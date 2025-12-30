Seis vereadores de Potiretama denunciam ameaças de morte; Polícia Civil investiga o caso

Seis vereadores de Potiretama, no interior do Ceará, registraram um boletim de ocorrência por ameaça na Delegacia de Polícia Civil de Alto Santo. Jean Filho (PSD), Jozi (PP), Robertinho (PP), Francélio Amorim Freitas (PP), Cristiano (PP) e Daiane (PSD) denunciam supostas intimidações feitas por um empresário da cidade.

De acordo com o registro policial, feito nesta terça-feira (30), as ameaças partiram de um homem ligado a uma empresa que presta serviço ao Município.

Os parlamentares questionaram o contrato em sessão plenária na Câmara Municipal de Potiretama e chegaram a realizar diligências em endereços ligados à empresa.

No relato feito à Polícia Civil, os vereadores afirmam que, após essas ações, passaram a circular na cidade boatos de que o empresário teria feito intimidações contra integrantes do Legislativo durante uma conversa em uma mesa de bar, no centro de Potiretama. As ameaças foram repassadas inicialmente por telefone e, depois, por áudios.

Além das intimidações, o boato citava ainda que o empresário teria contratado um pistoleiro para cometer o homicídio. O suspeito não citou nominalmente todos os alvos, o que levou os vereadores a tratarem a intimidação como coletiva. Diante da gravidade da informação, os parlamentares decidiram procurar a Polícia Civil e formalizar a denúncia.

Vereadores dizem cumprir papel constitucional

No depoimento, os vereadores afirmam que a fiscalização teve como único objetivo o cumprimento do papel constitucional do Poder Legislativo, que é fiscalizar os atos do Executivo. Eles negaram qualquer motivação pessoal ou perseguição política.

Após a repercussão do caso, o suspeito teria entrado em contato telefônico com um dos vereadores, tentando justificar a situação. Ainda segundo o relato, ele não confirmou explicitamente as ameaças e explicou sua conduta.

Os parlamentares também relataram ter conversado com o pai do investigado e com uma das pessoas citadas como suposto pistoleiro contratado, que negou qualquer envolvimento com ações criminosas.

No boletim de ocorrência, os vereadores pedem a apuração rigorosa dos fatos. Eles também afirmam estar unidos e dizem confiar na atuação das autoridades.

Em manifestação pública, o grupo solicitou apoio do Governo do Estado e da Secretaria da Segurança Pública para garantir a segurança dos parlamentares e da população de Potiretama enquanto o caso é investigado.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que investiga o caso por meio da Delegacia de Alto Santo, que instaurou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, número de WhatsApp que recebe mensagens, áudios, vídeos e fotografias, além do serviço de “e-denúncia”.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3429-1928, da Delegacia de Polícia Civil de Alto Santo. O sigilo e o anonimato são garantidos.