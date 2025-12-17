Vereadora no Ceará celebra entrega de tambor de lixo a moradores e recebe críticas: 'Vergonha'
Ela chegou a publicar um vídeo com o material, mas apagou após a repercussão negativa.
Uma entrega da vereadora Maninha do Hospital (MDB), do município de Barreira (CE), repercutiu negativamente na última semana. A parlamentar gravou um vídeo concedendo um tambor de lixo a moradores do distrito rural de Bom Sucesso, em resposta a uma demanda antiga da população.
"Estamos aqui na comunidade de Bom Sucesso para atender ao pedido da nossa moradora, que pediu um tambor de lixo e nós estamos aqui para entregar", disse, em vídeo publicado por ela nas redes sociais. A postagem foi apagada posteriormente.
"Uma tremenda piada", "vergonha alheia" e "falta de profissionalismo e projetos" foram alguns comentários deixados por populares em publicações que repercutiam o assunto.
O PontoPoder buscou Maninha do Hospital para esclarecimentos sobre as demandas da comunidade e a entrega da vereadora. Não houve retorno até a publicação desta matéria.