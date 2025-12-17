Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Câmara aprova corte de benefícios fiscais e eleva tributação de bets e fintechs

Texto seguirá para o Senado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Tela de celular e de computador com página de Bet aberta.
Legenda: No caso das bets, o imposto aplicado sobre a receita bruta das casas de apostas vai aumentar dos atuais 12% para 15%.
Foto: New Africa/Shutterstock.

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLP) 128/25, que reduz em 10% os benefícios fiscais federais concedidos a diversos setores da economia e aumenta a carga tributária sobre apostas on-line e fintechs.

A proposta, de autoria do deputado cearense Mauro Benevides Filho (PDT-CE), foi aprovada na noite dessa terça-feira (17) e segue agora para análise do Senado.

Conforme o relator, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), a medida busca corrigir distorções provocadas pelo que classificou como “concessão indiscriminada” de incentivos fiscais. Para Ribeiro, o uso excessivo desses mecanismos compromete a justiça e a eficiência do sistema tributário.

Deputado Aguinaldo Ribeiro no Plenário da Câmara dos Deputados.
Legenda: Deputado Aguinaldo Ribeiro no Plenário da Câmara dos Deputados.
Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados.

O texto aprovado estabelece que a redução dos benefícios será feita conforme o tipo de mecanismo de concessão e incorpora novas regras de transparência e controle de resultados à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A redução prevista se refere aos incentivos e benefícios relativos aos seguintes tributos federais:

  • PIS/Pasep e PIS/Pasep-Importação;
  • Cofins e Cofins-Importação;
  • IPI, IRPJ e CSLL;
  • Imposto de Importação; 
  • Contribuição previdenciária do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada.

A proposta concede ao Poder Executivo certa margem de discricionariedade, ao prever que o corte incidirá sobre os gastos tributários listados no demonstrativo anexo à Lei Orçamentária de 2026 ou sobre regimes específicos previstos no texto, respeitadas algumas exceções.

Entre os programas atingidos estão o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) e benefícios voltados a produtos ou serviços específicos, como o leasing de aeronaves.

No caso do regime de lucro presumido, o projeto permite um aumento de 10% na base de cálculo do imposto, mas apenas sobre a parcela da receita bruta anual que ultrapassar R$ 5 milhões.

Apostas on-line

Atendendo a um pedido do Governo para auxiliar no fechamento do orçamento de 2026, o relator incluiu dispositivos que elevam a tributação das apostas de quota fixa, conhecidas como bets.

A alíquota, atualmente em 12%, passará para 13% em 2026, 14% em 2027 e chegará a 15% em 2028. Do aumento arrecadado, metade será destinada à seguridade social e a outra metade a ações de saúde.

O texto também endurece a fiscalização do setor ao prever responsabilidade solidária. Poderão responder junto com os sites de apostas, em relação aos tributos devidos, empresas ou pessoas que fizerem publicidade de bets não autorizadas, assim como instituições que continuarem a operar com essas plataformas após comunicação formal do poder público.

Tela de celular e de computador com página de Bet aberta.
PontoPoder

Câmara aprova corte de benefícios fiscais e eleva tributação de bets e fintechs

Texto seguirá para o Senado.

Redação
Há 14 minutos
Plenário do TSE vazio
Inácio Aguiar

TSE empurra julgamento do PL para 2026, às vésperas de nova eleição

Caso tem impacto direto na legitimidade da representação popular na Assembleia Legislativa do Ceará

Inácio Aguiar
Há 2 horas
Imagem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, em julgamento da Ação Penal 2693- Núcleo 2.
PontoPoder

Entenda os próximos passos do julgamento da trama golpista no STF

Acusados poderão recorrer após decisão conjunta dos ministros ser publicada.

Redação
16 de Dezembro de 2025
foto da fachada do Tribunal de Justiça do Ceará
PontoPoder

620 cargos são criados para servidor do Poder Judiciário Estadual; entenda

Medida prevê 340 vagas de Técnico Judiciário e outras 280 de Analista Judiciário.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Alece nesta terça-feira (16).
PontoPoder

Alece aprova contas do Governo Elmano de 2024 e criação da Empresa Cearense do Audiovisual

Execução orçamentária do Executivo já havia sido validada com ressalvas pelo TCE em agosto.

Marcos Moreira
16 de Dezembro de 2025
PF faz operação contra deputado Antônio Doido no Pará.
PontoPoder

PF faz operação contra deputado Antônio 'Doido' no Pará

A PF encontrou celulares caídos na área externa do prédio.

