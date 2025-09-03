Danilo Forte promove aniversário em Brasília e fortalece nome para vaga no TCU

O deputado federal cearense Danilo Forte (União) fez aniversário nessa terça-feira (2), e promoveu uma festa em um restaurante de Brasília, reunindo parlamentares do centrão e integrantes da esquerda. Na pauta, a vaga de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).

À coluna, o deputado negou que a indicação ao TCU tenha sido a razão maior do encontro. "Vou para o aniversário de todo mundo e ainda não tinha feito o meu. Fiquei feliz com as presenças", justificou. Sobre a vaga na Corte, o deputado disse que "no momento certo" vai "discutir".

O Congresso está de olho em possíveis duas vagas que podem surgir nos próximos meses. A primeira é do ministro Aroldo Cedraz, que deixa o Tribunal em fevereiro de 2026 por conta da aposentadoria.

Outra vaga que pode aparecer é a do ministro Augusto Nardes, que pode sair candidato nas eleições do ano que vem, e para isso precisaria deixar o posto até abril.

A consolidação da federação União-PP dá ao grupo a terceira maior bancada, que pode fortalecer o grupo a indicar um nome para a(s) vaga(s).

A assessoria do deputado contabilizou a presença de 147 parlamentares do Congresso Nacional. Entre eles, estava o ex-juiz e senador Sergio Moro, a senadora e ex-ministra Tereza Cristina, o presidente da Câmara, Hugo Motta, além do secretário estadual do Turismo, Eduardo Bismark, e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado.