Jéssica Welma Editora de Política do Diário do Nordeste. Análise e informação sobre as articulações políticas e as decisões que impactam na vida da população
Prefeito de Fortaleza José Sarto em entrevista

Opinião

Sarto e a flutuante candidatura à reeleição em 2024

Foto frontal Jéssica Welma
Jéssica Welma 30 de Dezembro de 2023
Elmano de Freitas

Opinião

Qual o papel do governador Elmano de Freitas nas eleições de 2024?

Em entrevista ao PontoPoder, o petista listou as diretrizes que devem orientar sua atuação nas articulações para o pleito municipal

Foto frontal Jéssica Welma
Jéssica Welma 21 de Dezembro de 2023
Jade Romero, governadora do Ceará em exercício

Opinião

Ataques a Jade Romero mostram como reação é desigual quando é uma mulher que critica na política

Governadora em exercício, Jade foi chamada de "menino de recado" por vereadores do PDT após fazer comentário sobre Roberto Cláudio

Foto frontal Jéssica Welma
Jéssica Welma 05 de Dezembro de 2023
Zezinho Albuquerque, Aline Albuquerque e AJ Albuquerque na diplomação dos eleitos em 2022

Opinião

Disputa política em Massapê tem irmãos rompidos e novo racha histórico na Família Albuquerque

A prefeita Aline Albuquerque e o irmão, o deputado federal, AJ Albuquerque, são filhos do secretário de Cidades, Zezinho Albuquerque, que é também rompido politicamente com um irmão

Foto frontal Jéssica Welma
Jéssica Welma 04 de Dezembro de 2023
Senador Cid Gomes durante entrevista ao PontoPoder

Opinião

Cid testa cenário em que colocaria seu nome à Prefeitura de Fortaleza: 'Meu partido ia me vetar?'

Em entrevista ao PontoPoder, senador usa estratégia quase filosófica na busca por pontos de convergência entre atuais adversários

Foto frontal Jéssica Welma
Jéssica Welma 21 de Outubro de 2023
Prefeito Bruno Gonçalves com a primeira-dama de Aquiraz dançando música, vestidos como os personagens de A Bela e a Fera

Opinião

Prefeito de Aquiraz e primeira-dama dançam música de A Bela e a Fera em festa das crianças

Momento foi compartilhado nas redes sociais do prefeito e da esposa

Foto frontal Jéssica Welma
Jéssica Welma 13 de Outubro de 2023
Cristhinna Brasil lidera o movimento de mulheres no PDT Ceará

Opinião

Presidente da Comissão Provisória do PDT no Ceará defende decisão de Figueiredo: 'Era necessário'

Cristhina Brasil atua no partido há uma década e quer diálogo para acalmar os ânimos: "Minha característica pessoal é transitar em grupos divergentes"

Foto frontal Jéssica Welma
Jéssica Welma 06 de Outubro de 2023
cid

Opinião

Cid diz que foi surpreendido por decisão de André Figueiredo de retomar presidência do PDT Ceará

O deputado federal reuniu aliados na manhã desta segunda-feira na sede do partido em Fortaleza para anunciar o retorno

Foto frontal Jéssica Welma
Jéssica Welma 02 de Outubro de 2023
Capitão Wagner

Opinião

Quatro pontos para ficar atento na estratégia de Capitão Wagner para as eleições em Fortaleza

Pré-candidato pelo União Brasil, Wagner se prepara para a terceira disputa pela Prefeitura da Capital desde 2016

Foto frontal Jéssica Welma
Jéssica Welma 23 de Setembro de 2023
Protesto de deputadas na Câmara, em 2015, durante discussão de uma das frequentes reformas eleitorais no País

Opinião

Prevalência de homens em espaços públicos de poder não é mero acaso

São menos de três décadas desde que a legislação brasileira passou a olhar para a representação das mulheres na política, ainda assim, o caminho tem sido de reveses, como a atual minirreforma e a PEC da Anistia

