União Brasil chega a acordo para lançar candidatura de Danilo Forte ao TCU

O deputado federal cearense Danilo Forte (União) anunciou, nesta terça-feira (10), que terá o nome oficializado como candidato a uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU).

Em conversa com a coluna, o parlamentar afirmou que o partido fará reunião no dia 24 deste mês para oficializar a decisão e homologar a candidatura.

Segundo o deputado, a bancada vai sair unida a partir de um acordo com o deputado Elmar Nascimento (União-BA), que também postulava a vaga e que declinou da disputa.

O discurso para convencer os deputados na Câmara é o da necessidade de debater "a autonomia do parlamento". A indicação ocorre por maioria simples dos votos dos deputados federais.

"O TCU é um órgão acessório do parlamento, de fiscalizar os recursos públicos. A autonomia do parlamento precisa ser fortalecida na medida em que a Constituição prega a soberania entre os poderes, harmonia, e o interesse público", disse o deputado.

Candidaturas

Além do cearense, outros nomes também devem concorrer à indicação. Um deles é o deputado Odair Cunha (PT-MG), que tem diálogo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Hugo Leal (PSD-RJ) também deve disputar a indicação.

Quem sai?

A vaga alvo de embate é a do ministro Aroldo Cedraz, que deixa neste mês de fevereiro a cadeira no Tribunal de Contas por conta da idade. Cedraz completa 75 anos e chega à aposentadoria compulsória.