Bolsonaro apresenta melhora das funções renais, mas segue na UTI

O quadro clínico do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) evoluiu, neste domingo (15), com estabilidade e melhora nas funções renais. Ele está internado para tratar uma broncopneumonia bacteriana.

No entanto, segundo o boletim médico do Hospital DF Star, em Brasília, o político segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ainda não tem previsão de alta.

O comunicado apontou ainda "nova elevação dos marcadores inflamatórios no sangue" e necessidade de ampliar a cobertura de antibióticos. Informações são do g1.

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Entenda o caso

Bolsonaro foi internado no DF Star, na última sexta-feira (13), após sentir náuseas, febre e calafrios durante a madrugada. Após passar por uma bateria de exames, ele foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e segue em tratamento com antibióticos.

O ex-presidente estava preso desde janeiro no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como "Papudinha", onde cumpre pena de 27 anos e três meses de detenção por tentativa de golpe de Estado.