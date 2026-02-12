Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Projeto de custeio do translado de cearenses mortos no exterior é aprovado na Alece

Iniciativa foi viabilizada após caso de babá cearense morta em Portugal.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
(Atualizado às 12:06)
PontoPoder
Deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Alece.
Legenda: Programa para translado de cearenses mortos no exterior foi aprovado por aclamação na Assembleia Legislativa do Ceará.
Foto: José Leomar/Alece.

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou, nesta quinta-feira (12), a criação do programa do Estado para custear o translado, o velório e o sepultamento ou cremação de cearenses mortos fora do Brasil. A medida será voltada para pessoas com familiares em situação de vulnerabilidade socioeconômica. 

A iniciativa é chamada de “Programa Estadual de Apoio Humanitário ao Traslado e ao Sepultamento Digno de Cearenses Vitimados no Exterior” e foi anunciada pelo governador Elmano de Freitas (PT) nessa quarta-feira (11). A mensagem define os critérios para o benefício, como o falecimento por atos de violência ou acidentes graves.

O programa leva em conta o caso da babá cearense Lucinete Freitas, de 55 anos, morta pela patroa em Portugal, no fim do ano passado. Após o risco de ser enterrada como indigente, ela teve o translado e o sepultamento custeados pelo Governo do Ceará. A previsão é de que o corpo chegue ao Ceará nesta sexta-feira (13), sendo transportado até Aracoiaba, cidade natal de Lucinete.

Na Alece, a matéria foi aprovada por aclamação, quando não há votação individual, mas um consenso entre os deputados. Agora, após a validação do Plenário 13 de Maio, a mensagem retorna ao gabinete do governador para sanção, tornando lei a medida tomada em caráter excepcional para o episódio de Lucinete.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Vereadores de Fortaleza aprovam reajuste salarial dos servidores públicos municipais

teaser image
PontoPoder

Deputado propõe isentar ICMS e IPVA de quem foi vítima de roubo ou furto de veículo no Ceará

COMO FUNCIONARÁ O PROGRAMA

Conforme o texto do PL 8/26, os beneficiários do programa precisarão cumprir, cumulativamente, a seis requisitos:

  1. Comprovação de que a pessoa falecida era natural do Estado do Ceará ou possuía vínculo relevante com o Estado, na forma da regulamentação;
  2. ocorrência do falecimento fora do território nacional; 
  3. caracterização de circunstâncias excepcionais, tais como atos de violência, acidentes graves, desastres ou situações análogas;
  4. comprovação de vulnerabilidade socioeconômica da família ou responsáveis legais;
  5. inexistência de cobertura integral das despesas por seguro, contrato privado ou outras fontes;
  6. demonstração do interesse público e do caráter humanitário da medida.

A partir do cumprimento aos critérios, o Governo do Ceará custeará despesas com o traslado internacional do corpo; os procedimentos legais, administrativos e consulares necessários à liberação ao transporte; os serviços funerários; o velório; e o sepultamento ou a cremação.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Dias Toffoli é um homem branco de cabelo liso ralo grisalho e barba bem cortada da mesma cor. Na foto, ele está com semblante sério e veste terno preto com camisa social branca e gravata azul.
PontoPoder

Toffoli confirma ser sócio de empresa que vendeu resort, mas nega ser amigo de Daniel Vorcaro

O ministro do STF também negou ter recebido dinheiro do dono do banco Master ou de seu cunhado, Fábio Zettel.

Redação e Agência Brasil
Há 32 minutos
Deputados durante votação no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Projeto de custeio do translado de cearenses mortos no exterior é aprovado na Alece

Iniciativa foi viabilizada após caso de babá cearense morta em Portugal.

Marcos Moreira
Há 35 minutos
Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza visto de forma ampla, com mesas em formato semicircular, microfones individuais, painel eletrônico de votação ao fundo, bandeiras oficiais e crucifixo na parede, durante sessão legislativa.
PontoPoder

Vereadores de Fortaleza aprovam reajuste salarial dos servidores públicos municipais

Projeto tramitou em regime de urgência para viabilizar o aumento na próxima folha de pagamento.

Luana Barros
Há 1 hora
Homem pardo careca com terno preto discursando em palanque com microfone.
PontoPoder

Soldado Noélio assume como deputado federal pelo Ceará na vaga de Dayanny Bittencourt

O parlamentar passou a substituir a cearense Dayany Bittencourt nesta quarta-feira (11).

Milenna Murta*
Há 1 hora
Turilândia, município do Maranhão
Inácio Aguiar

Escândalo em munícípio do Maranhão leva a prisão de prefeito, vice e 11 vereadores; entenda

Governador Carlos Brandão indicou, nesta semana, um prefeito interino pelo prazo de 180 dias.

Inácio Aguiar
12 de Fevereiro de 2026
Trânsito intenso em avenida urbana, com carros, caminhões e motocicleta ocupando várias faixas; placas de sinalização indicam limite de velocidade e fiscalização eletrônica, em via arborizada durante o dia.
PontoPoder

Deputado propõe isentar ICMS e IPVA de quem foi vítima de roubo ou furto de veículo no Ceará

Impostos estaduais seriam zerados na aquisição de um novo veículo.

Luana Barros
11 de Fevereiro de 2026
Jair Bolsonaro é um homem idoso de cabelo grisalho penteado para o lado. Na foto, ele está com expressão séria.
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro rebate laudo da PF e reforça pedido de prisão domiciliar a Moraes

O pedido foi protocolado após perícia médica feita pela Polícia Federal atestar que o ex-presidente tem condições de permanecer na Papudinha.

