Em entrevista ao PontoPoder, o petista listou as diretrizes que devem orientar sua atuação nas articulações para o pleito municipal
Governadora em exercício, Jade foi chamada de "menino de recado" por vereadores do PDT após fazer comentário sobre Roberto Cláudio
A prefeita Aline Albuquerque e o irmão, o deputado federal, AJ Albuquerque, são filhos do secretário de Cidades, Zezinho Albuquerque, que é também rompido politicamente com um irmão
Em entrevista ao PontoPoder, senador usa estratégia quase filosófica na busca por pontos de convergência entre atuais adversários
Momento foi compartilhado nas redes sociais do prefeito e da esposa
Cristhina Brasil atua no partido há uma década e quer diálogo para acalmar os ânimos: "Minha característica pessoal é transitar em grupos divergentes"
O deputado federal reuniu aliados na manhã desta segunda-feira na sede do partido em Fortaleza para anunciar o retorno
Pré-candidato pelo União Brasil, Wagner se prepara para a terceira disputa pela Prefeitura da Capital desde 2016
São menos de três décadas desde que a legislação brasileira passou a olhar para a representação das mulheres na política, ainda assim, o caminho tem sido de reveses, como a atual minirreforma e a PEC da Anistia
Ex-prefeita antecipa a pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza em 2024 com tempo para colocar na mesa cartas que custaram caro nas últimas décadas
Para além do "não acabou", fica a dúvida sobre até onde ela vai
PT e PDT racharam na disputa eleitoral de 2022 no Ceará; apoio à gestão de Elmano segue sendo impasse entre os partidos
Eleito pela oposição em 2020, Valim consolida relação com a base governista ao anunciar filiação à partido da esquerda
Os nomes da deputada federal e do presidente da Assembleia têm sido ponto de concordância entre quem se arrisca a fazer lista de pré-candidatos para 2024
Prefeita de Barreira se prepara para tentar reeleição em 2024, com foco em fortalecer a agricultura no Município
Presidente da Assembleia Legislativa disse que mantém 'relação respeitosa' com o prefeito
Integrantes do grupo se reuniram para um almoço com o governador do Ceará, na Residência Oficial, para balanço dos primeiros meses da gestão
Ministro anunciou que recursos devem ser destinados a delegacias, patrulhas e armamentos