Ciro Gomes candidato a governador do Ceará em 2026? Entenda

A mobilização provocada pela visita do ex-governador Ciro Gomes (PDT) à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) reacendeu o diálogo entre as legendas de oposição para as eleições de 2026. Conforme o PontoPoder apurou, nos bastidores há pressão de aliados do pedetista para que ele dispute novamente o Governo do Ceará em 2026.

Na última quinta-feira (8), mais detalhes dessas movimentações foram revelados durante a live do PontoPoder. Os editores Jéssica Welma e Wagner Mendes e a repórter Luana Barros comentaram também sobre os planos e desafios da oposição na corrida rumo ao Governo do Ceará.

Confira a live na íntegra: