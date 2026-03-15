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Bolsonaro apresenta melhora das funções renais, mas segue na UTI

O quadro clínico do ex-presidente da República foi atualizado neste domingo (15).

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Redação producaodiario@svm.com.br
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Jair Bolsonaro de perfil. É um homem idoso, branco, de cabelo grisalho bem penteado para o lado. Está sério.
Legenda: O ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre pena de pouco mais de 27 anos de prisão.
Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil.

O quadro clínico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) evoluiu, neste domingo (15), com estabilidade e melhora nas funções renais. Ele está internado para tratar uma broncopneumonia bacteriana.

No entanto, segundo o boletim médico do Hospital DF Star, em Brasília, o político segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ainda não tem previsão de alta.

 O comunicado apontou ainda "nova elevação dos marcadores inflamatórios no sangue" e necessidade de ampliar a cobertura de antibióticos. Informações são do g1.

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Bolsonaro foi internado no DF Star, na última sexta-feira (13), após sentir náuseas, febre e calafrios durante a madrugada. Após passar por uma bateria de exames, ele foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e segue em tratamento com antibióticos.

O ex-presidente estava preso desde janeiro no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como "Papudinha", onde cumpre pena de 27 anos e três meses de detenção por tentativa de golpe de Estado.

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