André Fernandes ao lado de deputado da oposição na Assembleia Legislativa.

PontoPoder

André diz que tem aval de Bolsonaro para decisões no Ceará e fala da disputa pelo Senado

Presidente do PL Ceará participou do Café da Oposição na Assembleia Legislativa.

Marcos Moreira, Jéssica Welma 28 de Outubro de 2025
Imagem mostra uma pessoa pressionando o botão verde “CONFIRMA” em uma urna eletrônica da Justiça Eleitoral brasileira. O visor do equipamento exibe a palavra “FIM”, indicando o encerramento do voto.

PontoPoder

Quase 20 cidades do CE podem ter troca de vereadores, após cassações e afastamentos em 2025

Lista inclui condenações por envolvimento com facções criminosas, compra de votos, fraude à cota de gênero e outros ilícitos.

Ingrid Campos 27 de Outubro de 2025
Foto do deputado Alcides Fernandes discursando na Alece

PontoPoder

Pré-candidato ao Senado, Alcides diz que vai participar do ato de filiação de Ciro ao PSDB

Declaração ocorreu durante "Café da Oposição" realizado nesta terça-feira (21)

Bruno Leite e Marcos Moreira 21 de Outubro de 2025
Três homens posam em ambientes diferentes, dispostos lado a lado em uma montagem. O homem à esquerda usa terno preto, camisa branca e gravata vermelha, posando diante de um fundo azul. O homem ao centro veste terno cinza e gravata azul clara, está sentado à mesa com microfone e papéis à frente, sorrindo. O homem à direita usa terno azul claro, camisa branca e gravata escura, segurando uma placa de homenagem. Todos olham para a câmera e sorriem.

PontoPoder

Vereadores de Limoeiro do Norte (CE) são cassados por compra de votos com óculos de grau em 2024

Os vereadores são acusados de atrair eleitores via "distribuição gratuita" de óculos de grau e de consultas oftalmológicas, em parceria com uma ótica da cidade

Ingrid Campos 17 de Outubro de 2025
Imagem mostra senadores uruguaio votando em um projeto de lei sobre a eutanásia no Palácio Legislativo em Montevidéu em 15 de outubro de 2025.

Mundo

Uruguai aprova eutanásia; veja outros países com direito à morte assistida

Eutanásia será aplicado em situações específicas

Carol Melo e AFP 16 de Outubro de 2025
André Fernandes durante carreata na campanha eleitoral. Ele veste uma camisa azul e olha para o horizonte

PontoPoder

André Fernandes envia emenda para compra de armamento e quer premiar PM que 'mais matar traficante'

Recursos devem ser usados para a aquisição de fuzis, munições e outros equipamentos táticos

Igor Cavalcante 16 de Outubro de 2025
Foto do Inspetor Alberto na Câmara Municipal de Fortaleza

PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova punição a Inspetor Alberto por acusar PT de ligação com crime organizado

Placar final foi de 21 votos favoráveis e 8 contrários

Bruno Leite 16 de Outubro de 2025
Elmano de Freitas durante discurso no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Ceará

PontoPoder

PLOA 2026: Orçamento de R$ 48,2 bilhões do Governo Elmano começa a tramitar na Assembleia

Deputados têm a missão de discutir previsão orçamentária do último ano do atual mandato do governador do Ceará

Marcos Moreira 16 de Outubro de 2025
Dom Bertrand veste terno risca de giz escuro, suéter azul-marinho e gravata listrada. Ele está sentado em uma poltrona dentro de um salão elegante, com móveis antigos e arranjos de flores ao fundo. A cena tem iluminação suave e atmosfera solene.

PontoPoder

Vereadores aprovam título de cidadão de Fortaleza para herdeiro da família imperial do Brasil

Dom Bertrand esteve pela última vez em Fortaleza em 2018

Igor Cavalcante e Bruno Leite 15 de Outubro de 2025
Eunício Oliveira durante entrevista. Ele veste um camisa branca

PontoPoder

Após quatro meses de licença, Eunício retoma mandato na Câmara

Cacique emedebista reassume funções parlamentares após período de 120 dias licenciado

Igor Cavalcante 14 de Outubro de 2025
