Após apoio de Michelle Bolsonaro, aliados do PL são cautelosos sobre Priscila Costa disputar Senado

Parte da bancada de deputados do PL Ceará defendeu cautela na pré-candidatura ao Senado da vereadora mais votada de Fortaleza, Priscila Costa (PL). A parlamentar foi lançada na disputa na última quinta-feira (5), pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e pelo presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, durante um jantar em Brasília.

Contudo, no Ceará, entre a maioria dos mandatários do PL e lideranças da oposição, o único nome consolidado como pré-candidato é o do deputado estadual Pastor Alcides (PL), pai do deputado federal André Fernandes (PL).

Ao Diário do Nordeste, o presidente do PL Ceará, o deputado estadual Carmelo Neto (PL), disse que “toda pré-candidatura é legítima”, mas reforçou que o primeiro pré-candidato da sigla é Alcides Fernandes. “Já foi mencionado algumas vezes pelo presidente Jair Bolsonaro, que é o nosso líder”, acrescentou.

O dirigente partidário disse que o nome de Priscila tem “o respeito e a consideração” de seus correligionários. “Mas falta muito tempo para a eleição, o debate foi que se antecipou muito, qualquer nome pode surgir daqui para lá, até de outros partidos. O PL tem uma vaga (para o Senado), mas a outra não está descartada, pode ser do PL ou de outro partido que venha compor”, ponderou.

Pré-candidatura de Pastor Alcides

Pré-candidato confirmado por lideranças locais do PL e de outras siglas oposicionistas, o deputado estadual Pastor Alcides reforçou que ele é o único nome definido até o momento. “É prego batido e ponta virada”, definiu, ressaltando que tem apoio de deputados do PL e do ex-presidente da República.

“O nosso eterno presidente Jair Bolsonaro bateu o martelo que o candidato dele ao senado é Alcides Fernandes. Eis-me aqui, sou realmente a pessoa indicada pelo nosso presidente” Pastor Alcides (PL) Deputado estadual e pré-candidato ao Senado

O deputado ponderou que Priscila é uma “mulher madura e tem muitas pessoas até melhor” que ele para concorrer ao Senado. “Mas, se o presidente disse que é o Alcides, vamos cumprir essa missão”, acrescentou.

Quem também se mostrou cautelosa sobre a candidatura da correligionária foi a deputada estadual Dra. Silvana (PL).

“Por hora, o nome é Pastor Alcides para uma vaga no Senado. A outra vaga será construída, como disse o Valdemar Costa Neto, será uma coisa com bloco do PL aqui no Estado do Ceará, que não foi conversado ainda. Foi feito esse lançamento lá, mas a Priscilla não teve nenhuma conversa conosco, a Michelle Bolsonaro não teve nenhuma conversa conosco, o Valdemar Costa Neto não teve nenhuma conversa conosco. Depois, o próprio Valdemar disse que seria algo que tinha que ser conversado dentro do PL Ceará”, concluiu.

Esposo de Silvana e deputado federal, Dr. Jaziel (PL) também comentou a pré-candidatura. Segundo ele, a situação faz parte de uma estratégia da oposição de “soltar no ar” possibilidades de postulantes. “A gente aprendeu isso com esses esse povo inteligente e sábio que já faz política aqui no Ceará há tantos anos”, finalizou.