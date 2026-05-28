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Pastor Alcides diz que PL já definiu pré-candidatura ao Senado; Priscila Costa rebate deputado

O deputado estadual foi o convidado desta quinta-feira (28) da live do PontoPoder.

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
(Atualizado às 19:39)
PontoPoder

O deputado estadual Pastor Alcides Fernandes (PL) afirmou, nesta quinta-feira (28), que o Partido Liberal (PL) já definiu seu nome como pré-candidato da sigla ao Senado pelo Ceará nas eleições deste ano. 

A declaração foi dada em meio a um impasse interno na legenda envolvendo a vereadora de Fortaleza Priscila Costa, que também lançou pré-candidatura ao cargo. Após a fala de Alcides, a parlamentar rebateu o correligionário e pediu respeito à sua postulação.

O pai do deputado federal André Fernandes foi o convidado desta quinta-feira (28) da live do PontoPoder. Aos jornalistas Jéssica Welma e Wagner Mendes, Alcides negou que exista disputa interna no PL pela vaga para o Senado.

“Disputa é quando duas pessoas estão disputando por algo. O PL Nacional já decidiu que o pré-candidato ao Senado sou eu, Alcides Fernandes”, declarou.

Segundo o parlamentar, a definição teria ocorrido com aval da direção nacional do partido e de lideranças bolsonaristas.

“Recebi o aval do nosso presidente Valdemar da Costa Neto, do senador Flávio Bolsonaro, com anuência também dos mandatários aqui do Estado do Ceará”, afirmou.

Alcides citou ainda a participação em peças publicitárias do partido ao lado de Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à Presidência, como demonstração do respaldo nacional à pré-candidatura.

“A gente não faz um trabalho de uma pessoa só. Se faz um trabalho de equipe. Eles me viram com bons olhos como representante e fui escolhido para ser o pré-candidato ao Senado aqui no Ceará”, completou.

Priscila rebate correligionário

Após as declarações de Alcides, Priscila Costa enviou nota ao PontoPoder contestando a afirmação do correligionário e cobrando uma posição formal da direção nacional do partido.

A vereadora questionou onde estaria a manifestação oficial do PL definindo Alcides como candidato único ao Senado.

“Minha candidatura ao Senado foi lançada publicamente em junho de 2025, com apoio de Valdemar, Michelle Bolsonaro e do presidente Bolsonaro”, afirmou.

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Segundo Priscila, até o momento não houve qualquer comunicação formal da direção nacional encerrando a disputa interna pela vaga.

“Houve alguma comunicação oficial de Valdemar Costa Neto, Michelle Bolsonaro ou do presidente Bolsonaro retirando ou desautorizando minha pré-candidatura?”, questionou.

A parlamentar também pediu respeito ao processo interno do partido.

Alcides olhando para os entrevistadores durante a live do PontoPoder.
Legenda: Pastor Alcides é pré-candidato ao Governo do Ceará.
Foto: Ismael Soares.

“Sempre tratei o deputado com respeito e considero importante que minha pré-candidatura também seja tratada com o mesmo respeito, sem antecipações ou definições unilaterais que não foram oficialmente comunicadas pelo partido”, declarou.

Veja a nota na íntegra: 

"Deputado Alcides, com todo respeito à sua trajetória, gostaria de fazer um questionamento objetivo:

Onde está a manifestação oficial da direção nacional do PL definindo o senhor como candidato único ao Senado?

Houve alguma comunicação oficial de Valdemar Costa Neto, Michelle Bolsonaro ou do presidente Bolsonaro retirando ou desautorizando minha pré-candidatura?

Minha candidatura ao Senado foi lançada publicamente em junho de 2025, com apoio de Valdemar, Michelle Bolsonaro e do presidente Bolsonaro. E, até este momento, não houve qualquer definição formal da Nacional encerrando essa discussão.

Sempre tratei o deputado com respeito e considero importante que minha pré-candidatura também seja tratada com o mesmo respeito, sem antecipações ou definições unilaterais que não foram oficialmente comunicadas pelo partido.”

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