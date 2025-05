André Figueiredo diz que pré-candidatura de Ciro 'é uma surpresa' e rechaça apoio do PDT a Alcides

Presidente do PDT Ceará, o deputado federal André Figueiredo disse que eventual candidatura do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) ao Governo do Ceará "é uma surpresa". A possibilidade foi levantada durante reunião de Ciro com deputados estaduais de oposição no dia 6 de maio.

"Essa candidatura do Ciro também é uma surpresa para todos nós. Nós não chegamos a conversar sobre isso", reforçou Figueiredo ao PontoPoder, durante visita à Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), nesta quarta-feira (14).

Veja também PontoPoder Ciro quer superar diferenças com a direita para 'salvar o Ceará' e defende chapa com PL e União Inácio Aguiar Ciro Gomes pode deixar o PDT e a articulação já está em andamento

Segundo parlamentares que estiveram com Ciro na semana passada, ele demonstrou preferência por Roberto Cláudio para a disputa pelo Palácio da Abolição, mas não descartou uma candidatura caso seja o nome mais competitivo para enfrentar o governador Elmano de Freitas (PT).

"Eu tenho dito e reiterado que eleição de 2026 nós vamos conversar só em 2026, em termos majoritários. Agora a gente está preocupado em buscarmos formar uma nominata forte de federal e de estadual", pontuou Figueiredo.

Ele falou ainda sobre a eventual saída não apenas de Ciro Gomes, que teria sido convidado pelo PSDB, como de Roberto Cláudio, que pode seguir para o União Brasil. Figueiredo afirmou que não houve ainda diálogo sobre o tema com os dois, mas que tem "sinalizado que eles são companheiros nossos de partido e que esperamos que eles não saiam do partido".

O presidente do PDT Ceará disse que há uma perspectiva, inclusive, de marcar uma conversa "para os próximos dias". Nela, deverá ser discutida também uma possível reaproximação com o Governo Elmano de Freitas. "Mas isso não será sem conversar com o Ciro e com o Roberto", frisou.

Sem aliança com PL

André Figueiredo refutou ainda fala de Ciro Gomes sobre a montagem da chapa majoritária para 2026. Em entrevista, após a reunião com a oposição na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o ex-governador do Ceará disse que formar a chapa com PL e União Brasil seria "relativamente simples".

Antes, manifestou apoio à pré-candidatura ao Senado do deputado estadual Alcides Fernandes, pai do deputado federal André Fernandes, que teve pré-candidatura lançada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Isso é uma posição pessoal dele, certamente não será uma posição do PDT", reforçou Figueiredo. "Nós não temos como apoiar uma candidatura de alguém que representa o que nós combatemos. Mas respeitamos a posição do Ciro, é a posição dele, mas o PDT institucionalmente não estará lado a lado com uma candidatura do PL aqui no Ceará", disse o deputado.