Foto frontal Jéssica Welma
Jéssica Welma 18 de Setembro de 2023
deputada federal Luizianne Lins

Opinião

Luizianne sobre apoio do PT: 'Difícil imaginar, 20 anos depois, passar pelo mesmo constrangimento'

Ex-prefeita antecipa a pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza em 2024 com tempo para colocar na mesa cartas que custaram caro nas últimas décadas

Foto frontal Jéssica Welma
Jéssica Welma 01 de Setembro de 2023
Evandro Leitão, ao centro, no palanque de comemoração pela vitória de Elmano de Freitas em primeiro turno, em 2022

Opinião

Queda de braço na saída de Evandro Leitão do PDT é prova de que a crise eleitoral de 2022 não acabou

Para além do "não acabou", fica a dúvida sobre até onde ela vai

Foto frontal Jéssica Welma
Jéssica Welma 30 de Agosto de 2023
Elmano de Freitas, Camilo Santana e Evandro Leitão

Opinião

Camilo Santana sobre o PDT: "Desejaria muito que estivesse na base do Governo Elmano"

PT e PDT racharam na disputa eleitoral de 2022 no Ceará; apoio à gestão de Elmano segue sendo impasse entre os partidos

Foto frontal Jéssica Welma
Jéssica Welma 29 de Agosto de 2023
Prefeito de Caucaia, Vitor Valim, com Camilo e Elmano no domingo de votação, em Caucaia

Opinião

Prefeito de Caucaia, Vitor Valim se filia ao PSB sob batuta de Camilo: 'Honrado com o convite'

Eleito pela oposição em 2020, Valim consolida relação com a base governista ao anunciar filiação à partido da esquerda

Foto frontal Jéssica Welma
Jéssica Welma 25 de Agosto de 2023
Luizianne Lins, Evandro Leitão e Elmano de Freitas com a senadora Augusta Brito e uma beneficiária de programa do governo em evento, em Fortaleza

Opinião

Ninguém quer se indispor com Luizianne Lins e Evandro Leitão em Fortaleza

Os nomes da deputada federal e do presidente da Assembleia têm sido ponto de concordância entre quem se arrisca a fazer lista de pré-candidatos para 2024

Foto frontal Jéssica Welma
Jéssica Welma 24 de Agosto de 2023
Auxiliadora Fechine, prefeita de Barreira

Opinião

Auxiliadora Fechine: 'O agricultor não parou na pandemia, a agricultura deveria ser mais valorizada'

Prefeita de Barreira se prepara para tentar reeleição em 2024, com foco em fortalecer a agricultura no Município

Foto frontal Jéssica Welma
Jéssica Welma 23 de Agosto de 2023
Sarto e Izolda

Opinião

'Candidatura natural': a carapuça que não serviu em Izolda servirá para Sarto?

Foto frontal Jéssica Welma
Jéssica Welma 14 de Agosto de 2023
Sarto e Evandro

Opinião

Eleições 2024: 'Concordo que o Sarto, em condições normais, seja o candidato', diz Evandro Leitão

Presidente da Assembleia Legislativa disse que mantém 'relação respeitosa' com o prefeito

Foto frontal Jéssica Welma
Jéssica Welma 12 de Agosto de 2023
Emília Buarque, Lide Ceará

Opinião

Presidente do Lide Ceará repudia falas separatistas de Zema em encontro do empresariado com Elmano

Integrantes do grupo se reuniram para um almoço com o governador do Ceará, na Residência Oficial, para balanço dos primeiros meses da gestão

Foto frontal Jéssica Welma
Jéssica Welma 08 de Agosto de 2023
Patrulha Maria da Penha

Opinião

Verba obrigatória para combate à violência contra a mulher deve dobrar em 2024, anuncia Flávio Dino

Ministro anunciou que recursos devem ser destinados a delegacias, patrulhas e armamentos

Foto frontal Jéssica Welma
Jéssica Welma 26 de Julho de 2023
