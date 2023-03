Câmara de Fortaleza aprova mudança de nome do bairro Dendê, que se chamará Rachel de Queiroz

Vereadores de Fortaleza aprovaram por unanimidade, na sessão desta quinta-feira (2), a mudança de nome do bairro Dendê para bairro Rachel de Queiroz. A proposição é do vereador Danilo Lopes (Avante), que havia tentando oficializar outros bairros da Capital com o mesmo nome.

A justificativa do parlamentar é de que Fortaleza, com 121 bairros, não tem nenhum que homenageia uma mulher cearense. "Apenas figuras religiosas e o mito de Iracema", argumenta o parlamentar.

O rito para a mudança de nome conta com a participação de moradores do local no trâmite. Para isso, uma audiência pública ocorreu no último dia 16 de fevereiro, com a partipação dos moradores. O projeto deu entrada na Casa no dia 30 de novembro de 2021.

"Há 30 bairros (em Fortaleza) que homenageiam homens que fizeram parte da história não somente local, mas mundial. Já as mulheres homenageadas quando retiramos o mito Iracema e as figuras religiosas não há sequer uma homenageada", diz o parlamentar.

Ainda como argumento para nomear o local, Danilo destaca que Rachel de Queiroz foi a primeira escritora a ingressar na Academia Brasileira de Letras.

Para que se efetive a mudança, o presidente da Câmara deverá assinar o decreto legislativo, que posteriormente será enviado para a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil