Roteiro para celebrar o Dia da Consciência Negra em Fortaleza

Mostra especial, shows, oficinas e feiras são algumas das atividades para você celebrar o Dia da Consciência Negra em Fortaleza com a importância que a data merece. As diferentes ações permitem modos possíveis de viver a ancestralidade afro em nosso meio, e dialogam com a necessidade de preservar a cultura e a resistência negra no cotidiano.

A maioria dos momentos acontece nesta quinta-feira (20), exato dia da efeméride. Cineteatro São Luiz, Museu da Imagem e do Som, Pinacoteca do Ceará, Caixa Cultural, Dragão do Mar, entre outros equipamentos, preparam roteiros gratuitos pensados especialmente para o instante, com convidados que vivenciam a temática central.

A seguir, você confere as atividades e pode se programar para conferi-las de perto. Elas envolvem públicos de diferentes idades e gostos, e certamente trarão ainda mais peso a um dia tão relevante no calendário.

Vivências na Caixa Cultural

Legenda: Universo da capoeira ganha foco na Caixa Cultural Fortaleza. Foto: Fred S. Pinheiro/Shutterstock.

“Toques do Berimbau e Roda de Capoeira”, atividade que compreende roda de diálogo e imersão musical e corporal no universo da capoeira, é a ação proposta pela Caixa Cultural nesta quinta-feira (20). A condução será feita por Ernesto Cavalcante, mestre de Capoeira, educador, teólogo e produtor cultural. Além disso, ainda haverá outras atividades referentes à data, nos dias 22 e 23 de novembro, também em caráter de oficina e vivência.

Serviço

Endereço: Avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema. Inscrições pelo site da Caixa Cultural. Programação gratuita. Mais informações pelas redes sociais do equipamento



Mostra especial no Cineteatro São Luiz

Legenda: Oscar Micheaux é considerado o primeiro grande cineasta afro-americano. Foto: Divulgação.

O equipamento realiza uma edição da faixa de programação Sessão Polytheama inteiramente dedicada a Oscar Micheaux, considerado o primeiro grande cineasta afro-americano e descrito como “o realizador negro de maior sucesso da primeira metade do século XX”. A exibição faz parte da programação do III Festival Afrocearensidades, e contará com filmes nos horários de 14h, 15h30 e 17h15. Tudo gratuito.

Serviço

Endereço: Rua Major Facundo, 500 - Centro. Sessões às 14h, 15h30 e 17h15 nesta quinta-feira (20). Gratuito. Mais informações nas redes sociais do equipamento



Pedal e festival na Sabiaguaba

Legenda: Ancestralidade e justiça socioambiental são pautas no Complexo da Sabiaguaba. Foto: Ismael Soares.

Pedal da Gentileza – passeio ciclístico que reforça valores de convivência e cuidado coletivo – e o III Festival Afrocearensidades, com atividades que ampliam o debate sobre ancestralidade, resistência, sustentabilidade e justiça socioambiental, são destaque na programação em alusão ao Dia da Consciência Negra. A primeira ação ocorre neste domingo (23); a segunda, já nesta sexta-feira (21), a partir das 14h.

Serviço

Endereço: Rua Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba. Programação gratuita. Mais informações pelas redes sociais do equipamento



Espetáculos no Dragão do Mar

Legenda: Companhia Loly Pop Urban Art apresenta “Um ponto de vista do concreto”. Foto: Joel Sousa/Divulgação.

Nesta quinta-feira (20), no Teatro Dragão do Mar, Sarah Bastos apresenta o solo “DISCOpensada”. No espetáculo, a artista explora a possibilidade de simbiose entre o glamour e o desajuste. Logo em sequência, a Companhia Loly Pop Urban Art apresenta “Um ponto de vista do concreto”. Com aspecto intimista, a obra aborda as fronteiras da linguagem e do corpo urbano. No fim de semana, haverá ainda Expo Favela 2025, trajeto por pontos simbólicos, Feira Fuxico e show “Baile da Praça”, com Mano Brown e convidados.

