gratuitos pensados especialmente para o instante, com convidados que vivenciam a temática central.
A seguir, você confere as atividades e pode se programar para conferi-las de perto. Elas envolvem públicos de diferentes idades e gostos, e certamente trarão ainda mais peso a um dia tão relevante no calendário.
Vivências na Caixa Cultural
“Toques do Berimbau e Roda de Capoeira”, atividade que compreende roda de diálogo e imersão musical e corporal no universo da capoeira, é a ação proposta pela Caixa Cultural nesta quinta-feira (20). A condução será feita por Ernesto Cavalcante, mestre de Capoeira, educador, teólogo e produtor cultural. Além disso, ainda haverá outras atividades referentes à data, nos dias 22 e 23 de novembro, também em caráter de oficina e vivência.
Serviço
Endereço: Avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema. Inscrições pelo site da Caixa Cultural. Programação gratuita. Mais informações pelas redes sociais do equipamento
Mostra especial no Cineteatro São Luiz
O equipamento realiza uma edição da faixa de programação Sessão Polytheama inteiramente dedicada a Oscar Micheaux, considerado o primeiro grande cineasta afro-americano e descrito como “o realizador negro de maior sucesso da primeira metade do século XX”. A exibição faz parte da programação do III Festival Afrocearensidades, e contará com filmes nos horários de 14h, 15h30 e 17h15. Tudo gratuito.
Serviço
Endereço: Rua Major Facundo, 500 - Centro. Sessões às 14h, 15h30 e 17h15 nesta quinta-feira (20). Gratuito. Mais informações nas redes sociais do equipamento
Pedal e festival na Sabiaguaba
Pedal da Gentileza – passeio ciclístico que reforça valores de convivência e cuidado coletivo – e o III Festival Afrocearensidades, com atividades que ampliam o debate sobre ancestralidade, resistência, sustentabilidade e justiça socioambiental, são destaque na programação em alusão ao Dia da Consciência Negra. A primeira ação ocorre neste domingo (23); a segunda, já nesta sexta-feira (21), a partir das 14h.
Serviço
Endereço: Rua Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba. Programação gratuita. Mais informações pelas redes sociais do equipamento
Espetáculos no Dragão do Mar
Nesta quinta-feira (20), no Teatro Dragão do Mar, Sarah Bastos apresenta o solo “DISCOpensada”. No espetáculo, a artista explora a possibilidade de simbiose entre o glamour e o desajuste. Logo em sequência, a Companhia Loly Pop Urban Art apresenta “Um ponto de vista do concreto”. Com aspecto intimista, a obra aborda as fronteiras da linguagem e do corpo urbano. No fim de semana, haverá ainda Expo Favela 2025, trajeto por pontos simbólicos, Feira Fuxico e show “Baile da Praça”, com Mano Brown e convidados.
Serviço
Endereço: Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema. Ingressos para espetáculos desta quinta-feira (20): R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira), à venda no site Sympla Boleto e bilheterias físicas. Mais informações pelas redes sociais do equipamento
Multiavidades nos equipamentos da Secultfor
Vila das Artes, Ponto de Cultura Viva Capoeira Viva, Casa do Barão de Camocim, Centro Cultural Belchior, bibliotecas públicas da Prefeitura e Teatro São José, todos geridos pela Secretaria da Cultura de Fortaleza, serão ativados ao longo de toda a semana em celebração ao Dia da Consciência Negra. Entre as ações, oficinas, workshops, roda de conversa, sessões de cinema, exposição e shows compõem o roteiro de ações.
Serviço
Programação até 22 de novembro nos diferentes equipamentos da Secretaria da Cultura de Fortaleza. Mais informações pelas redes sociais do equipamento
Da música à dança na Estação das Artes
A programação em alusão ao Dia da Consciência Negra na Estação das Artes acontece a partir desta sexta-feira (21). Discotecagem, show, Festival Feira Negra do Ceará, oficina e espetáculo infantil integram o roteiro, tudo seguindo até domingo (23). Grupo DTF, Dipas, Batuque de Mulher e Macumaxé: Somos Maracatu são algumas atrações confirmadas.
Serviço
Endereço: Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro. Acesso gratuito, entrada por ordem de chegada e sujeita à capacidade máxima do espaço. Mais informações pelas redes sociais do equipamento
Reflexões no Museu da Imagem e do Som
Nesta quinta-feira (20), a programação acontecerá das 14h às 21h por meio do evento “Sons da Ancestralidade: artes e potências negras no MIS”. Na música, discotecagem MarÉSESSIONS, do coletivo MarÉHouse; e shows do grupo Samba Kanjerê, de Luiza Nobel e de Cabulosa. Por sua vez, as oficinas abordarão gastronomia, fotografia e reggae. Já as feiras serão Feira Casa de Xicas, Mercado Alimenta CE, Feira Negra de Fortaleza e Feira de Design autoral da Kuya.
Serviço
Endereço: Av. Barão de Studart, 410 - Meireles. Entrada gratuita. Mais informações pelas redes sociais do equipamento
Apresentações na Pinacoteca do Ceará
Às 17h, o museu traz o projeto de extensão Uniculturas, da Unilab, com os grupos Afrisamé, Kabaz di Terra, Toques da Banda e UbuntuDance para a apresentação cultural “Arte, cultura e identidade: a diversidade na Unilab”. Em seguida, às 18h, haverá a aula aberta “Lélia Gonzalez - a teórica da Amefricanidade”, com a curadora-chefe do MAM-Rio, Raquel Barreto. No fim de semana, acontecem visitas mediadas por todas as exposições em cartaz; no domingo, terá Ateliê Criança Cria, com “Rastros que dançam”, às 10h e às 15h.
Serviço
Endereço: Rua 24 de Maio, 34 - Centro. Programação gratuita. Mais informações pelas redes sociais do equipamento
Espetáculo-homenagem no Theatro José de Alencar
No exato Dia da Consciência Negra, a grande atração do Theatro José de Alencar é o espetáculo “Abdias do Nascimento”, às 20h. A montagem, apresentada no palco principal, homenageia o escritor, senador e ativista, fundador do Teatro Experimental do Negro, um dos maiores símbolos da luta racial do país. O convite é para que o público as raízes da cultura afro-brasileira e refletir sobre a importância da representatividade.
Serviço
Endereço: R. Liberato Barroso, 525 - Centro. Ingressos: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia), à venda no Sympla. Sessões às 18h e às 20h. Mais informações pelas redes sociais do equipamento