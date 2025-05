Com proposta em mãos, Roberto Cláudio articula a oposição enquanto PDT segue com posição indefinida

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), vive um momento de expectativa política, enquanto trata de entendimentos políticos no ano pré-eleitoral. O pedetista se tornou um dos principais nomes da oposição ao governador Elmano de Freitas (PT) desde o rompimento entre PDT e PT em 2022. Ao mesmo tempo em que acompanha divergências internas no PDT, ele avalia uma troca de partido, mas reforça que o momento é de construir “uma alternativa no Ceará”.

A postura crítica ao governo Elmano e ao prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), não é consensual dentro da legenda. Dividido, o PDT abriga dois grupos: um, que o acompanha no campo oposicionista e flerta com alianças com a direita; outro, mais próximo à gestão municipal e aberto à reaproximação com o Palácio da Abolição.

Fissuras internas e o papel de André Figueiredo

O presidente estadual do PDT, deputado federal André Figueiredo, tem buscado costurar uma aproximação com o governo estadual. Em entrevista ao Diário do Nordeste, ele afirmou que qualquer diálogo nesse sentido passará antes por conversas com Roberto Cláudio e com o ex-ministro Ciro Gomes, ambos hoje em franca oposição ao projeto petista no Ceará.

A tentativa de equilíbrio entre as alas internas é um papel que vem sendo desempenhado e mostra, de alguma forma, um respeito às posições divergentes de Ciro e Roberto Cláudio. Entretanto, a possibilidade de aproximação institucional com o Palácio da Abolição não é uma alternativa considerada pelos dois.

Futuro político e convite do União Brasil

Enquanto o PDT hesita, Roberto Cláudio observa. Com um convite formal do União Brasil para se filiar, o ex-prefeito tem em mãos uma oportunidade concreta de mudança de rumo. Ele, porém, nega que haja definição sobre o assunto.

“O importante neste momento é discutir e alinhar uma frente ampla de oposição ao PT. Queremos e estamos tratando de uma alternativa a esse projeto do PT porque o Ceará piorou em tudo”, reforça.

O cálculo político passa não apenas pelas questões partidárias, mas pela construção de uma oposição que una setores e dialogue com o eleitorado descontente.

Junho decisivo: fusões e federações no radar

O mês de junho poderá trazer novidades relevantes para esse cenário. Estão previstas movimentações em duas frentes: a fusão entre PSDB e Podemos e a federação entre União Brasil e Progressistas. Ambos os arranjos podem provocar mudanças no tabuleiro político local, abrindo espaço para novas alianças e, eventualmente, para uma migração de Roberto Cláudio.