Secretários que serão candidatos vão ser substituídos por pessoas que já são do governo, diz Elmano

Legislação brasileira estabelece um prazo mínimo de afastamento de funções públicas para quem quer concorrer a um cargo eletivo.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
(Atualizado às 08:48)
PontoPoder
Foto de Elmano de Freitas no Bom Dia Ceará, na segunda-feira (15).
Legenda: Petista foi o entrevistado do Bom Dia Ceará desda segunda-feira (15).
Foto: Fabiane de Paula.

O governador Elmano de Freitas (PT) confirmou, nesta segunda-feira (15), em entrevista ao Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, que vai nomear pessoas que já fazem parte da equipe do Governo do Ceará para substituir os titulares de pastas e outros órgãos estaduais que irão concorrer na eleição de 2026.

“O mais provável é que fique como secretário, respondendo (pela pasta), quem já é da equipe. É o momento de entregar”, ressaltou o político. O chefe do Palácio da Abolição disse que “não é hora de fazer muita inovação”.

Ao que afirmou o petista, ele pretende exonerar os auxiliares com interesse em participar do pleito por volta do fim de março do próximo ano. A medida visa cumprir a descompatibilização obrigatória para ocupantes de cargo público em situações em que queiram concorrer a um cargo eletivo.

O prazo de afastamento para que secretários estaduais concorram aos mandatos parlamentares ou ao Executivo estadual, por exemplo, é de 6 meses, segundo a legislação brasileira.

“Até março fica quem está e, a partir daí, a gente vai fazer (as mudanças), pegando alguém que já está na equipe, para dar sequência ao trabalho”, reforçou Elmano ainda durante a entrevista.

Derradeira série de alterações

A última mudança em série no secretariado do Governo do Estado aconteceu em dezembro de 2024, quando 13 secretários e chefes de órgãos estaduais foram remanejados ou substituídos.

A grande alteração realizada no fim do ano passado buscou implementar uma nova fase da administração do petista, visando atender às demandas administrativas e, simultaneamente, os aliados políticos.

Naquela ocasião, figuras com mandato em Casas Legislativas, como deputado federal Eduardo Bismarck, o deputado estadual Fernando Santana e a deputada estadual Lia Gomes, passaram a integrar o rol de auxiliares do governador Elmano.

Bruno Leite
Há 15 minutos