Redação
11 de Fevereiro de 2026
Virgínia Aguiar, prefeita de Groaíras
Inácio Aguiar

Caso Groaíras: concurso público não é vontade do gestor de plantão, mas obrigação constitucional

Gestores públicos não podem desconhecer e nem relativizar princípios constitucionais sob o argumento de opinião pessoal.

Inácio Aguiar
11 de Fevereiro de 2026
Senador Cid Gomes e deputado Júnior Mano
Inácio Aguiar

O que importa na conversa recente entre Cid Gomes e Júnior Mano na disputa pelo Senado

As definições passam pelo senador do PSB não por vaidade, mas por imposição do cenário.

Inácio Aguiar
11 de Fevereiro de 2026
Elmano de Freitas e Cid Gomes conversando. Ambos estão sentados.
PontoPoder

A seis meses da campanha, base de Elmano mantém cautela e evita cravar nomes para o Senado

O grupo governista soma quase dez pré-candidatos para as duas vagas que serão disputadas.

Igor Cavalcante
11 de Fevereiro de 2026
Fotografia do deputado federal Danilo Forte durante pronunciamento. Ele é um homem de pele clara, cabelos grisalhos e usa óculos de armação redonda preta. Veste terno azul, camisa azul clara e gravata amarela estampada. Ele fala ao microfone em um ambiente que remete ao plenário ou comissão da Câmara dos Deputados.
Wagner Mendes

União Brasil chega a acordo para lançar candidatura de Danilo Forte ao TCU

Elmar Nascimento recuou e partido deve confirmar unidade em torno do nome do cearense.

Wagner Mendes
10 de Fevereiro de 2026
Prefeita do interior do Ceará diz ser contra concurso público: 'Tira a vaga de uma pessoa da cidade'
PontoPoder

Prefeita do interior do Ceará diz ser contra concurso público: 'Tira a vaga de uma pessoa da cidade'

Justiça determinou que gestão de Virgínia Aguiar precisa realizar dois certames no município de Groaíras.

Marcos Moreira
10 de Fevereiro de 2026
O ministro Marco Buzzi, um homem de cabelos grisalhos e óculos de grau, fala ao microfone durante uma sessão oficial. Ele veste uma toga preta sobre um terno cinza e gravata escura, gesticulando com a mão direita enquanto olha para o lado. Ao fundo, vislumbra-se parte de uma bancada de madeira em um ambiente jurídico formal.
PontoPoder

Ministro Marco Buzzi é afastado por suspeita de crime sexual após decisão do STJ

Alvo de duas denúncias de importunação sexual, o membro da Corte já havia interrompido suas atividades por motivos de saúde.

Redação
10 de Fevereiro de 2026
Elmano diz que terá Cid Gomes e Camilo Santana na coordenação de campanha
PontoPoder

Elmano diz que terá Cid Gomes e Camilo Santana na coordenação de campanha

O governador enfatizou a força que os três possuem com as entregas que foram feitas durante os respectivos mandatos.

Milenna Murta*
10 de Fevereiro de 2026
Aproximação de Ciro Gomes com União Brasil fortalece ofensiva da oposição no Nordeste
PontoPoder

Aproximação de Ciro Gomes com União Brasil fortalece ofensiva da oposição no Nordeste

Ex-ministro teve agendas com nomes do partido na semana passada, antes do encontro regional em Juazeiro do Norte.

Marcos Moreira
10 de Fevereiro de 2026
O governo pretende se reunir na quinta-feira (12) com Hugo Motta.
PontoPoder

Governo prevê reunião com Hugo Motta para discutir fim da escala 6x1

A PEC encaminhada à CCJ reúne uma proposta da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) e um texto apresentado pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).

Redação
10 de Fevereiro de 2026
Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual
Inácio Aguiar

Economista cearense é cotado para ser o 'Posto Ipiranga' de Flávio Bolsonaro

Aliados do senador e pré-candidato do PL querem que ele sinalize ao mercado quem seria sua equipe econômica.

Inácio Aguiar
10 de Fevereiro de 2026
Roberto Cláudio, Alexandre Pereira e Ciro Gomes, lado a lado, anunciam a aliança em vídeo. A imagem é a captura de três frames da publicação feita nas redes sociais.
PontoPoder

Presidente do Cidadania Ceará anuncia apoio à pré-candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Estado

O Cidadania integra a base do prefeito Evandro Leitão em Fortaleza.

Igor Cavalcante
09 de Fevereiro de 2026
Homem de terno e gravata verde falando em microfone em um plenário. Imagem usada em matéria onde Hugo Motta envia PEC do fim da escala 6x1 à CCJ.
PontoPoder

Hugo Motta envia PEC do fim da escala 6x1 à CCJ; veja próximos passos

Proposta será analisada pelo colegiado, e caso aprovada será encaminhada a debate em uma comissão especial.

Redação
09 de Fevereiro de 2026
Ciro Gomes recebe Comenda do Legislativo da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte.
PontoPoder

PT e PSB no Ceará abrem processo disciplinar contra filiados por encontro com Ciro Gomes

Homenagem ao ex-ministro em Juazeiro do Norte foi de autoria do vereador Jullian de Cielio (PSB).

Marcos Moreira
09 de Fevereiro de 2026