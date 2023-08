Eleições 2024: 'Concordo que o Sarto, em condições normais, seja o candidato', diz Evandro Leitão

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), não descartou possível apoio à candidatura à reeleição do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), em 2024. Em entrevista ao PontoPoder, nesta semana, o pedetista apontou, no entanto, que a candidatura dependeria de "condições normais".

"Eu concordo que o Sarto, em condições normais, seja o candidato, em condições normais", disse Evandro.

Questionado sobre quais seriam essas condições, ele defendeu a aferição do desempenho do prefeito atráves de pesquisas. Mesmo que seja apontado como pré-candidato a prefeito, Evandro disse nunca ter pensado em disputar prévias no PDT contra Sarto.

"As condições normais é de você avaliar, de você fazer uma avaliação no próximo ano, através de pesquisa, as condições que ele estará. (...) O prefeito Sarto, legitimamente, ele tem o direito de pleitear uma recondução, desde que ele esteja com a viabilidade política eleitoral", ressaltou.

No PDT, Sarto e Evandro estão em alas opostas. Enquanto o presidente da Assembleia é aliado de primeira ordem do grupo governista; Sarto é do time do ex-prefeito de Fortaleza e presidente do PDT na Capital, Roberto Cláudio, que lidera ala de oposição no partido.

"Tenho uma relação respeitosa com o prefeito Sarto. Tivemos uma relação dentro da própria Assembleia, em uma forma muito respeitosa, e continuo o respeitando, nada contra a pessoa física dele, nós temos algumas diferenças, que é natural, que é normal, também, relativo à questão política, porém, o respeito e desejo que ele possa fazer aí uma grande gestão até o final desse mandato", disse Evandro.

Pesquisas antes do nome

Evandro não é o primeiro pedetista a defender pesquisas. Em uma entrevista, em julho, logo após assumir interinamente o comando do PDT no Ceará, o senador Cid Gomes não citou o nome do prefeito de Fortaleza como um nome natural para a candidatura do grupo.

"Primeiro, é importante a gente definir o projeto, o que queremos para Fortaleza. Segundo, definir a aliança, quais são os partidos, as forças políticas que vão se fazer representar. Por último, o nome, a pessoa, isso é o de menor importância, ao mesmo tempo que deve ser consequência desse esforço inicial de projeto, aliança e definição de nome", disse Cid.