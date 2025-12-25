Prefeito de Massapê convulsiona em voo e é internado em SP

O prefeito de Massapê, Ozires Pontes (PSDB), utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (25), para relatar um susto de saúde na véspera de Natal. O gestor, que se preparava para viajar com a família para os Estados Unidos, sofreu uma convulsão enquanto o avião estava na pista do aeroporto, em São Paulo, prestes a decolar.

Conforme o relato do prefeito, ele foi prontamente atendido pelo serviço de emergência do aeroporto e encaminhado ao Hospital Albert Einstein, na capital paulista.

Ozires descreveu o episódio como um momento difícil para a família, mencionando que, após a convulsão, teve um desmaio e um período de desorientação.

Por conta do fato, ele passou a noite de Natal no hospital com a esposa Bia. Os filhos ficaram em um hotel nas proximidades.

"Tô aqui no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, aproveitando logo para fazer uma bateria de exames, de check-up de tudo que tem, do dedo do pé ao fio do cabelo", disse no vídeo.

Causa pode estar relacionada a canetas de emagrecimento

No vídeo, Ozires Pontes revelou que no hospital foi submetido a uma extensa bateria de exames, incluindo avaliações neurológicas e cardiológicas. Segundo ele, os resultados não indicam sequelas ou problemas graves.

O prefeito, porém, afirma que a causa provável do incidente está ligada a uma combinação de fatores, incluindo o uso de canetas para emagrecimento.

Segundo Ozires, o uso contínuo dessas injeções, que o fizeram perder 33 kg, resultou em uma queda acentuada nos níveis de açúcar no sangue, o que o deixou vulnerável.

Ele ainda enumera como possíveis fatores a privação de sono e um jejum prolongado.

A situação teria culminado em um colapso físico quando somada à exaustão de carregar malas sob o calor intenso de São Paulo. Em conjunto com a medicação, relatou Ozires, isso provocou a convulsão no momento em que ele já estava dentro da aeronave.

Retorno ao Ceará já é previsto

A viagem aos Estados Unidos foi cancelada, e o prefeito confirmou que retornará ao Ceará após receber alta, prevista para ocorrer ainda nesta quinta. Ele destacou que pretende reprogramar o descanso familiar para janeiro.

O prefeito encerrou a mensagem tranquilizando os seguidores, informando que deve reduzir a potência da medicação para emagrecer, cuidando para não ter reganho de peso. Ele desejou um próspero ano de 2026 para todas as famílias de Massapê.