*Nathália Paula Braga
16 de Dezembro de 2025
foto do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
PontoPoder

Moraes vota para condenar mais cinco réus da trama golpista e absolver delegado da PF

Núcleo é acusado de organização criminosa por arquitetar um plano de tentar manter Bolsonaro na Presidência.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Foto de motorista de aplicativo no volante.
PontoPoder

Veículos por aplicativo de Fortaleza poderão ter painel de LED para publicidade; entenda

Matéria aprovada na Câmara Municipal nesta terça-feira (16) prevê instalação de dispositivos para o transporte individual privado de passageiros.

Bruno Leite
16 de Dezembro de 2025
Procurador federal Rafael Pereira de Queiroz
Inácio Aguiar

Procurador cearense é convocado para atuar na Casa Civil do governo Lula

Servidor público concursado, Rafael Pereira de Queiroz atuará em uma área estratégica da pasta mais importante do governo

Inácio Aguiar
16 de Dezembro de 2025
Foto de Idilvan Alencar com vereadores de Fortaleza, na Câmara Municipal.
PontoPoder

Em visita à Câmara de Fortaleza, Idilvan fala sobre PNE, vagas de creche e futuro político em 2026

Gestor foi o convidado do "Bate-papo com a liderança" desta terça-feira (16).

Bruno Leite e Luana Barros
16 de Dezembro de 2025
Praia de Jericoacoara: servidor da Secretaria de Patrimônio da União embarga obra na praia
Inácio Aguiar

Órgãos federais liberam obra emergencial na praia de Jericoacoara

Intervenções foram iniciada pela Prefeitura de Jijoca sem autorização, mas estava causando danos a moradores e turistas.

Inácio Aguiar
16 de Dezembro de 2025
Plenário da Câmara dos Deputados com parlamentares sentados e em pé discursando.
PontoPoder

Orçamento, dosimetria e cassações: o que o Congresso pode votar ainda em 2025

Governistas articulam para deixar a Dosimetria para ser analisada apenas em 2026.

Beatriz Matos, de Brasília
16 de Dezembro de 2025
foto do ex-presidente Jair Bolsonaro com curativo próximo ao pescoço e vestindo blusa verde.
PontoPoder

Moraes determina envio de exames de Bolsonaro à perícia da PF

Testes investigam se ex-presidente precisa de nova cirurgia.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Elmano de Freitas de camisa clara, sentado à mesa em um gabinete, com as mãos entrelaçadas à frente. Sobre a mesa há documentos, um telefone e taças de água; ao fundo, estantes e obras decorativas em ambiente institucional.
PontoPoder

Obras nos municípios são ponto de preocupação para parlamentares aliados visando 2026, afirma Elmano

Governador tem feito uma nova rodada de conversas com deputados neste final de ano.

Luana Barros
16 de Dezembro de 2025
Alexandre Ramagem é um homem de meia-idade, branco e de cabelo preto curto. Na foto, usa terno azul, camisa social branca e gravata azul. Foto usada em matéria onde Alexandre de Moraes pede extradição dos EUA.
PontoPoder

Moraes pede extradição de Ramagem dos EUA

O procedimento deve ser formalizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Redação e Agência Brasil
15 de Dezembro de 2025
Imagem do ministro Gilmar Mendes para matéria sobre marco temporal.
PontoPoder

Gilmar Mendes vota pela inconstitucionalidade do marco temporal

Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, trecho da lei fere tese de 2023.

Redação
15 de Dezembro de 2025
Bolsonaro cercado por agentes de segurança, com uniformes e coletes táticos visíveis, em ambiente externo.
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro pede nova autorização para cirurgia de urgência e prisão domiciliar

O novo pedido foi feito nesta segunda-feira (15).

Redação
15 de Dezembro de 2025
Elmano de Freitas de terno azul, sentado à mesa durante entrevista. Ele mantém as mãos apoiadas sobre a mesa, com um copo de água e uma caneca ao lado, diante de um fundo escuro com cortinas.”
PontoPoder

Diálogo com federação União Progressista exige o 'devido respeito', declara Elmano de Freitas

Governador apontou convergências com lideranças dos dois partidos.

Luana Barros
15 de Dezembro de 2025
Foto do governador cearense Elmano de Freitas, no PontoPoder, do Diário do Nordeste.
PontoPoder

Permanência de Jade Romero na chapa para o Governo do Ceará não está definida, diz Elmano

O governador pontuou que diálogo passa por decisão do MDB.

Bruno Leite
15 de Dezembro de 2025
Foto de Elmano de Freitas, governador do Ceará, em entrevista ao PontoPoder, do Diário do Nordeste.
PontoPoder

Cid Gomes deu aval para aliança do governo com Moses Rodrigues, diz Elmano

O petista disse que o senador considerou que “o interesse do Ceará está acima” da disputa política em Sobral

Bruno Leite
15 de Dezembro de 2025