Serviço

Endereço: Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema. Ingressos para espetáculos desta quinta-feira (20): R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira), à venda no site Sympla Boleto e bilheterias físicas. Mais informações pelas redes sociais do equipamento



Multiavidades nos equipamentos da Secultfor

Legenda: Teatro São José é um dos equipamentos com programação especial. Foto: Helene Santos/Divulgação.

Vila das Artes, Ponto de Cultura Viva Capoeira Viva, Casa do Barão de Camocim, Centro Cultural Belchior, bibliotecas públicas da Prefeitura e Teatro São José, todos geridos pela Secretaria da Cultura de Fortaleza, serão ativados ao longo de toda a semana em celebração ao Dia da Consciência Negra. Entre as ações, oficinas, workshops, roda de conversa, sessões de cinema, exposição e shows compõem o roteiro de ações.

Serviço

Programação até 22 de novembro nos diferentes equipamentos da Secretaria da Cultura de Fortaleza. Mais informações pelas redes sociais do equipamento



Da música à dança na Estação das Artes

Legenda: Grupo DTF é uma das atrações confirmadas no Complexo Estação das Artes. Foto: Reprodução/Instagram.

A programação em alusão ao Dia da Consciência Negra na Estação das Artes acontece a partir desta sexta-feira (21). Discotecagem, show, Festival Feira Negra do Ceará, oficina e espetáculo infantil integram o roteiro, tudo seguindo até domingo (23). Grupo DTF, Dipas, Batuque de Mulher e Macumaxé: Somos Maracatu são algumas atrações confirmadas.

Serviço

Endereço: Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro. Acesso gratuito, entrada por ordem de chegada e sujeita à capacidade máxima do espaço. Mais informações pelas redes sociais do equipamento



Reflexões no Museu da Imagem e do Som

Legenda: MIS sediará diversos eventos e ações em alusão ao Dia da Consciência Negra. Foto: Silas de Paula.

Nesta quinta-feira (20), a programação acontecerá das 14h às 21h por meio do evento “Sons da Ancestralidade: artes e potências negras no MIS”. Na música, discotecagem MarÉSESSIONS, do coletivo MarÉHouse; e shows do grupo Samba Kanjerê, de Luiza Nobel e de Cabulosa. Por sua vez, as oficinas abordarão gastronomia, fotografia e reggae. Já as feiras serão Feira Casa de Xicas, Mercado Alimenta CE, Feira Negra de Fortaleza e Feira de Design autoral da Kuya.

Serviço

Endereço: Av. Barão de Studart, 410 - Meireles. Entrada gratuita. Mais informações pelas redes sociais do equipamento



Apresentações na Pinacoteca do Ceará

Legenda: Diferentes expressões negras estarão presentes na Pinacoteca do Ceará. Foto: Marília Camelo/Divulgação.

Às 17h, o museu traz o projeto de extensão Uniculturas, da Unilab, com os grupos Afrisamé, Kabaz di Terra, Toques da Banda e UbuntuDance para a apresentação cultural “Arte, cultura e identidade: a diversidade na Unilab”. Em seguida, às 18h, haverá a aula aberta “Lélia Gonzalez - a teórica da Amefricanidade”, com a curadora-chefe do MAM-Rio, Raquel Barreto. No fim de semana, acontecem visitas mediadas por todas as exposições em cartaz; no domingo, terá Ateliê Criança Cria, com “Rastros que dançam”, às 10h e às 15h.

Serviço

Endereço: Rua 24 de Maio, 34 - Centro. Programação gratuita. Mais informações pelas redes sociais do equipamento



Espetáculo-homenagem no Theatro José de Alencar

Legenda: Espetáculo sobre Abdias Nascimento é apresentado no palco principal do TJA. Foto: Divulgação.

No exato Dia da Consciência Negra, a grande atração do Theatro José de Alencar é o espetáculo “Abdias do Nascimento”, às 20h. A montagem, apresentada no palco principal, homenageia o escritor, senador e ativista, fundador do Teatro Experimental do Negro, um dos maiores símbolos da luta racial do país. O convite é para que o público as raízes da cultura afro-brasileira e refletir sobre a importância da representatividade.

Serviço

Endereço: R. Liberato Barroso, 525 - Centro. Ingressos: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia), à venda no Sympla. Sessões às 18h e às 20h. Mais informações pelas redes sociais do equipamento