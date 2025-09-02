A Federação União Progressista, formada pelos partidos União Brasil e o Progressistas, compartilhou nota, nesta terça-feira (2), orientando que políticos filiados com mandatos deixem seus cargos no governo federal.

“Informamos a todos os detentores de mandato que devem renunciar a qualquer função que ocupem no governo federal”, expressa trecho do comunicado compartilhado em colab pelos perfis oficiais das duas legendas no Instagram.

A nota salienta ainda que parlamentares e outros dirigentes que resolverem desobedecer à determinação deverão ser afastados da federação.

“Em caso de descumprimento desta determinação, se dirigentes desta Federação em seus estados, haverá o afastamento em ato contínuo. Se a permanência persistir, serão adotadas as punições disciplinares previstas no Estatuto”, intima o texto das siglas.

O comunicado ainda afirma: “Esta decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e os eleitores exigem de seus representantes”.

Confira o comunicado

QUEM DEVE SER AFETADO?

Atualmente, com mandatos, ocupam cadeiras no Executivo federal os seguintes deputados federais: ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil); e o ministro de Esporte, André Fufuca (PP).

Os dois podem deixar seus cargos com a determinação, por serem detentores de mandatos, como alerta o comunicado.

Devem permanecer em cargos do governo federal, pela ausência de mandato, apesar de terem sido indicados pelos partidos federados, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, indicado pelo PP; e o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, indicado pelo União Brasil, segundo a Veja.

Veja também PontoPoder Cármen Lúcia rebate advogado de Ramagem: 'Sabe a distinção entre voto auditável e impresso?' PontoPoder Alece aprova criação de cargos na Secretaria de Saúde e recursos para o Hospital da PM no Ceará PontoPoder No julgamento de Bolsonaro, defesa de Mauro Cid diz que militar não foi coagido pela PF e por Moraes

Federação União Progressista

A Federação União Progressista foi oficializada em agosto deste ano. A “superfederação” une duas das maiores legendas do Congresso. Contudo, como noticiado pelo Diário do Nordeste, a junção nasceu cercada de disputas internas espalhadas por todo o País.

Veja também PontoPoder Deputados, prefeitos e vereadores: o que muda na representação política no Ceará com a federação UPb PontoPoder 'Não vamos liberar para votar em quem quiser', diz Capitão Wagner sobre federação União Brasil e PP PontoPoder Como especialistas avaliam o impacto da nova federação União Progressista para a política no Ceará

Com a formalização da federação, União Brasil e Progressistas passam a atuar como um único partido pelos próximos quatro anos. Consolidado como a maior força do Congresso, o grupo vai abocanhar fatias significativas de recursos eleitorais.