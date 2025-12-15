Diário do Nordeste
Defesa de Bolsonaro pede nova autorização para cirurgia de urgência e prisão domiciliar

O novo pedido foi feito nesta segunda-feira (15).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Bolsonaro cercado por agentes de segurança, com uniformes e coletes táticos visíveis, em ambiente externo.
Legenda: Bolsonaro cumpre pena na sede da PF.
Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil.

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pediu nova autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF) para que o ex-presidente passe por uma cirurgia de urgência e seja transferido para prisão domiciliar. As informações são do portal g1.

O novo pedido foi feito nesta segunda-feira (15). No documento, os advogados de Bolsonaro argumentam que ele precisa fazer um procedimento cirúrgico urgente, devido ao quadro de soluços e da piora do diagnóstico de hérnia inguinal.

Assim, a defesa pede que ele deixe a unidade prisional e seja internado em um hospital. Em resposta, o ministro Alexandre de Moraes determinou que Bolsonaro passe por uma perícia médica para avaliação do quadro, dentro do prazo de 15 dias. 

Conforme Moraes, os exames anexados para comprovar o quadro médico do ex-presidente são de três meses antes, sendo necessária uma nova avaliação.

No domingo (14), Bolsonaro foi examinado pelos médicos dentro da Polícia Federal. No entanto, a PF ainda não realizou a perícia.

"O estado de saúde do sentenciado é grave, complexo e progressivamente debilitado. Ocorre que, desde a última manifestação da defesa, houve evolução objetiva e comprovada do quadro clínico, agora amparada por exame de imagem recentemente realizado e por novo relatório médico conclusivo, que impõem atuação imediata", diz o pedido da defesa, endereçado ao STF.

Novos exames

Jair Bolsonaro passou por exames de ultrassonografia na tarde de domingo (14), que identificaram duas hérnias inguinais. Os procedimentos foram realizados na sede da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.

Como encaminhamento, a equipe médica recomendou a realização de cirurgia para tratamento definitivo.

“Os exames identificaram duas hérnias inguinais, e os médicos recomendaram que ele seja submetido a um procedimento cirúrgico, a única forma de tratamento definitivo para o quadro”, afirmou o advogado João Henrique de Freitas em publicação nas redes sociais.

A condição de saúde é caracterizada pelo deslocamento de parte do intestino ou de tecido abdominal por uma abertura na região da virilha, geralmente provocando inchaço local e podendo causar dor ou desconforto, especialmente durante esforços físicos.

Prisão

Jair Bolsonaro está preso desde 22 de novembro na Superintendência da PF, na capital federal. Inicialmente, ele cumpriu prisão preventiva em regime fechado em razão dos episódios relacionados à vigília e ao uso de tornozeleira eletrônica.

Com o trânsito em julgado do processo sobre a trama golpista, em 25 de novembro, o ex-presidente passou a cumprir definitivamente a sentença em regime fechado no mesmo local.

