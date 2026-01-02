Prefeito de Salitre (CE) está internado em UTI, em Fortaleza, após transplante

O prefeito de Salitre, Rondilson Ribeiro (PT), está internado numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Unimed, em Fortaleza, após ter sido submetido a um transplante. A informação foi confirmada em uma publicação nas redes sociais do gestor, nesta sexta-feira (2).

Segundo a postagem, que fez uma atualização sobre o estado de saúde do prefeito, ele "realizou hoje exames neurológicos e cardiológicos com resultados dentro da normalidade". "Apresentando uma grande melhora do seu quadro clínico", frisou o comunicado.

De acordo com a nota, ele está na UTI, mas "evoluindo dentro do esperado, hemodinamicamente estável" e "segue em cuidados e acompanhamentos intensivos". Não há informações sobre o procedimento ao qual o político foi submetido ou qual doença o acometeu.

Em 19 de dezembro, também por meio de um comunicado, a equipe do petista informou a conclusão do transplante. Na oportunidade, a publicação afirmou que ele estava na dieta e seguindo os devidos cuidados.

Na véspera do Natal, Rondilson publicou um vídeo em que fez um pronunciamento à população de Salitre e aos membros do governo municipal. Na gravação, o governante apareceu em um leito de hospital e também agradeceu o apoio recebido durante o tratamento.

O primeiro informativo que mencionou que ele estava sob "cuidados e acompanhamentos intensivos" foi divulgado na última quarta-feira (31).

Ao que informou o perfil do prefeito, a chefia do Executivo municipal está sob a responsabilidade do vice-prefeito e secretário de Obras, Ronaldo Pereira (PT).

A reportagem do Diário do Nordeste acionou a Secretaria de Comunicação e Relações Públicas de Salitre, a fim de obter outras informações sobre o estado de saúde do prefeito e a condução da gestão. O conteúdo será atualizado caso haja uma resposta.