O açude. O campo do Coritiba. A sede do Conselho Nova Vida. A antiga escola Lions Clube. A Igreja de Santo Antônio de Pádua. As creches e escolas. As casas dos moradores. Estes são alguns dos espaços citados por moradores como marcos do Santa Filomena.

Nascida a partir de movimentos em prol da luta por moradia digna ocorridos desde o fim dos anos 1980, a atual comunidade do Grande Jangurussu tem sido palco de mobilizações recentes de habitantes e lideranças pelo reconhecimento do local como um bairro de Fortaleza.

Central para esta movimentação, a história do Santa Filomena é destacada por meio da arte e da memória com a criação do Acervo e Museu Uma Filomena (AMUF), idealizado pelo cineasta, fotógrafo e pesquisador territorial Leo Silva, 30 anos, nascido e criado por lá.

O projeto visa contar, a partir de fotografias, jornais, documentos e registros históricos, o percurso do território desde as primeiras ocupações, passando pelas conquistas concretizadas por força popular e chegando às atuais demandas.

Percurso do “Uma Filomena”

“Nossa memória histórica das lutas é fundamental. Depois, é contar e recontar. Esse espaço é fundamental pra essa memória e (para saber) como continuar”. Quem atesta ao Verso, que visitou o Santa Filomena no final de outubro, é Beth Silva. Com 66 anos, ela é educadora popular e mobilizadora social.

Os primeiros “passos” do território foram ligados às lutas por habitação, que marcaram diferentes regiões periféricas de Fortaleza entre os anos 1980 e 1990, e incluíram diferentes ocupações de terra.

“Santa Filomena nasce e se desenvolve dentro de uma luta por moradia. O povo começou a fazer o processo de ocupação na base da resistência, da luta, do grito. Foi daí que ele (o território) passa a se desenvolver enquanto comunidade. Hoje, a meta é se transformar em bairro”, resume Jardel Silvestre, presidente da ONG Olhando Pra Frente.

A movimentação, que contava com apoio de figuras religiosas como Dom Aloísio Lorscheider — Arcebispo de Fortaleza de 1973 a 1995 —, passou a se dar antes mesmo dele nascer.

Legenda: Imagens da "memória histórica das lutas" do Santa Filomena. Foto: Fotos de Beth Silva do Arquivo AMUF / Divulgação.

“Foi desde 1986, 1987, período que padre Chico (Moser) e padre Luiz (Fornasier, que atuaram como missionários em Fortaleza entre o final dos anos 1980 e 2004) estavam aqui nessa região que começaram muitas lutas das comunidades”, contextualiza Beth.

Ela — que ao longo das décadas trabalhou junto à Pastoral do Solo Urbano, Pastoral do Menor, rádios comunitárias e atua na Associação de Mulheres em Movimento — é uma das mais de 60 pessoas que vivem há décadas no território e foram entrevistadas por Leo para o projeto do AMUF.

Legenda: Beth Silva é moradora do Santa Filomena, educadora popular e mobilizadora social. Foto: Thiago Gadelha.

A partir de pesquisas próprias e apoios das pessoas depoentes, ele já chegou a mais de 10 mil arquivos entre fotos, vídeos, matérias jornalísticas e outros itens de memória.

Atualmente, a equipe do AMUF conta com pesquisadoras comunitárias, articuladores, urbanista, fotógrafo, técnico de áudio, digitalizadores de acervo, tradutora de Libras, designer e expografista.

Antes de se estruturar enquanto acervo e museu, o projeto Uma Filomena surgiu em 2020 como um jornal comunitário. Àquela altura, já faziam cinco anos desde que o jovem fotógrafo havia começado a voltar a câmera para o próprio território.

Após uma primeira edição da publicação, veio a pandemia e a proposta foi abreviada. Até aquela altura, Leo se deu conta do grande acervo de fotos próprias que havia construído desde 2015.

Legenda: Acervo e Museu Uma Filomena surgiu de projeto idealizado pelo fotógrafo e cineasta Leo Silva. Foto: Thiago Gadelha.

Com o tempo, foi também preservando fotografias, vídeos e documentos variados de moradores da região. “A minha visão fotográfica e de cinema tava caminhando para um processo de história memorial do Santa Filomena”, resume ele.

“(Anteriormente) já tinha algumas entrevistas, comecei a voltar pra elas e ver que já tinha muito desses moradores”, explica. “Fui entendendo e tendo diálogos mais estratégicos sobre território e memória. Entendi que o que eu tinha não era material para ficar parado comigo, precisava circular de outras formas”, avança.

Um acervo em movimento

A partir deste acervo construído, o artista realizou duas exposições em instituições: “Um olhar sobre a comunidade”, que ficou em cartaz no Museu de Arte Contemporânea do Ceará, no Dragão do Mar, em 2023, e “Da terra batida ao gramado”, exposta no Museu Arena Castelão em 2024.

No mesmo ano, houve a inauguração do espaço expositivo numa parada de ônibus na rua Nunes Feijó, uma das principais vias do território, com a mostra de fotografias "É sobre a cidade, mas também é sobre Filomena". Neste ano, “Da terra batida ao gramado” chegou ao local.

As realizações de mostras rotativas no espaço público foram sendo possíveis a partir de apoios de parceiros do território, políticas públicas e outros. No mesmo período, o projeto do AMUF se fortaleceu com a conquista de um edital da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) voltado a museus e bibliotecas comunitárias.

Legenda: Acervo circulou do próprio território a espaços como MAC Dragão e Museu Arena Castelão Foto: Uma Filomena / Divulgação; Luiz Alves / Divulgação; Silvio Jr / Divulgação.