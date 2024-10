Priscila Costa: 'A gente quer priorizar os que mais sofrem', diz vereadora mais votada em Fortaleza

Vereadora mais votada de Fortaleza nestas eleições, Priscila Costa (PL) toma como prioridade para o novo mandato “os que mais sofrem e os mais vulneráveis”. Com a bandeira da defesa da “vida humana”, ela obteve 36.226 votos no pleito deste ano. A parlamentar concedeu entrevista ao PontoPoder, comentou sobre suas metas para o novo ciclo na Câmara Municipal e a expectativa para a disputa majoritária no segundo turno entre André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT).

No pleito, ela foi apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que apareceram ativamente em suas propagandas eleitorais. Aos 40 anos, Priscila Bezerra da Costa é jornalista e tem três filhos. Ela tem perfil conservador e defende pautas afirmando que é a favor da "família e da defesa da vida".

Na conversa com o PontoPoder, a vereadora também comentou sobre o papel na oposição e o peso do posicionamento político para o sucesso nas urnas. Ela destacou a evolução do desempenho nos pleitos deste a primeira vez em que disputou mandato legislativo.

Confira a entrevista completa:

Diário do Nordeste: A que você atrela tão alto desempenho, qual foi o destaque da sua campanha?

Priscila Costa: Eu venho para um terceiro mandato. Então, esses 8 anos que eu passei como vereadora, eu passei como uma voz de oposição, a única voz feminina de oposição. E realmente as minhas campanhas vieram com esse reconhecimento sempre muito positivo, graças a Deus.

A primeira eleição eu tirei 5 mil votos e mesmo sem ter estruturas da máquina, porque eu não era nem aliada à Prefeitura, nem aliada ao governo. Eu vim triplicando em 2020, agora um crescimento. Então eu sinto que é uma progressão que o nosso trabalho tem nos dado de resultado e também de coerência.

Até durante a minha campanha, foi engraçado, eu soltei um vídeo de quando eu pedi os primeiros votos, em 2016, e tudo que eu falei que ia realizar é de fato, até hoje, oito anos depois, é a minha prioridade, é o que eu tenho apresentado nas minhas falas, nos projetos.

Então, eu acredito que é realmente um reconhecimento de um trabalho muito corajoso também, muito corajoso, porque até para ter ideia, durante a pandemia, por exemplo, eu fui uma voz totalmente dissonante da maioria, a ponto de uma audiência pública que eu fiz, que foi recorde de audiência da história da Câmara, e o YouTube derrubou, o Instagram me bloqueou e eu tripliquei a votação. Então, eu acredito que é realmente um reconhecimento de um trabalho sólido e também coerente, é a isso que eu atribuo.

As redes sociais nos ajudam, elas reverberam, se você conseguir esse reconhecimento as pessoas compartilham, as pessoas multiplicam e vão te ajudando a ter um local de mais independência na tua comunicação. Então esse instrumento também eu considero que me ajudou muito.

DN: Vai se envolver na disputa em 2° turno, qual sua avaliação da disputa André x Evandro?

Priscila Costa: Surpreendente o resultado do André Fernandes, um jovem. A projeção que davam para o André que ele não passaria de 16% ou 18% por uma série de critérios aí estabelecidos em pesquisa e, no entanto, o André suscitou um sentimento, principalmente na periferia, que extrapolou essa lógica. Eu fui muito para a periferia com ele, até porque eu sou uma das vereadoras mais votadas na periferia, desde o início da minha história. Então, eu acompanhei ele e fiquei surpresa, falando da campanha.

Aí agora falando do momento histórico, do nosso cenário político, a gente começa a pensar: será que não é um ciclo que se fecha para se iniciar um novo ciclo, uma nova geração de políticos, uma liderança jovem que se levanta, porque a gente viu Sobral se despedindo de uma oligarquia de mais de 30 anos ali e agora a gente vê esse jovem André Fernandes despontando da maneira, que despontou com 40 pontos já no primeiro turno e ainda suscitando um sentimento bem diferenciado. Então, é surpreendente, eu vejo uma oportunidade de Fortaleza inaugurar um novo ciclo na política, inaugurando também o protagonismo de uma nova geração de políticos. A Câmara de Vereadores teve uma renovação de 40% e uma renovação de ideias também.

O André vem trazendo propostas para desburocratização da cidade, para o avanço da cidade, para a diminuição de taxas abusivas, quer lutar contra a taxa de lixo. Ele é um crítico desse aumento de impostos. Como parlamentar sempre votou contra qualquer tipo de aumento de imposto. Foi o parlamentar que mais priorizou Fortaleza de todos os deputados, mandando o maior número de emendas para nossa cidade. Então ele tem mostrado que tem compromisso com a cidade e isso aumenta a nossa expectativa no cumprimento da palavra dele.

DN: E a senhora pretende se envolver nessa corrida eleitoral do segundo turno? Como vai fazer isso?

Priscila Costa: Eu quero me envolver, eu quero contribuir para essa campanha do André Fernandes no segundo turno. Sei da importância dele ter uma voz feminina ao seu lado, porque o número de mulheres é mais da metade da população. Então, eu quero ser essa voz ali ao lado do André, confio nele e estarei totalmente dedicada, 24 horas, à campanha do André do segundo turno.

DN: Que pautas pretende levar para o mandato?

Priscila Costa: A nossa prioridade, desde o início, tem sido a vida humana. A gente tem tentado focar, todo projeto que a gente apresenta a gente parte do pressuposto de que a gente quer priorizar os que mais sofrem e os mais vulneráveis.

Então, diante disso, eu apresentei e isso eu conto com muita alegria, eu aprovei a mais importante lei de combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes e apresentei e aprovei um projeto de lei que cria, na cidade de Fortaleza, o centro de referência para o tratamento da pessoa autista, da criança autista. Então, a gente quer principalmente lutar para que esses projetos cheguem ao Executivo e sejam executados, para trazer um resultado que chegue na população.

Agora mesmo, recentemente, eu apresentei um projeto onde o André Fernandes assumiu um compromisso comigo, o André Fernandes pode ser, se ele botar o meu projeto em prática, ele vai ser o primeiro prefeito - Fortaleza vai se tornar a primeira capital do Brasil a criar um benefício de amparo para órfãos do feminicídio. Toda criança que ficou órfã por causa do feminicídio vai ser amparada pela nossa cidade também financeiramente na sua vulnerabilidade primária.

Então, a gente quer ter esse olhar de compaixão, esse olhar de proteção, esse olhar humano para criança, para família, para o idoso. Eu quero ser essa voz da Câmara Municipal e tendo um prefeito ao meu lado que já apertou a minha mão e disse que, sim, que eu vou ter espaço para avançar nesse sentido com essas pautas.

DN: Qual sua opinião sobre a taxa do lixo?

Priscila Costa: Eu votei contra a taxa do lixo. A taxa do lixo é uma medida que faz com que a população sofra, porque é mais um peso nas costas da população. A gente às vezes não imagina que aquele valor está tirando a comida na mesa das famílias e, principalmente, para pagar um serviço que já é pago, os impostos dos fortalezenses já pagam para a coleta do lixo. Então, você ainda pagar duas vezes por um serviço, demonstra uma falta de efetividade na gestão e uma postura abusiva nesse sentido. Então, eu penso que a taxa do lixo prejudica muito Fortaleza, prejudica as pessoas de Fortaleza e acabou prejudicando, inclusive, o criador da taxa do lixo, o prefeito Sarto acabou ficando fora do segundo turno.